Profili na Instagramu, ki navdihujejo #foto

Čeprav Instagram pogosto uporabljamo za objavo selfijev in modnih kombinacij, ki jih nosimo vsak dan, je lahko Instagram vsekakor vir navdiha, ki ponuja vpogled v svet ustvarjalnosti. Če potrebujete nekaj nove inspiracije za cvetlično oblikovanje ali domače ustvarjanje cvetličnih aranžmajev, potem so ti profili odlični za to, saj nam pokažejo oblikovanje cvetja na inovativen in drugačen način.