Kako se znebiti nadležnih polžev v vrtu?

Največkrat jih opazimo zjutraj ali proti večeru, povsod tam, kjer je dovolj vlage. Velike rjave ali rdeče lazarje varuje varovalna barva, podnevi se skrijejo v rahlo zemljo, ponoči pa prilezejo iz svojih skrivališč in napadejo mlado zelenjavo ali okrasne rastline. Takšne škode nam niti v sonaravnem vrtu ni treba trpeti.

Če ste se odločili, da se jih boste znebili na do narave čim bolj prijazen način, vam ponujamo nekaj preprostih nasvetov.

Kofein ubija slinarje

Kornelija Benyovsky Šoštarić v knjigi Zeleni kvadrat pravi, da je najboljša obramba pred polži mešano sajenje, saj jih marsikatera začimbnica in zdravilna rastlina odganja. Obstajata pa tudi dve rastlini, ki se jima polži na daleč ognejo – čebula in česen. Poleg tega Kornelija predlaga ukrep s kavo. "Zmešajte deset delov vode in del ekspresne kave. Dejavna snov v tem sredstvu je kofein. Ko polži lezejo čez površine, obdelane z razredčeno kavo, prek kože absorbirajo kofein in poginejo. S tem pripravkom poškropite liste zelenjave in dele tal, kjer lezejo polži."

Rastline z močnim vonjem

Marie-Luise Kreuter v knjigi Biovrt za začetnike prav tako svetuje mešane posevke. Med rastline, ki jih želite zavarovati, posadite rastline z močnim vonjem, ki polže zelo motijo. Sem spadajo šetraj, žajbelj in timijan. Polže odvrnejo tudi praprotno listje in listi paradižnika, ki jih razgrnemo med kulturami kot zastirko.

Lahko pa okoli svojih gredic naredite obrambne pasove. Okoli ogroženih rastlin posujte apno, kameno moko ali lesni pepel. Mehkokožni polži se namreč bojijo ostrih in jedkih delov v teh snoveh. A to bo prišlo prav le v suhih dneh, v deževnih dneh bo potrebna še dodatna obramba. Takrat poskusite z nekoliko obstojnejšimi snovmi, kot so žaganje, smrekove iglice in oster pesek.

Smrtonosno pivo

Polže neustavljivo privabi vonj po hmelju in sladu. V zapeljivem zvarku se nato utopijo. Na več mestih po vrtu zakopljite kozarčke s pivom, in sicer tako, da rob kozarčka gleda centimeter iz površine tal, ter počakajte, da polži, ki jih bo privabil vonj piva, popadajo v kozarčke. Vabe s pivom je treba redno prazniti.

Jež in krastača nista prijatelja polžev

Jež, krastača, slepec in race radi lovijo polže. Poskrbimo, da jih bo v našem vrtu ali v bližini vedno dovolj, saj bomo tudi s tem zmanjšali število polžev.

Zrnje za polže

Ko se vam bo zdelo, da nič, kar ste poskusili, ne pomaga, vam bo mogoče uspelo s pripravkom, ki ne škoduje naravi in koristnim živalim. Preparat ferramol vsebuje naravne železove spojine, predvsem železov fosfat. Modra zrna so odporna proti dežju in tako privabljajo polže tudi ob za njih najugodnejšem vremenu. Polži, ki pojedo to vabo, pozneje poginejo.

Kljub njihovi škodljivosti pa vseeno ne smemo pozabiti, da so tako kot vse stvari v tem ekosistemu za nekaj dobri. Polži poskrbijo, da gnijoči rastlinski odpadki in mrtve živali ne obležijo. Pripomorejo k ohranjanju čistoče v vrtu.