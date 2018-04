Plesen, ki uničuje vrtnine

Foto: Thinkstock

Kaj je plesen in zakaj napade? Plesen je oblika glivične bolezni, pojavlja se v vseh oblikah in velikostih, vendar je pepelnata plesen ena izmed tistih, ki napade največje število sort. Dejstvo je, da vpliva na več kot 400 različnih vrst in jo je včasih težko diagnosticirati, saj se lahko pojavlja v več različnih oblikah. Je bolezen, ki povzroča gnilobo in odmiranje cvetov, njena trda struktura pa lahko na vrtu preživi več let.

Simptomi plesni vključujejo lisasto steblo, listje in bel puhast izrast na prizadeti rastlini. Brez ustrezne preventive lahko privede do njene smrti. Tovrstna glivična bolezen se najbolj razširi v toplih in vlažnih razmerah, še posebej če so si nasadi preblizu. Prevladuje v tleh in se nato skozi koreninski sitem razmnožuje v blagem ali mokrem vremenu. Znano je, da lahko v tleh preživi tudi do pet let, prenaša se lahko tudi z vetrom, ki odnaša prah na druge vrtove in polja.

Tovrstno bolezen je izjemno težko zdraviti, saj so njeni simptomi težko prepoznavni in velikokrat posnemajo celo simptome drugih bolezni. Ko je plesen enkrat prisotna na vrtu, se ta običajno pojavi vsako leto. Poškodovano rastlinsko tkivo in rože so pogosto prve, ki jih ta bolezen kolonizira. Bolezen se širi s pomočjo vetra, dežja in aktivnosti žuželk v vašem vrtu. Če napade rastlino, je to najbolje odstraniti, ker s tem zmanjšate kontaminacijo drugih vrtnin na vrtu.

Če opazite plesen na svojih vrtninah, je najbolje, da se izogibate gnojilom z dušikom. Odstranite okužene dele rastlin in jih nemudoma uničite. Ko zalivate vrtnine, zmočite le zemljo, ne zalivajte po rastlini in njenih listih.

Da bi se izognili plesni, vam svetujemo, da na vrtu gojite le bolj odporne sorte. Rastline posadite v razmaku, da lahko normalno rastejo, s tem tudi zagotovite boljšo pretočnost zraka in zmanjšate vlažnost. Vrtnine naj se ne dotikajo ena druge, ker se bolezen tako še lažje prenaša.