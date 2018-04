Z delom na vrtu se lahko ubranimo pred številnimi boleznimi

Vedno več študij potrjuje, da vrtnarjenje blagodejno vpliva na zdravje ljudi, še posebej v obdobju globalnega razmaha tako imenovanih bolezni življenjskega sloga. Med te spadajo bolezni srca in ožilja, možganske kapi, depresije, diabetesa in debelosti, ki niso vezane samo na posameznike, ampak gre pri tem za vprašanje javnega zdravja ljudi.

Ocenjuje se, da trenutno približno pol milijarde ljudi po vsem svetu trpi za različnimi oblikami sladkornih bolezni in depresije. Vse kaže, da se bo delež tega v prihodnosti še višal, ker vse več ljudi naseljuje urbana območja, kar ima negativne učinke na splošno zdravje ljudi. Hiter tempo življenja, ki je značilen za urbana mesta, negativno vpliva na posameznikov vsakdanjik. Ob nezdravem prehranjevanju in večurnem sedenju smo podvrženi tudi vse višji ravni socialnega in psihološkega stresa, ki ga le redki zdravijo.

Reden stik z naravo lahko človeka spodbudi k boljši ozaveščenosti, lahko pa je tudi oblika preventivne medicine. Vrtnarjenje resnično pomaga, saj gradimo na medosebnih interakcijah, se povezujemo z naravo, obenem pa koristimo svojemu telesu. Ob rednih vrtnarskih aktivnostih se izboljša fizično, psihološko in socialno zdravje, hkrati pa preprečujemo znake tako imenovanih modernih bolezni.

Dokazano je, da vrtnarjenje zmanjšuje tveganje za nastanek možganske kapi, srčnih in žilnih bolezni, porabljamo tudi kalorije, ker gre pri delu na vrtu za obliko telovadbe. Med sajenjem, prekopavanjem, zalivanjem in sprehajanjem po vrtu se zmanjša verjetnost obolenja za osteoporozo, ker z velikimi gibi krepite in raztezate vse glavne skupine mišic.

Z vrtnarjenjem sproščate odvečen stres, prisoten v vašem telesu, in ob ogledovanju cvetja, zelenjave in sadja sproščate hormon sreče, ki je še kako pomemben pri uravnavanju vašega razpoloženja. Deluje kot oblika meditacije, saj se povezujemo z naravo in se osredotočamo na lepoto, ki v nas lahko spodbudi občutke hvaležnosti in miru.