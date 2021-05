Električno talno gretje: velik izkoristek in nizek strošek

Kakšno ogrevanje izbrati, če si želimo z nizko investicijo zagotoviti zdravo in prijetno rešitev, ki hkrati omogoča varčevanje z ogrevalno energijo? Električno talno gretje je rešitev, ki je ne bomo obžalovali, če si želimo udoben, učinkovit, trajen in ekonomičen sistem ogrevanja.

Ogrevanje, ki nima konkurence

Čeprav je včasih veljalo, da je električno talno gretje drago, pa danes ni več tako, saj gre za varčen sistem, ki ima nizko porabo električne energije, investicijski stroški pa so neprimerljivo nižji od centralnih sistemov ogrevanja. Pri talnem gretju ne potrebujete večjih gradbenih posegov, saj ga lahko vgradite sami. Prav tako pa talno gretje ne potrebuje dodatnega vzdrževanja, saj ima dolgo življenjsko dobo in 20-letno garancijo.

Talno ogrevanje lahko uporabimo v vseh prostorih, tako v kuhinji, kopalnici, na hodniku, v dnevni sobi, spalnici in povsod, kjer si želimo imeti idealno porazdelitev toplote brez "mrzlih" kotov in vedno topla tla.

Zaradi velike ogrevane površine in nizke temperature gretja je zagotovljena visoka učinkovitost sistema, zrak ostaja neizsušen, kar zelo blagodejno vpliva na naše zdravje in splošno počutje. Izsušen zrak v hladnejšem delu leta namreč povzroča številne težave z dihali, očmi in kožo. Električno talno gretje prav tako ne povzroča dvigovanja prahu, kar je še posebej dobrodošlo pri osebah z alergijami in astmo. Navdušilo pa bo tudi vse, ki veliko dajo na estetiko prostora, saj je to gretje povsem neopazno, neslišno in brez emisij v okolje.

V vsakem prostoru idealni bivalni pogoji

Da bo bivanje prijetnejše, moramo v vsakem prostoru imeti drugačno temperaturo. Idealna temperatura v spalnici mora biti okoli 18 stopinj Celzija, v dnevni sobi od 20 do 22 stopinj Celzija, v pisarnah in študijskih sobah pa okoli 22 stopinj Celzija, medtem ko lahko kopalnice segrejemo do 24 stopinj Celzija.

Z električnim talnim gretjem bomo to dosegli mimogrede, saj ima vsak prostor lahko svoj pametni termostat, zato lahko temperaturo v različnih prostorih samostojno reguliramo.

Termostat s talnim tipalom zagotavlja natančno krmiljenje zraka v prostoru in temperaturo tal. Različni termostati nam omogočajo časovne nastavitve vklopa in izklopa ter krmiljenje na daljavo s pomočjo pametnega telefona ali interneta, tako da lahko ogrevanje v vsakem trenutku prilagodimo svojemu načinu življenja.

Na voljo imamo dva sistema električnega ogrevanja MySun , in sicer grelne preproge , ki so primerne za večino talnih oblog, in grelne folije za plavajoče pode. Lahko pa jih uporabimo tudi zunaj za preprečevanje zmrzali ali za taljenje snega in ledu na dovozih, pločnikih, dvoriščih, pa tudi na strehah in žlebovih.

Grelne preproge za katerekoli talne obloge

Grelne preproge so najbolj razširjen sistem električnega talnega ogrevanja. Lahko jih uporabljamo kot primarno ali dodatno ogrevanje vseh vrst prostorov, in so primerne tako za novogradnje kot za adaptacije, saj z njihovo vgradnjo izgubimo zelo malo prostora. Če obstoječa tla ob adaptacijah niso ustrezno izolirana, oziroma, če želimo kar se da hitro odzivnost sistema, na primer pri vikend objektih, je pod grelne preproge treba položiti namenske izolacijske plošče F-Board.

Grelni kabli grelne preproge so pritrjeni na nosilno mrežico iz steklenih vlaken.

Standardna širina grelnih preprog MySun: 50 cm.

Debelina preproge: 4 mm.

Pri keramiki se uporabljajo moči od 150 do 160 W/m2. Pri parketu, vinilu ali laminatu je moč omejena na 80 ali 100 W/m2.

Večinoma se grelne preproge polagajo direktno pod finalni pohodni sloj, načeloma v sloj elastičnega lepila ali v sloj (samorazlivne) izravnalne mase. Na ta način je zagotovljena maksimalna odzivnost sistema, s pomočjo ustreznih termostatov in premišljenim programiranjem delovanja sistema ogrevanja pa lahko ogrevanje popolnoma prilagodite svojemu življenjskemu slogu in tako še dodatno privarčujete pri porabi.

Redkeje se grelne preproge oziroma grelni kabli polagajo v estrihe. V takšnih primerih sistem ogrevanja deluje po nočnem toku, ki je cenejši, na ta način se toplota ponoči akumulira v estrih, čez dan, ko je tok draži, pa ta akumulirana toplota ogreva prostor. A ker je takšen sistem ogrevanja zelo težko natančno krmiliti in ker je za polno akumulacijo nujna relativno debela plast estriha, se v praksi takšen način montaže zelo redko uporablja.

Polaganje preproge:

Grelne folije za laminat, parket in druge plavajoče pode

Grelne folije so izjemno praktične, saj jih polagamo brez lepljenja neposredno pod laminat, parket ali vinil, ki se polaga plavajoče. Če pa želimo grelno folijo namestiti pod preprogo, topli pod ali talno oblogo PVC, pa je treba med grelce in omenjene talne obloge namestiti še namenske plošče, ki grelno folijo mehansko zaščitijo pred poškodbam. S tem se višina tal dvigne za 10 milimetrov.

Ogrevalna folija je v sestavljena iz dveh poliestrskih folij, ki sta laminirani z uporabo toplote.

Polaganje brez lepljenja.

Širina grelnih folij: 60 cm ali 100 cm, dolžina po želji.

Debelina folije: 0,2 mm. PREVERITE PONUDBO GRELNIH FOLIJ MySun

Polaganje folije: