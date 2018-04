Prenova ljubljanske podstrehe: nekoč prostor za služkinje, zdaj sodoben lesen dom #foto

Podstrešno stanovanje štiričlanske družine v staromeščanski hiši v središču Ljubljane je s prenovo postalo udobno in zdravo bivanjsko okolje. Ob oblikovalskih so v njem zanimive tudi energetske in tehnološke rešitve.

S prenovo podstrehe v ljubljanski meščanski hiši, zgrajeni v 30. letih prejšnjega stoletja, je nastal sodoben in prijeten interjer, ki ga opredeljujejo les, naravna svetloba, energetska učinkovitost in preproste tehnološke rešitve. Foto: Ana Kovač

Odprta vrata dobre arhitekture Arhitektura za ljudi je tema letošnjega festivala kakovostnih gradenj, nepremičnin in arhitekture Odprte hiše Slovenije (OHS), v okviru katerega že devetič odpirajo vrata dobrih prostorskih zasnov in ureditev. Med temi je tudi prenova ljubljanskega podstrešnega stanovanja. Na ogled bo skupno sto zasebnih in javnih stavb ter prostorskih ureditev po Sloveniji, ki jih je izbrala strokovna žirija. Za vstop v dobro arhitekturo se je mogoče prijaviti na spletni strani festivala OHS. Nekaj prostih mest je še na voljo. Izkušnja dobre arhitekture Foto: Ana Kovač "OHS razumemo kot družbeni oz. skupnostni projekt. Če se med šolanjem ne učimo o arhitekturi in kakovostnem prostoru, lahko skozi neformalno učenje pridobimo to izkušnjo in znanje," prvi direktorica projekt Lenka Kavčič. "Odzivi ljudi na festival so zelo pozitivni, na nas se obračajo tudi z vprašanji. To, da želijo spoznati in izkusiti dobro arhitekturo in se o njej dodatno informirati, nas veseli," še pravi vodja OHS. Zanimanje za kakovost bivanja Ko so letos odprli spletne prijave za vodene oglede, se je že v prvih 90 minutah odzvalo 200 ljudi. To je tudi podatek, ki govori o zanimanju za arhitekturni festival, ki ozavešča o kakovosti bivanja. OHS, ki pri nas poteka od leta 2010 in v katerega so vključili že 474 objektov, je od njegovega začetka obiskalo že 20.700 ljudi. Kot pravijo organizatorji največje arhitekturne razstave "in situ", je projekt v osmih letih prerasel v platformo za izmenjavo praktičnih izkušenj, dvig prostorske kulture ter osebna in poslovna mreženja. Zavedanje o pomenu arhitekture na naše počutje, zdravje, skrbi za okolje in ohranjanja kulturne dediščine se odvije prek izkustva kakovostnih graditeljskih in oblikovalskih uresničitev ter pogovorov in spoznanj, ki se ob tem spletajo.

Stanovanje v pretežno belih, črnih in naravnih odtenkih je elegantno in prijetno. Avtorica fotografij na steni je krajinska arhitektka Ana Kučan. Foto: Ana Kovač

Prenova ljubljanske podstrehe

Del programa letošnjega festivala OHS je tudi zasnova podstrešnega stanovanja. To je v ljubljanski meščanski hiši, zgrajeni leta 1932.

Ko sta se lastnika lotila prenove temne in neobdelane podstrehe, kjer sta bili nekoč sobi za služkinje, sta pod oluščenimi zidovi najprej ugledala dotrajane inštalacije, konstrukcijo in stene. Čas in manj kakovostna gradnja sta naredila svoje, zato sta morala zamenjati velik del "drobovja" stavbe.

Foto: Ana Kovač Notranja minimalistična lesena oprema je narejena po naročilu. Prilagojena je prostorskim danostim, potrebam in načinu življenja uporabnikov. Foto: Ana Kovač

70 ton odpadnega materiala

"Odstraniti smo morali tlake, izolacijo, zamenjati okna ter dotrajane in nevarne inštalacije," o prvih posegih pripoveduje lastnik stanovanja. Odpadnega materiala je bilo skupno za 70 ton.

Stare materiale so vse, kjer je bilo to mogoče, zamenjali z lesom, ki je za bivanje zdrav in prijeten. Za starimi zidovi je tako nastalo sodobno stanovanje, v katerem so lesene predelne stene, tla, notranja oprema, izolacija, ostrešje in stropniki …

Naravna svetloba, kar je eden izmed bistvenih elementov kakovosti bivanja, je v podstrešnem domovanju dosežena z namestitvijo številnih oken. Foto: Ana Kovač

Prostor je odprt za naravno svetlobo

Eden izmed bistvenih elementov kakovosti bivanja, ki spremlja prenove podstrešnih stanovanj, kot poudarja arhitektka Lenka Kavčič, je tudi premislek o virih naravne svetlobe. To je v ljubljanskem stanovanju doseženo z namestitvijo številnih oken, skozi katera se odpirajo prepričljive mestne vedute.

Skozi okna in s terase stanovanja se odpirajo prepričljive mestne vedute. Foto: Ana Kovač

Ogrevanje in ohlajevanje s stropnimi paneli

Ob prenovi so se lastniki poglobili tudi v energetsko učinkovitost podstrešnega stanovanja, kar so ob prijetnih termalnih pogojih dosegli z neagresivnim panelnim stropnim sistemom, ki pozimi greje in poleti hladi. To so v kopalnici in otroških sobah prepleti še s talnim gretjem.

"Pod stropom so paneli iz umetne mase, po katerih se pretaka voda, ki se glede na zunanje temperature sistemsko segreva ali ohlaja, s tem pa v prostorih vzdržuje želeno temperaturo," delovanje sistema predstavi lastnik stanovanja.

V domovanju tako ni vidnih grelnih teles, občutek pa je, kot da bi bival pod soncem, saj so vsi predmeti v prostoru prijetno topli, izkušnjo opiše lastnica.

Tehnološke stanovanjske rešitve

V stanovanju so se odločili tudi za namestitev nekaterih elektronskih pomagal, čeprav pametnih inštalacij niso želeli.

Tako se senčila na oknih in steklenih vratih ob določenih urah avtomatsko spuščajo in dvigajo, prav tako se tudi določena okna odpirajo sama, v primeru dežja pa na enak način zaprejo. Praktično je tudi stikalo pri vhodnih vratih, s katerim je mogoče le z enim klikom ugasniti vse luči v stanovanju.

"Želela sva naredili preprost, a hkrati sodoben sistem," za tehnološke rešitve podstrehe pravi lastnik stanovanja.

Prijetne termalne pogoje zagotavlja neagresivni panelni stropni sistem, ki pozimi greje in poleti hladi. To so v kopalnici in otroških sobah prepleti še s talnim gretjem. Foto: Ana Kovač

Oprema po naročilu

Notranja minimalistična lesena oprema je narejena po naročilu. Prilagojena je prostorskim danostim, potrebam in načinu življenja uporabnikov.

Stanovanje v pretežno belih, črnih in naravnih odtenkih je elegantno in prijetno. Ob naravnih materialih, naravni svetlobi in pogledih na mesto ter celotni oblikovalski zasnovi njegovo prefinjenost zaokrožajo še posamezni izbrani detajli. V zasnovo je vpleten tudi humor, kar lahko potrdi pogled na opice na stenah, ki so igrive viseče luči.

Oblikovalski detajli podstrešnega domovanja

