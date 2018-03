Led je morda rešitev, da vaše rože ne bodo umirale

Čezmerno zalivanje rož je eden glavnih vzrokov za to, da umirajo. Včasih lahko povsem zdrava roža odmre v le nekaj dneh, čeprav prej ni kazala znakov težav. Obstaja kup dejavnikov, ki lahko privedejo do nenadnega odmiranja vaše najljubše rože, v nadaljevanju pa vam bomo razkrili najpogostejši razlog za to, da se roža ne obdrži.

Foto: Pixabay

Voda zagotavlja strukturno podporo, hladi vašo rastlino in skozi zemljo premika minerale v vse smeri do korenin. Celice vaših rož so kot vodni baloni. Vase vsrkavajo vodo, če je te preveč, pa lahko škodi rasti in zdravju rastline.

Nepravilno zalivanje je pogosto razlog za nenadno umiranje rastlin. Ponavadi gre pri skrbi za njih za nepoznavanje pravilnega načina zalivanja in količine potrebne vode za optimalno rast. Pogosta napaka čezmernega zalivanja privede do kopičenja odvečne vode v koreninah in posledično njihovega gnitja.

Preden se lotite samega zalivanja, imejte v mislih, da je zemlja, v katero je roža posajena, podobna gobi, zato bodite racionalni. Rožo posadite v lončke z dranažnimi luknjami, saj so te še kako potrebne pri zalivanju. Ko zalivate rožo, jo vedno zalijte samo toliko, da zemlja posrka vodo in da ta prosto teče skozi dranažne luknje. Predlagamo vam, da morebitno odvečno vodo iz lončnega podstavka odstranite.

Foto: Getty Images

Obstaja pa še en trik, ki vam bo zalivanje še bolj olajšal. Predlagamo vam, da v zemljo lončnice "posadite" ledene kocke. Tovrsten trik je odličen, saj se led tali počasi in tako rastlina postopoma dobiva potrebno vodo za življenje. Poleg tega so ledene kocke manjše, kar tudi zmanjša tveganje čezmernega zalivanja.