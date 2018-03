Kako do slajšega paradižnika?

Paradižnik je ena od jedi, ki se najpogosteje znajdejo na našem krožniku. Verjetno ste se že kdaj vprašali, zakaj so nekatere vrste paradižnika bolj sladke kot druge. Odgovor se skriva v kombinaciji rastlinske kemije v samih semenih in zunanjih dejavnikov, kot so temperatura zraka in vremenske razmere, ki prevladujejo med rastno sezono.

Foto: Pixabay

Aroma in okus paradižnika izvirata iz naravne kislosti oziroma sladkosti v pridelku. Idealni paradižnik naj bi imel približno enako raven obeh, vendar prevladuje prepričanje, da je okusnejši tisti paradižnik, ki ima večjo koncentracijo sladkosti kot kislosti.

Če vam bolj tekne sladek paradižnik, poskrbite, da vzrejate pravo rastno sorto. Na primer češnjev paradižnik je znan po svoji sladkosti in intenzivnem okusu. Večje sorte paradižnika so pogosto manj sladke. Posegajte po paradižniku, ki raste v grozdih in je manjši, saj ima visoko koncentracijo sladkorja v plodu.

Ko se odločate za želeno sorto vzreje, bodite pozorni na to, da vremenske razmere vaše okolice ustrezajo pogojem rasti. Paradižnik načeloma najbolje uspeva na sončnih in prostornih mestih. Posadite ga tako, da bodo lahko sončni žarki prosto pronicali tudi do nižjih plodov.

Foto: Pixabay

Soda bikarbona resnica ali mit?

Obstaja prepričanje, da soda bikarbona pomaga pri rasti slajših paradižnikov, vendar na žalost to ni res. Sladkost paradižnika izhaja iz genetske zasnove samih semen, zato posipanje sode bikarbone po zemlji ne bo pomagalo. Vendar pa lahko sodo bikarbono v obliki škropiva uporabite kot sredstvo v boju proti glivičnim boleznim, ki napadajo paradižnik. Za pripravo tega uporabite pet litrov vode, v katero posujte žlico sode bikarbone, v to pa zmešajte še od dve do tri žlice rastlinskega olja. Raztopino dobro premešajte in poškropite po listju paradižnika.

Kako torej do slajšega paradižnika? Veliko prostora, visoke temperature in intenzivno zalivanje vsaj enkrat tedensko naj bi zadostovali za sladek paradižnik.