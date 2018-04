Kdaj zalivati svoj vrt

Redno zalivanje je sestavni del vsakega uspešnega vrta. Je nujno potrebna praksa, če želite uživati v sadovih svojega dela. Voda, ki se pretaka po zemlji, prenaša hranilne snovi skozi rastlino, ji daje oporo in ustrezno hranilno ravnotežje, ki ga potrebuje za zdravo rast.

Foto: Pixabay

Kako voda potuje po rastlini? Vsaka rastlina se hrani skozi koreninski sistem. Rastlina vodo posrka skozi korenine, nato pa ta potuje skozi deblo, listje in cvetje. Vsaka rastlina je sestavljena iz kapilarnega sistema, ki vodi vodo v različne dele rastline, ki se tako nahrani.

Voda ne skrbi samo za hrano rastline, ampak ji pomaga tudi vzdrževati ustrezno temperaturo ob vročih dneh. Ob nerednem zalivanju bi voda iz rastlinskega dela izhlapela, rastlina pa bi umrla, saj z nerednim zalivanjem popolnoma porušimo cirkulacijski sistem hranjenja, ki je potreben za vitalno rast.

Foto: Pixabay

Zalivanje ob jutranjih urah

Najboljši čas za zalivanje vašega vrta je zgodnje jutro, ko je zrak še vedno svež, temperature nižje in zemlja hladna. Zaradi ugodnih vremenskih dejavnikov voda lažje pronica skozi zemljo do korenin, obenem pa s tem načinom nahranite rastline za ves dan in jih obvarujete pred toplim vremenom.

Včasih zaradi dela in drugih obveznosti jutranje zalivanje ni mogoče. V takem primeru je drugi najboljši čas za zalivanje cvetnega ali zelenjavnega vrta pozno popoldne ali zgodaj zvečer, ko se zemlja vsaj malo shladi. Večerne ure prav tako zmanjšajo tveganje čezmernega izhlapevanja vode.

Pri večernem zalivanju je treba paziti, da zalivanje opravite vsaj do takrat, da se imata vaša zelenjava in cvetje čas posušiti pred padcem v nočne temperature, saj s tem zmanjšate tveganje glivičnega vnetja in plesni, ki lahko škodita vašim vrtninam.

Zelenjavni vrt v toplih dnevih zalivajte vsaj od dva- do trikrat tedensko, če je le mogoče, ob istem času.

Foto: Pixabay