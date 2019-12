Zelo všečne in skoraj odlične

Brezžične slušalke z malo drugačno obliko škatlice, ampak že znano obliko slušalk so prišle tudi v naše roke. Poleg zanimive odločitve Huaweia za gladko obliko slušalk so nas presenetili z malce drugačnim načinom vklopa funkcije za odstranjevanje šuma. Kako se sliši zvok iz njih, pa vam razkrijemo v članku.

Malo drugačne oblike od preostalih

Škatla, ki je hkrati tudi akumulator za slušalke, je obdana s trdo plastiko in od strani ovalne oblike. Huawei nam je dal na izbiro slušalke v črni ali beli barvi. Kar zadeva velikost, je škatlica zelo priročna, saj jo zlahka pospravite v žep.

Na spodnjem zunanjem delu ima vhod za kabel USB-C, blizu pa je tudi lučka, ki nam pove, ali je akumulator prazen oziroma ali se polni (rdeča) ali je poln (zelena). Ko odpremo pokrov škatlice, vidimo slušalke in na sredini ponovno lučko, ki nam prikaže, ali imajo prazen akumulator.

Lučka med slušalkami nam sporoča, ali imajo prazno baterijo.

Zagon in povezava s slušalkami

Za prižig slušalk moramo odpreti pokrov, pritisniti skriti gumb na desni strani škatlice in ga tiščati dve sekundi. Takoj se lučka med slušalkami spremeni v belkasto barvo in začne utripati.

To pomeni, da je naprava vidna na povezavi Bluetooth. Takrat vključimo Bluetooth tudi na svoji mobilni napravi in ju povežemo.

Najbolj priročne funkcije brezžičnih slušalk

Omembe vreden je način vklopa dveh funkcij slušalk. Funkcijo, ki odpravlja šum, vključimo tako, da dvakrat tapnemo na levo slušalko. Za premikanje glasbene vsebine pa dvakrat tapnemo na desno slušalko.

Ta ideja nam je dokaj všeč, saj je zelo priročna, kadar ne moremo poseči po telefonu. Zanimivo je, da ne delujejo na dotik, ampak na močan tresljaj, tako da lahko nanje tapnemo tudi z rokavicami.

Slušalke Huawei Freebuds3 so zelo lahke in se lepo podajo v uho.

Dobro je vedeti

Slušalke lahko povežemo s katerokoli androidno napravo. Predlagana je uporaba aplikacije Huawei AI Life, s katero lahko spreminjamo nastavitve. Če je aplikacija že na telefonu, se bo ob vklopu slušalk na telefonu pojavilo okno, ki prikazuje povezavo s slušalkami.

V drugem oknu se prikaže tudi stanje baterij v slušalkah in možnosti odprave šuma. Lahko tudi izključimo funkcijo dvakratnega tapnjenja ali določilo, da se vključi na levi ali desni slušalki.

Že poznana oblika slušalk

Slušalke so iz trde plastike in malo kovine, njihova teža pa znaša približno 4,5 grama na slušalko. Imajo samo eno obliko, ki se prilega večini ušes. Zaradi majhne in tanke oblike repka ne slišimo vetra, ki šviga mimo slušalk.

Ne priporočamo jih športnikom, saj jim bodo med potenjem najverjetneje padle iz ušes, sicer pa se lepo prilegajo in ne motijo niti med nošenjem kape.

Huawei se je za to serijo odločil uporabiti gladke slušalke. Zaradi takšne oblike niso primerne za šport, saj bodo med tekom padle iz ušes.

Kako pa se obnesejo na razdaljo?

Povezava slušalk deluje do približno 15 metrov. Kadar stojimo toliko stran in so med povezavo tudi zidovi, lahko pričakujemo prekinjanje signala. Prav tako se ta prekinja, če se oddaljimo več kot 15 metrov. Če smo tako daleč in se ne premikamo, pa bo signal v redu.

Po preizkusu različnih tipov glasbe ali videov smo ugotovili, da je zvok najboljši pri gledanju videov na YouTubu. Govor se sliši zelo lepo in čisto s funkcijo za odpravljanje šuma ali brez nje. Veliko slabše pa je bilo ob poslušanju glasbe z basom, saj se ga skoraj ni slišalo. Kar zadeva drugo glasbo, je bil zvok dokaj v redu.

Kako deluje funkcija, ki odpravlja šum

Funkcija noise-cancellation ali odpravljanje šuma deluje dobro. Ne odlično, ampak v redu. Vključimo jo tako, da dvakrat tapnemo na levo slušalko. V bližini prometa še vedno slišimo ogromna vozila in sirene. Zunanji šum in ropot omehča.

Preprosto jih je dobiti iz akumulatorja.

Deluje tako, da z vgrajenimi mikrofoni na slušalkah ujema zvočno valovanje in istočasno oddaja nasprotno valovanje, da izniči hrup. Funkcija deluje najbolje, kadar smo v bližini konstantnega brnenja. To je lahko brnenje kakšnega avtomata, motorja vozil ali množično govorjenje, ki se sliši kot nenehen hrup.

Občasno se zgodi tudi, da se na eni strani slušalke funkcija "izključi" in ustvari začasno luknjo šuma.

Čeprav še vedno slišimo promet, to ne pomeni, da nam ni treba opazovati okolice!

Funkcije za odpravljanje šuma ne priporočamo v bližini govora ljudi oziroma v kakšnih pisarnah ali lokalih, saj ni namenjena temu. Glasba se bo pomešala z govorom, če povečamo glasnost, pa si uničujemo sluh.

Škatlica Huawei Freebuds3 je okrogle oblike.

Energije dovolj skoraj za ves dan

Baterija slušalk zdrži dobre štiri ure, lahko tudi manj, če uporabimo funkcijo noise-cancellation.

Za to, da se slušalke v škatlici popolnoma napolnijo, potrebujemo manj kot pol ure. Akumulator v škatlici je za štirikratno uporabo, torej imamo skupaj za kakšnih 20 ur poslušanja glasbe.

Pri teh slušalkah nam je zelo všeč njihovo hitro polnjenje. Škatlica potrebuje manj kot uro, da doseže 100 odstotkov baterije, polnimo jo lahko prek kabla USB-C ali brezžično.

S to napravo vas bodo sogovorniki popolnoma razumeli

Slušalke imajo zaradi funkcije noise-cancellation vgrajene tudi mikrofone. Te uporabljamo tudi pri klicih. Ko govorimo, nas sogovorniki slišijo precej čisto, saj mikrofonom pomaga tudi funkcija bone sensor. Drugače kot kostni senzor, ki pobira vibracije našega glasu po ličnici in čeljustni kosti. Te vibracije pristanejo v ušesni votlini, v kateri imamo slušalko. Tako senzorji poberejo vibracije in skupaj z mikrofoni izboljšajo naš govor.

Kaj nam je bilo všeč: - funkcija dvakratnega tapnjenja,

- hitro polnjenje,

- kompaktna velikost,

- razumljiv klic,

- doseg povezave.