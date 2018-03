Tudi za veliko noč lahko okrasite svoj dom

Bliža se velika noč, ki jo lahko izkoristite za spomladansko okrasitev in poživitev svojega doma z barvami. Če ste razmišljali o okrasju, si preberite, kako lahko na preprost način olepšate praznična doživetja.

Foto: Pixabay

Čeprav so venci bolj značilni za božične praznike, so lahko velikonočni venci prav enako uporabni. Obesite jih na vhodna vrata ali z njimi okrasite mizo in vanje položite pirhe. Vence lahko izdelate kar iz tulipanov živahnih barv.

Foto: Thinkstock

Namesto navadnega pribora lahko pojedino postrežete v tematsko obarvane krožnike, sklede in podstavke jajčnih oziroma ovalnih ali zajčjih oblik.

Foto: Thinkstock

Lahko se poigrate tudi s pogrinjki. Prtički naj bodo barviti in naj izražajo praznično tematiko. Na mizo postavite keramične ali čokoladne zajčke in tako še bolj popestrite podobo.

Foto: Pixabay

Na vidna bivalna mesta lahko postavite tudi cvetlične aranžmaje. Pozabiti ne smete na najpomembnejše okrasje, velikonočne pirhe, ki predstavljajo simboliko pomladi, plodnosti in novega življenja. Barvno naj se pirhi skladajo s preostalimi elementi.