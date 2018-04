Zdravilna roža, ki raste vsepovsod

Pogled na travnike je to pomlad rumen, saj ga krasi morje majhnih cvetic regrata, ki ni samo travniška roža in znanilec pomladi, lahko je tudi rastlina, uporabna za medicinske namene. Regrat vsebuje veliko zdravilnih lastnosti, ki pa jih marsikdo ne pozna. Razkrivamo vam, zakaj je regrat dober.

Foto: Pixabay

Regrat je presenetljiv vir hranilnih snovi, saj vsebuje vitamin C in minerale, kot so kalij, kalcij, železo, magnezij, fosfor, beta karoten in druga vlakna. Pravzaprav je njegova vrednost hranljivih snovi višja kot v večini sadja in zelenjave, ki jih kupujete v lokalni trgovini. Koristen je za vaša jetra, ledvice, kri in prebavo, nekateri ga uporabljajo tudi za zdravljenje kožnih bolezni, kot so akne.

Kljub številnim zdravilnim učinkom te rastline je tradicionalno še vedno bolj priljubljen kot okrasna cvetoča rastlina, kot pa medicinska. K temu verjetno pripomore tudi njegov zanimiv in barven videz. Obstaja več vrst regrata, prvič pa naj bi zacvetel pred 30 milijoni let na evrazijski celini.

Krepi vaše kosti

Bogat je s kalcijem – mineralom, ki je bistven za rast in moč kosti, prav tako pa vsebuje antioksidante, kot sta vitamin C in luteolin. Ti ščitijo vaše kosti pred starostnimi poškodbami, ki nastanejo zaradi kostne krhkosti, njihove zmanjšane gostote in posledično večje šibkosti.

Dober je za zdravje jeter

Regrat je dober za jetra, ker jih regratove hranilne spojine čistijo in ohranjajo zdrave. Jetra varuje pred starostnimi učinki, lahko pa pomaga tudi zdraviti njihove krvavitve. Poleg tega regrat spodbuja prebavo, ker preprečuje zaprtje in posledično zmanjšuje tveganje za nastanek zdravstvenih težav s prebavili.

Uravnava sladkor v krvi

Regratovi cvetovi spodbujajo proizvodnjo inzulina v trebušni slinavki in tako ohranjajo nizko raven sladkorja v krvi. Ker so naravni diuretiki, vplivajo na pogostost uriniranja pri bolnikih s sladkorno boleznijo, kar pomeni, da s tem pomagajo odstraniti tudi presežek sladkorja iz telesa. Pogostejše uriniranje čisti telo odpadnih snovi. Foto: Pixabay

Urinske motnje

Kot smo že omenili, je regrat naravni diuretik, zato vam redno uživanje te rastline lahko pomaga pri čiščenju ledvic in sečil. Dezinfekcijske lastnosti regrata zavirajo rast mikroorganizmov v sečnem sistemu.

Nega kože

Izcedek mleka, ki izteče iz rastline, ko jo odrežete, lahko deluje kot mleko za regeneracijo kože, saj je izjemno koristen pri zdravljenju kožnih bolezni, ki jih povzročajo mikrobne in glivične okužbe. Mleko je zdravilno, ker je regratov izcedek alkalen in vsebuje germicidne, insekticidne in fungicidne lastnosti. Vendar bodite pri njegovi uporabi previdni in ga ne nanašajte v bližino oči. Regratov izcedek lahko uporabite pri lokalnem zdravljenju kože, kot je ekcem, in pri drugih hormonskih motnjah, saj nima negativnih učinkov na kožo, kot jih lahko povzročijo druga farmacevtska zdravila.

Preprečuje akne

Ker je regratov sok dober za razstrupljanje ter ker je diuretik, stimulans in antioksidant, je odličen za zdravljenje aken. Te se ponavadi pojavijo v najstniških letih, ko je telo podvrženo številnim fiziološkim in hormonskim spremembam. Med tovrstnimi spremembami Foto: Pixabay kožne žleze izločajo več olj, zaradi česar se ob mešanju z mrtvo povrhnjico zamašijo pore, zato koža ne more izločiti strupenih snovi in nastanejo akne. Regratov sok lahko pomaga pri pravilni uravnavi izločanja hormonov, saj poveča potenje in širi pore.

Preprečuje anemijo

Ta rumena rastlina vsebuje visoko raven železa, vitaminov in beljakovin. Medtem ko je železo sestavni del hemoglobina v krvi, so vitamin B in beljakovine bistveni za nastanek rdečih krvnih celic in nekaterih drugih sestavin krvi.

Druge koristi regrata

Regrat se lahko uporablja tudi kot vrsta zelenjave, saj predstavlja dober vir vlaknin. Spodbuja prebavo in ima zdravilne učinke na prebavne motnje, okužbe v želodcu, črevesje in urinarni sistem.

Preden se odločite uporabljati regrat za katerokoli obliko zdravljenja, vam svetujemo, da se o tem pogovorite s svojim zdravnikom ali farmacevtom, saj vam bodo oni najbolje znali svetovati o njegovi uporabi glede na vaše zdravstveno stanje.

Gojenje regrata Foto: Pixabay

V vzgojo regrata ni treba vložiti veliko truda in dela, saj ta večinoma raste kar sam od sebe. Najpogostejša vrsta regrata je navadni, tega lahko najdemo na travnikih in vrtnih zelenicah, rasti pa začne že zelo zgodaj spomladi.

Če se odločite regrat gojiti sami, vam predlagamo, da ga posadite na sončno stran. Če želite zmanjšati njegov grenak okus, ga zasadite v senci. Ker regrat uspeva povsod, niti ni pomembno, kakšen kakšen tip zemlje imate, saj je izjemno odporen proti slabim razmeram. Ob posaditvi predlagamo, da ga dobro pognojite z naravnim kompostom.

Kako ga nabiramo

Za nabiranje izberite večji regrat, manjše rastline pustite rasti naprej. Z uporabo ročnih vrtnih vilic nežno podrgnite po zemlji in previdno kopljite do njegovih korenin, a pri tem pazite, da ne poškodujete njegovega korena, saj so dragocene zdravilne lastnosti v soku gomoljev. Ko ga varno izkopljete, ga nežno stresite, da odstranite odvečno zemljo, nato ga pobrišite še s suho krpo.

Na kakšne načine ga lahko uporabite

Lahko za zaužijete svežega v solati, lahko ga dodate kot začimbo olju, lahko ga pijete v čaju ali celo medu. Obstaja neskončno načinov priprave regrata v okusno zdravilno hranilo.