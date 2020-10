Kako izbrati pravo fasado za hišo?

Foto: Getty Images

Fasada ima več funkcij – zaščitno, izolacijsko in lepotno. Pomembni ste predvsem funkcionalnost in trajnost. Dobra toplotna izolacija fasade znižuje stroške gospodinjstev za ogrevanje v zimskem in hlajenje v poletnem času, povečuje udobje bivanja ter pripomore k trajnostnemu razvoju okolja. Z nezadostno izolirano fasado letno namreč izgubimo od 30 do celo 50 odstotkov energije.

40-odstotni prihranek pri energiji

Z dobrim fasadnim sistemom in zadostno debelino fasadne izolacije lahko porabo energije za ogrevanje znižamo do 40 odstotkov. Neizoliran ali toplotno slabo izoliran bivalni objekt izgublja velike količine toplotne energije. Tako je neizolirana hiša iz sedemdesetih let približno tak potrošnik energije kot avtomobil, ki porabi 20 litrov goriva na sto kilometrov.

Trajna zaščita doma

Naložba v toplotnoizolacijski sistem prinaša dolgotrajno zaščito in učinkovitost brez dodatnih stroškov napeljave in servisiranja v primerjavi s sistemom za klimatizacijo. Ko je toplotna izolacija pravilno vgrajena, deluje ne glede na vremenske, podnebne, energetske in druge razmere. Povečanje cene energentov, pomanjkanje energije, okvara in dela na inštalacijah ter spremembe globalnega ali lokalnega podnebja ne morejo trajno zmanjšati učinka vgrajene toplotne izolacije.

Zdravi in ugodni bivalni pogoji

Ugodni bivalni pogoji so pri temperaturi med 19 in 22 stopinjami Celzija in vlagi med 40 in 60 odstotki. Za zagotavljanje takih pogojev so potrebne idealno izolirane zidne površine, kajti nezadostna in pomanjkljiva toplotna izolacija objekta dovoljuje povečano izmenjavo toplote in tako bistveno vpliva na kakovost bivalnih pogojev. Pri preveč izsušenem zraku nastaja velika količina prahu, ki draži naše dihalne organe, pri visoki, trajni vlagi in vplivih okolja pa se lahko razvije zidna plesen.