Kakšni so zdravilni učinki te zimzelene rastline

Navadni netresk je zimzelena rastlina, ki zelo dobro uspeva v suhih območjih, skalnatih, stenskih predelih in na kamnitih mestih. Najbolj ji ustrezata vroče sonce in suša. Njena druga imena so celo strelna rastlina, jupiterjevo oko ali brada, aronova palica in celo kokoši in piščanci. Pod slovenskimi imeni pa je znana tudi kot Ušesnik, Uhec ali Uhlek.

Foto: Pixabay

Rastlino so prvič spoznali in jo že v starodavnem Rimu poimenovali Jupiterjeva brada, ker je Rimljane spominjala na njegovo brado. V tistih časih moški namreč niso nosili brade, medtem ko je bil Jupiter, kralj neba in strele, upodobljen z brado. Iz tega je raslo tudi prepričanje, da netresk ščiti pred bliskanjem, grmenjem in zlimi uroki. Je simbol veselja in prizadevnosti.

Njegova osnovna značilnost je, da je v svojih debelih in mesnatih listih kljub rasti v suhih predelih sposoben shranjevati veliko vode. Netresk najbolje uspeva od konca pomladi do zgodnje jeseni, cveti pa junija in julija. Prepoznaven je po cvetovih zvezdaste oblike, ki se razraščajo kar sami. Ker gre za užitno rastlino, lahko njegove mesnate liste uporabite kot dodatek k zelenim solatam.

Zdravilni učinki

Netresk lahko uporabljamo podobno kot aloe vero, saj deluje kot adstringent, njegov nanos lahko zmanjša kožne reakcije in obvaruje kožo pred zunanjimi vplivi. Lahko ga nanesete ob opeklinah, ranah, bradavicah in pikih žuželk, saj kožo pomiri. Razrežite njegove liste in izcedek iz njih podrgnite neposredno po prizadetih mestih. Uporablja se ga tudi v primerih ušesnih vnetij, vendar morate biti pri nanašanju previdni, da si ne poškodujete ušesne votline. Za zdravljenje zadostuje že nekaj kapljic.

Foto: Pixabay