Mati treh otrok, ki na svojem vrtu pridela dovolj, da so samooskrbni #video

"To delam z veseljem, z ljubeznijo in mi pomeni sprostitev," je povedala Brigita Šušteršič. 27-letna diplomirana ekonomistka, ki je svojo srečo našla na vrtu. Za svojo petčlansko družino pridela toliko zelenjave, da so dve leti z njo že povsem samooskrbni.

"Imam bolj kot ne zelenjavo za tisto, kar se vloži, kar se shrani," je razložila Šušteršičeva. Priprava se začne že konec koledarskega leta. Pomaga si tudi z vrtnarskim dnevnikom.

"Od načrtovanja do tega, kakšna semena imamo doma in kaj moramo kupiti. Glavni namen je, da ne pozabimo, kaj sejemo in kdaj katera zelenjava kali," je dodala mati treh otrok. Ker je pri delu tako uspešna, s svojo spletno stranjo Brigitin vrt in stranjo društva Zmorem domače na poti samooskrbe pomaga tudi drugim vrtičkarjem.

