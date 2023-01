Vivo X80 Lite 5G: dostojni tekmec srednjega razreda

Priporočena redna maloprodajna cena za novi Lite je namreč 449,99 evra, kar je 699 evrov manj, kot stane njegov najbližji sorodnik X80 Pro. Za takšno razliko v ceni moramo pričakovati tudi razlike v opremljenosti in zmogljivosti, a je za svojo ceno X80 Lite vendarle zanimiva možnost.

Priporočena redna maloprodajna cena za novi vivo X80 Lite je 449,99 evra, kar je 699 evrov manj, kot stane njegov najbližji sorodnik vivo X80 Pro. Foto: Ana Kovač

V zavojčku se najde marsikaj

V zavojčku poleg telefona najdemo tudi kabel, preproste slušalke in polnilnik – in to hitri 44-wattni polnilnik v času, ko (vsaj) dva velika proizvajalca pametnih telefonov menita, da polnilnika ni treba prilagati, češ da ga imamo vsi od prej.

Za vse, ki se še vedno nočejo posloviti od svojih slušalk z analognim 3,5-milimetrskim vhodom, so priložili tudi adapter na USB-C, ki tako odpravlja nezdružljivost – vivo X80 Lite namreč sledi trendom opuščanja 3,5-milimetrskega analognega vhoda na telefonu. Še dobro, ker imajo tudi priložene slušalke prav ta analogni vtič.

V zavojčku poleg telefona najdemo tudi kabel, preproste slušalke in hitri 44-wattni polnilnik. Foto: Ana Kovač

Barvna igra svetlobe pri "Zlatku"

Vivo X80 Lite je na voljo v črni ali zlati barvi. Oblikovna posebnost tega telefona v zlati barvi je njegova steklena zadnja stran, ki spreminja odtenke pod različnimi koti vpadne svetlobe ter se poigrava med rumeno in oranžno.

Neobičajna je tudi razporeditev optičnih gradnikov na zadnji strani: dve leči sta razmeroma veliki, tretja je občutno manjša, družbo pa jim dela LED-bliskavica. Vse to domuje v izbočenem okvirju, zaradi katerega bo telefon, ko je položen na mizo, zanihal, če se ga dotaknemo.

Pri zlati izvedbi se barva zadnje strani spreminja glede na kot vpadne svetlobe. Foto: Ana Kovač

Dež da, intenzivnejšega stika z vodo pa raje ne preizkušajte

Vivo x80 Lite podpira sočasno uporabo dveh SIM-kartic (če enega od utorov ne uporabimo za razširitveno pomnilniško kartico), nikjer pa ni videti, da bi podpiral eSIM.

Ta mobitel ima deklarirano odpornost proti vodi in prahu po standardu IP54, kar pomeni, da mu tudi močnejši dež ne bi smel povzročiti težav, a vendarle ne izzivajte skrajnih dosegov vododpornosti s kakšnim padcem v jezero ali (še slabše) morje.

Pametni telefon vivo X80 Lite

Dimenzije: 15,9 x 7,4 x 0,8 centimetra

Masa: 186 gramov

Zaslon: 6,44 palca (16,4 centimetra), AMOLED, 1080 x 2404 pik (20:9), osveževanje 90 hercev, podpira HDR10+

Procesor: MediaTek Dimensity 900 (šestnanometrska tehnologija)

Pomnilnik: osem gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov, razširljiv s pomnilniško kartico v enem od utorov za SIM

Operacijski sistem: Android 12 z uporabniškim vmesnikom Funtouch 12

Akumulator: 4500 miliamperskih ur, 44-wattno polnjenje prek polnilnika

Kamere zadaj: glavna s 64 milijoni pik (f/1.8, PDAF, OIS), ultraširokokotna z osmimi milijoni pik (f/2.2, 120°), makro kamera z dvema milijonoma pik (f/2.4)

Kamera spredaj: 50 milijonov pik (f/2.0)

Povezljivost: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, NFC

Senzorji: optični čitalnik prstnih odtisov pod zaslonom, akcelerometer, žiroskop, senzor bližine, kompas

Odpornost proti vodi in prahu: standard IP54

Cena: 449,99 evra (priporočena redna maloprodajna cena v Sloveniji)

Spodnja stran pametnega telefona vivo X80 Lite Foto: Ana Kovač

Zaslon AMOLED je eden od večjih plusov

Zaslon AMOLED ne razočara: ostra ločljivost, živahne barve, razmeroma visoka frekvenca osveževanja (90-krat v sekundi) in več kot spodobna svetilnost so atributi, ki prispevajo k lepo berljivemu in do oči prijaznemu zaslonskemu prikazu, ki smo ga vajeni pri telefonih višjega razreda. Že res, da ni tiste najvišje frekvence, a je splošen vtis za mobitel srednjega razreda presenetljivo dober.

Pod zaslonom je optični čitalnik prstnega odtisa, ki svoje delo opravlja zanesljivo. Procesor telefona je primeren za srednji razred – vivo X80 Lite je srednje hiter, niti bliskovit niti počasen, in povsem v rangu tekmecev s podobno ceno.

Zaslon AMOLED, ki na telefonih srednjega razreda sicer ni samoumeven, poskrbi za prijazen in pregleden zaslonski prikaz. Foto: Ana Kovač

Ne razsipava z energijo

Procesor srednjega razreda ima eno dobro stransko posledico: ni preveč potraten z energijo. Celo ob intenzivni uporabi mu poldrugi dan brez polnjenja ne dela težav, ob nekoliko zmernejši uporabi mu bo uspelo dočakati tudi drugi večer.

A če si boste ogledali kakšen daljši film ali druge vrste pretočni video, boste imeli srečo, če bo mobitelu, napolnjenemu zjutraj, uspelo dočakati večer brez izleta do vtičnice. Ko ga boste morali napolniti, pa vas bo verjetno potolažilo to, da bo s priloženim polnilnikom skoraj prazen spet kazal sto odstotkov po približno eni uri.

Uporabniški vmesnik FunTouch 12 ne odstopa zelo od pristnega Googlovega operacijskega sistema Android 12. Foto: Ana Kovač

Fotografije: solidno, brez presežkov in z občasnimi prijetnimi presenečenji

Iskalci vrhunskih fotografij nad kamerami mobitelov tega cenovnega razreda najbrž ne bodo navdušeni, a še vedno lahko rečemo, da bodo fotografije najmanj povprečne. Boljši ko so pogoji (naravne) osvetljenosti, boljši so tudi rezultati.

Ultraširoka kamera je morda za odtenek slabša, zato pa makro kamera in nočni način neredko prijetno presenetita. Koliko denarja, toliko glasbe – ali v tem primeru morda celo malo več glasbe za srednjo ceno.

Programska oprema za fotografiranje na pametnem telefonu vivo X80 Lite Foto: Ana Kovač

Sklepna beseda

Vivo X80 Lite zagotovo nima vseh dobrot kot njegov najbližji rojak vivo X80 Pro , a je zato od njega bistveno cenejši. Za svojo ceno ima dovolj adutov, zaradi katerih je v kategoriji telefonov pod 500 evrov zagotovo vreden razmisleka.

Kaj nam je bilo všeč:

- zaslon AMOLED,

- prelivanje barv zadnje strani izvedbe v zlati barvi,

- napolnjenost v približno eni uri,

- dobro delovanje (za svoj cenovni razred).

Kaj nam ni bilo všeč:

- ultraširoka kamera ne prepriča,

- ni podpore za eSIM.