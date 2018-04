Miti o papriki

Po spletu kroži mit, da obstaja paprika ženskega in moškega spola. Tega naj bi določalo število vrhov oziroma hribčkov na njeni površini. Pri treh hribčkih naj bi šlo za papriko moškega spola, pri štirih pa ženskega. Ali je to res?

Foto: Pixabay

Ali zelenjavi sploh lahko določimo spol? Ne. Niti sadju niti zelenjavi ne moremo določiti spola. Rastline, ki jim lahko določimo spol, so cvetlice, saj so edine, ki imajo tako moške kot ženske spolne organe - pelod in pestič. Ker pri papriki tega ni, so jo botaniki uvrstili v vrsto hermafroditov. Plod paprike ima v notranjosti "jajčnike", ki proizvajajo semena. Vsaka paprika nastane s postopkom samooploditve.

Foto: Pixabay

Sladkost paprike

Če bi se ravnali po mitih, bi morala biti paprika s štirimi ali več hribčki bolj sladka od tiste z manj hribčki, vendar tudi to ne drži. Število hribčkov ali pomanjkanje teh ne določa okusa paprike. Tako kot pri paradižniku je pravzaprav okolje tisto, ki razvije okus sladkosti v papriki. Hranilne snovi vaše zemlje, vreme in to, kako dolgo pustite papriko rasti, določajo njen okus. Če pustite papriko iz zelene barve dozoreti v rdečo, bo ta slajša ne glede na število hribčkov.

Prav tako se pojavljajo teorije, da naj bi paprika s štirimi hribčki vsebovala več semen. Dejansko ni znanstvene razlage, ki bi potrdila to teorijo. Najboljši pokazatelj števila semen naj bi bila njena velikost. V resnici je zelo težko presoditi, katera paprika vsebuje več semen, to najlažje ugotovite, če jo prerežete.

Vsaka paprika ima lastno posteljico, ki proizvaja semena, ta pa je odvisna od njene genetike. Paprika ima lahko od dva do pet vrhov in njihovo število v resnici ne pomeni nič. Sladkost paprike in njen okus sta odvisna od načina rasti in same vrste paprike.