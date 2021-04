Ali so dvokrilna vhodna vrata primerna za vaš dom?

Oglasno sporočilo

V zadnjih letih so arhitekturni trendi usmerjeni k odpiranju prostorov, pri čemer sodobna dvokrilna vrata objektom - tudi individualnim hišam - vdihnejo mogočnost, prostornost in brezčasno eleganco. Obenem zmanjšujejo občutek utesnjenosti in zaprtosti ter domu dajejo pridih svobode. Pri Pirnarju, svetovnem inovatorju vhodov, so najnovejši trendi le navdih, da gredo še korak dlje in ustvarijo čarobni obred prehoda iz trušča zunanjega sveta v spokojnost in varnost vašega doma. Če torej gradite nov dom, ste se zagotovo vprašali, ali bi bila dvokrilna vhodna vrata prava izbira za vas. Zbrali smo vse potrebne informacije, na podlagi katerih se boste lahko pravilno odločili.

Vrhunsko izdelana dvokrilna vhodna vrata dajo vaši hiši povsem nov videz, povečajo vrednost vaše nepremičnine, so praktično poljubnih dimenzij, obenem pa imajo vrsto funkcionalnih prednosti. A še vedno je najpomembneje, da se v arhitekturnem smislu zlijejo z vašim domovanjem, individualnimi potrebami in željami. Torej, dvokrilna vhodna vrata da ali ne?

Obiščite Pirnarjev Teden čitalca na prstni odtis Od 12. do 16. aprila 2021 bo v Pirnarjevih salonih v Ljubljani in Mariboru Teden čitalca na prstni odtis. V tem času boste lahko podrobneje spoznali sodobni sistem odpiranja vhodnih vrat na prstni odtis in izkoristili posebno priložnost, ki so jo za vas pripravili Pirnarjevi strokovnjaki. Prehitite vrsto in si rezervirajte termin obiska.

Priročna, praktična in atraktivna.

Dvokrilna vhodna vrata so primerna za vse, ki načrtujete domovanje s širokim, odprtim dostopom, zato imajo s tega vidika kar nekaj funkcionalnih prednosti.

Povečan vstop v prostor: Ena najpomembnejših prednosti dvokrilnih vrat je povečanje prostora, ki ga z večjo dimenzijo ustvarjajo. Selitev ali menjava pohištva sta le dva praktična razloga, zaradi katerih boste cenili preprostost prenašanja velikih predmetov skozi dvojna vrata, namesto da bi morali z njimi manevrirati skozi en sam vhod. Pomemben praktični vidik je tudi večja preglednost prostora, še posebej če imate otroke, ki se bodo igrali na dvorišču pred hišo.

Ena najpomembnejših prednosti dvokrilnih vrat je povečanje prostora, ki ga z večjo dimenzijo ustvarjajo. Selitev ali menjava pohištva sta le dva praktična razloga, zaradi katerih boste cenili preprostost prenašanja velikih predmetov skozi dvojna vrata, namesto da bi morali z njimi manevrirati skozi en sam vhod. Pomemben praktični vidik je tudi večja preglednost prostora, še posebej če imate otroke, ki se bodo igrali na dvorišču pred hišo. Osupljiv razgled v notranjost: Praktičnost še zdaleč ni edina pomembna funkcionalnost dvokrilnih zunanjih vrat. Če radi prirejate zabave na domu in ste po duši gostitelj, bodo dvokrilna vhodna vrata učinkovito poskrbela za nepozabno dobrodošlico. Takšna vrata namreč še posebej estetsko delujejo, če se odprejo na večjo teraso ali zimski vrt.

Aluminijasta dvokrilna vhodna vrata Pirnar Ultimum Pure, ki se odpirajo na čudovito teraso.

NASVET ARHITEKTA:



"Ko se odločate za dvokrilna vhodna vrata, je najpomembneje, da upoštevate proporcionalnost oziroma merilo vrat proti celotni hiši. Namen tovrstnih vrat je namreč, da se odpirajo v večji prostor, v avlo ali na teraso in s tem ustvarijo občutek monumentalnosti, pomembnosti. Ta veličastnost se bo razgubila, če jih boste uporabili za vhod v ozek hodnik ali manjši prostor. Priporočljivo je tudi, da jih na zunanjem delu poudari določen arhitekturni element, ki zaznamuje vhod. Bodisi zid bodisi velika steklena površina, ki ponazarja vhod v hišo kot prehod med zunanjim in notranjim svetom. Odločitev za morebitna dvokrilna vhodna vrata naj bo predvsem premišljena in že na začetku vključena v arhitekturni načrt vašega doma."

Rok Luzar, arhitekt

Alu dvokrilna vhodna vrata Pirnar Premium Grande, ki ustvarjajo monumentalen vhod v dom.

Elegantna pika na i vašemu domu

Vrhunsko izdelana dvokrilna vhodna vrata imajo izjemen estetski vpliv na celotno domovanje. Obiskovalcem zaželijo prav posebno dobrodošlico in so vabljiva osrednja točka, katere glavni namen je navdušiti in zapeljati. Skozi celotno zgodovino so bila dvokrilna vhodna vrata simbol prestiža in tako ostaja še danes. Pri Pirnarju so šli še korak dlje in monumentalnost dvojnih vrat ponesli v prihodnost z najnaprednejšimi tehnološkimi in oblikovalskimi inovacijami ter različnimi dodatki, kot so prekrivno steklo ali obsvetlobe. Več naravne svetlobe in poljubne dimenzije

Dodatna prednost dvokrilnih zunanjih vrat je, da ustvarjajo več naravne svetlobe. V kombinaciji s steklom funkcionalno osvetljujejo predprostor, obenem pa je steklo tudi čudovit sodoben oblikovalski poudarek. Če se odločite za obsvetlobo na obeh straneh dvokrilnih vrat, boste dosegli vtis večjega in mogočnejšega vhoda, hkrati pa boste v svoj predprostor spustili še več dnevne svetlobe. Dvokrilna vhodna vrata zato ne poznajo standardnih dimenzij, ampak se prilagajajo željam in arhitekturnemu načrtu hiše.

Pirnar alu dvokrilna vhodna vrata s prekrivnim steklom in skritim vratnim potezalom OneTouch

Kateri material je najprimernejši za dvokrilna vhodna vrata?

Za dvokrilna vhodna vrata lahko izberete več materialov, vendar je aluminij tisti, ki je z več vidikov optimalna izbira:

Največja strukturna stabilnost in deformacijska trdnost: Aluminij je najpogostejša izbira materiala za sodobna vhodna vrata nadstandardnih dimenzij, kamor spadajo tudi dvokrilna zunanja vrata, saj zagotavlja največjo strukturno stabilnost in deformacijsko trdnost. To je pri vratih večjih dimenzij zelo pomembno.

Aluminij je najpogostejša izbira materiala za sodobna vhodna vrata nadstandardnih dimenzij, kamor spadajo tudi dvokrilna zunanja vrata, saj zagotavlja največjo strukturno stabilnost in deformacijsko trdnost. To je pri vratih večjih dimenzij zelo pomembno. Najboljša toplotna izolativnost: Aluminij zagotavlja izredno toplotno izolativnost, kar je pomemben dejavnik pri vratih večjih dimenzij, saj lahko toplotna izguba povzroči dodaten energetski strošek.

Aluminij zagotavlja izredno toplotno izolativnost, kar je pomemben dejavnik pri vratih večjih dimenzij, saj lahko toplotna izguba povzroči dodaten energetski strošek. Možnosti površinske obdelave: Aluminij ponuja neskončne možnosti površinske obdelave. Z minimalno količino vzdrževanja več leti obdrži svojo prvotno obliko in videz, zato je izredno hvaležen material tudi za dvokrilna vhodna vrata.

Aluminij ponuja neskončne možnosti površinske obdelave. Z minimalno količino vzdrževanja več leti obdrži svojo prvotno obliko in videz, zato je izredno hvaležen material tudi za dvokrilna vhodna vrata. Poljubne kombinacije z ostalimi materiali: Aluminij je mogoče poljubno kombinirati z lesom, steklom in celo kamnom, odvisno od izbranega modela vhodnih vrat in samega dizajna.

Ali so dvokrilna vhodna vrata dovolj varna?

Tudi če so vhodna vrata nadstandardnih dimenzij, glede varnosti, načrtovanja in izdelave ne smemo sprejemati kompromisov, zato se odločite za preverjenega proizvajalca, ki tudi glede varnosti vedno nadgrajuje in izboljšuje svojo ponudbo. Pri Pirnarju so v zadnjih letih razvili dva sistema za varno odpiranje s samodejno prepoznavo lastnika, ki onemogočata kakršnokoli manipulacijo z vhodnimi vrati, zagotavljata najvišjo trenutno dosegljivo raven varnosti in obenem najvišjo mogočo stopnjo udobja. Pirnar OneTouch je sistem, ki s skritim čitalcem prstnega odtisa prepozna lastnika in šele nato samodejno izvleče skrito potezalo, ki sočasno razsvetli okolico in vhodna vrata se odklenejo. Po vstopu v dom potezalo samodejno izgine nazaj v površino vrat, vrata se zaklenejo in s tem nepovabljenim gostom onemogočijo dostop.

Najnovejša inovacija pa je osupljiva vhodna stena Theatrica, ki se odpira z biometričnim prepoznavanjem obraza in povsem brez dotika.

Naročnik oglasne vsebine je Pirnar.