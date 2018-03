Poceni nasveti za uspešen ekološki vrt

Ekološko vrtnarstvo je način prevzemanja nadzora nad varnostjo pridelovanja hrane. Namesto ostrih kemičnih in sintetičnih gnojil ter pesticidov, ki uničujejo hranilne snovi vaših pridelkov, ekološko vrtnarstvo uporablja naravne metode rasti, ki so do okolja nežne in neškodljive za zdravje. Zato vam ponujamo nekaj nasvetov za uspešno rast vašega ekološkega vrta.

SADNA KLETKA

Če na svojem vrtu gojite jagodičevje, potem veste, da so njihov najhujši sovražnik ptice. Da bi se izognili uničenju pridelka, vam predlagamo, da svoje gredice zaščitite z mrežo in pticam onemogočite krajo. Kletko uporabite tudi za druge poljske pridelke.

Razpotegnite mrežo nad pridelkom in ga pričvrstite na lesene količke zakopane v zemljo Foto: Lee Behegan

SKRB ZA TRAVO

Redna košnja vaše zelenice omogoča hitrejše pronicanje deževnice v zemljo in ji ponudi vrsto naravnih hranilnih mineralov, ki so potrebni za zdravo rast.

Foto: Britt Willooughby Dyer

BIODINAMIČNA METODA

Naraščajoče število ekoloških kmetovalcev uporablja metodo biodinamičnega vrtnarstva, ki ga je razvil avstrijski vrtnar Rudolf Steiner. Gre za metodo kmetovanja z dvojnim pristopom: naslanja se na načela zakonitosti naravnega gibanja Zemlje in menjave letnih časov ter uporabo biodinamičnega koledarja, ki spodbuja pridelovalce, da optimirajo čas zasaditve in si s tem zagotovijo uspešno rast svojega pridelka.

Foto: Pixabay

IDEALNE DIMENZIIJE

Ko gradite gredice, bodite pozorni na to, da niso prevelike. Ravnajte se po načelu iztega svoje roke, saj če je gredica dostopna le z ene strani in je treba stopati v njeno notranjost, to pomeni, da je prevelika. Njeno velikost omejite na takšno širino, da se lahko okoli nje raztegnete in še vedno dosežete drugo stran. Postopanje med zasadki ni priporočljivo, ker s tem uničite naravno površino zemlje. Svetujemo pravokotno oblikovane gredice, ker tako zasadkom ponudite vmesni prostor, hkrati pa ne bodo preširoke za izteg vaše roke.

Foto: Martin Kaufmann

MREŽNI SISTEM

Posadite več pridelkov skupaj in jih med seboj pomešajte. S tem boste omogočili naravni pretok hranilnih snovi med zasadi. Pazite le, da jim omogočite dovolj prostora za rast.

Foto: Jim Powell

NARAVNI KOMPOST

Domače kompostiranje je odličen način za recikliranje in ustvarjanje naravnega gnojila. Lahko ga naredite kar sami, naj bo to notranji ali zunanji kompostnik. Za kompost lahko uporabite sadne, zelenjavne, travne in rastlinske ostanke, suho listje, drobno sesekljan les in lubje, žagovino iz neobdelanega lesa, slamo in jajčne lupine.

Foto: Pixabay