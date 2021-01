Slabo ležišče vodi v hitrejše staranje

Bolečine po telesu so eden od pokazateljev, da je čas, da zamenjamo ležišče. Bolečine v hrbtenici, križu in vratu so alarm, ki sporoča, da je zamenjava nujna. Slabo ležišče lahko pripelje do nespečnosti, raztresenosti, utrujenosti in neprespanosti, vse to pa se lahko odraža tudi v hitrejšem staranju, brezvoljnosti, nižji produktivnosti in hitrejšem pridobivanju telesne teže.

Ležišče, ki ga imamo, je morda res najboljše na svetu, pozabljamo pa, da je njegova življenjska doba omejena. Povprečna življenjska doba ležišča je namreč od pet do sedem let, vse prevečkrat pa se zgodi, da ga uporabljamo še dolgo po preteku omenjenega časa.

Foto: Getty Images

Življenjska doba ležišča se bo skrajšala tudi, če bomo z njim neprimerno ravnali. Ležišče je, kot pove sama beseda, namenjeno ležanju, zato mu bomo s sedenjem in skakanjem naredili precejšnjo škodo oziroma vdolbine, v katere se bomo dobesedno zvalili.

Poškodovano ležišče, lahko gre tudi za raztrganino, moramo zamenjati, saj lahko njegova poškodba še poslabša naše zdravstvene težave. Zdravo ležišče je namreč tisto, ki naši hrbtenici in telesu omogoča čim bolj ergonomsko lego.

In v kakšni kondiciji je vaše ležišče?