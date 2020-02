Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Si želite telefon z velikim zaslonom, a za to niste pripravljeni odšteti velikih denarcev? Huawei ima rešitev.

P smart Pro je evropska različica novembrskega Y9s, ki ga je Huawei ponudil svojemu domačemu kitajskemu trgu. Zelo je podoben tudi lanskoletnemu P smart Z, a z nekaj močno potrebnimi posodobitvami in glavnimi značilnostmi P smarta, ki jih že poznamo.

Glavna prepoznavna lastnost, izkočna kamera, je ostala enaka kot pri predhodniku. Foto: Kristjan Kovač

(Občutna) razlika na prvi dotik

Takoj, ko napravo vzamemo v roke, občutimo stekleno zadnjo stran, ki je napredek od lanskoletnega P smart Z, ki je bil plastičen.

Po drugi strani pa s tem dobimo telefon, ki je veliko bolj občutljiv na praske in padce, četudi je videti toliko bolje - kljub temu ima telefon v roki občutek, kot da sodi v nižji cenovni razred, kar pravzaprav niti ni težava, saj v tej kategoriji dejansko je.

Sprednja stran odlikuje zaslon, ki sega od roba do roba. Zahvaljujoč veliki bateriji lahko brez težav izkoristimo njegovo svetlost ter največjo možno ločljivost (namreč 1080 x 2340), sicer pa ostaja nespremenjen v primerjavi s P Smart Z.

Dobrodošle izboljšave

Na daleč je videti novi P smart Pro dražji, kot je v resnici. Barve se, kot že serijsko pri Huaweijevih mobilnih napravah, estetsko prelivajo, zaslon je ogromen in brez zarez ali lukenj za sprednjo kamero zahvaljujoč izskočni kameri, ki je skrita na vrhu telefona.

Čitalec za prstne odtise na zadnji strani, kot je bil pri P smart Z, je zamenjal novejši Huaweijev stranski čitalnik. Srečali smo ga že na njihovem modelu Nova 5T, kjer nas je navdušil, na srečo pa je tudi tokrat hiter in zanesljiv.

Pohod okoli naprave zaključimo z izpostavitvijo 3.5-milimetrskega priključka na dnu, katerega smo dandanes že odpisali, a je za vse nas, ki smo še vedno navezani na žične slušalke in priključke AUX v avtomobilih, zelo dobrodošel.

Hitri čitalec prstnih odtisov se je ponovno izkazal. Foto: Kristjan Kovač

Baterija za več dni nemotene uporabe Baterija lahko z malo previdnosti drži tudi 3 dni.

Navdušeni opažamo trend vključitve večjih baterij v cenejše telefone, in P smart Pro ni izjema. 4000 mAh baterija poskrbi, da lahko ob normalni rabi telefon zmore vsaj 2 dni, če pa ste malo bolj konzervativni, pa mogoče še več.

Zelo pomemben dodatek za razliko od svojega prednika je dodatek za hitro polnjenje, ki pa pri tako veliki bateriji še vedno vzame kar nekaj časa - lahko tudi do 2 uri.

Kljub večjemu senzorju se kamera ni posebno izboljšala

Kot vedno jo pri cenejših telefonih najbolj “skupijo” fotoaparati. Kljub bistveno boljšemu senzorju (48 MP vs 16 MP) ostaja kakovost fotografij enaka, to je, precej neimpresivna.

Fotografije, narejene s pametnim telefonom Huawei P smart Pro.

Prav tako ob prvem pogledu telefona pomislimo, da vključuje današnje 3 standardne objektive, kar pa se kar hitro izkaže za malce zavajajoče, saj ima telefon samo navadni in širokokotni objektiv, tretji pa je senzor za globino.

Celo pod samo kamero piše "triple camera". Foto: Kristjan Kovač

Širokokotna kamera ima ločeni senzor od glavne kamere ter zajema le 8 MP fotografije, zato je razlika med njima precej očitna - poleg tega, da imajo fotografije, narejene s širokokotnim objektivom, rahlo modrikast odtenek.

Lepe fotografije dobimo le v najbolj idealnih svetlobnih pogojih. Foto: Kristjan Kovač Prav tako lahko na širokem objektivu snemamo video, ta pa je zaradi omenjenega majhnega senzorja, praktično neuporaben, je pa omogočeno snemanje s 60 sličicami na sekundo, kar je funkcija, ki smo jo pogrešali na prejšnji različici naprave.

Nova izskočna kamera je kar hitro postala vsakdanja

Izkočna sprednja kamera v akciji.

Sprednja izkočna kamera je bila še nekaj časa nazaj zanimivost, danes pa je samo še od tisočih delov naših telefonov. Njena kakovost ne preseneča, izskoči pa ravno dovolj hitro, da ni nadležna.

S to kamero tudi izgubimo možnost odklepanja zaslona z obrazom, a ob izboljšanem čitalniku prstnih odtisov to ni največja izguba - a jo je vendarle vredno omeniti.

Preden dobro zamenjamo kamero, je sprednji fotoaparat že pripravljen. Foto: Kristjan Kovač

Preprost telefon, več ne potrebujemo

Kljub temu da je telefon izšel decembra 2019, na njem (še) ni najnovejše različice EMUI 10 operacijskega sistema, sicer pa je Huawei naznanili posodobitev za konec meseca (februar 2020).

Nastavitev in možnosti prilagajanja videza ter izkušnje ima P smart Pro sorazmerno malo, kar je rahlo bizarno, saj so druge Huaweijeve naprave na tem področju bolj prožne. Rahlo smo razočarani, da gumb za odklepanje zaslona nima določljivih funkcij, kot na primer dvojni pritisk za odpiranje fotoaparata ali kaj podobnega. Morda bo kdo pomislil, da je to zgolj razvada ali celo nepotrebna funkcija, a je vendarle postala že tako običajna, da je njena odsotnost malce presenetljiva.

P smart Pro je odlična odločitev za povprečnega uporabnika pametnih telefonov. Foto: Kristjan Kovač

Za povzetek v enem stavku: Če si želite velik zaslon in zmogljivo baterijo za dokaj sprejemljivo ceno, za vse ostalo pa se ne zmenite, je Huawei P smart Pro primerna odločitev.

Kaj nam je bilo všeč: cena,

baterija,

velikost zaslona,

analogni priključek 3.5 mm za slušalke.