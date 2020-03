Samsung Galaxy S10 lite: ko se srednji cenovni razred spogleduje z višjim

Celotno sprednjo stran pokriva zaslon AMOLED. Tudi sprednja kamera in zvočnik sta pod steklom. Zadnji del telefona pa je zmes plastike in stekla. Zaradi te zmesi je naprava tudi veliko lažja za razliko od steklenega hrbta naprave, še vedno pa je dovolj odporna na praske.

Na izbiro imamo tri barve, in sicer temno modro, črno in biserno, ki pod kotom spremeni odtenke svetlo sinje modre in nežne roza barve.

Zanimivo je tudi, da so se odločili za ravno steklo, ki je številnim uporabnikov všeč. Tudi zadnji del naprave ni zelo zaobljen, kot je pri telefonih iz serij Galaxy S.

Okvir mobilne naprave je kovinski in vsi gumbi so na desni strani okvirja. Na levi strani pa je odprtina za kartici, pomnilniško SD in SIM.

Odklepanje naprave

Za odklepanje imamo na voljo čitalca prstnih odtisov, čitalca oči in obraza ter standardne kode PIN in vzorce. Čitalec prstnih odtisov se nahaja pod steklom, in čeprav smo pričakovali boljšo kakovost delovanja, nas je presenetil s slabimi rezultati. Sicer je res malo boljši od svojih predhodnikov, a še zdaleč ne dosega svojih tekmovalcev. Branje odtisa namreč traja predolgo, velikokrat pa ga tudi ne zazna.

Ima pa mobilna naprava toliko boljši čitalec obraza, ki izjemno hitro prepozna obraz in napravo odklene v trenutku.

Akumulator in zaslon naprave

Akumulator naprave je eden boljših, kar smo jih preizkusili, saj zdrži tudi do celega dneva in več ob pretirani uporabi. Njegova zmogljivost je 4500 miliamperskih ur, podpira pa tudi 45 W polnilce - tako, da se napolni na sto odstotkov že v slabi uri.

Za osebe, ki niso "pristaši" čakanja polnjenja naprave, je morda to pravi telefon, saj pri normalni uporabi lahko drži tudi več dni brez polnjenja. Presenetljivo pa naprava ne podpira brezžičnega polnjenja baterije, ki pa je danes že kar uporabna funkcija, še posebej za osebe, ki so vedno v pogonu.

Naprava ima velik zaslon Super AMOLED Plus s 169,5-milimetrsko (6,7-palčno) površino na dotik. Slika je lepo bistra in zelo barvno kontrastna, zato je uporaba naprave lepa izkušnja tako ob igranju igric kot tudi ob gledanju YouTuba ali uporabi katerekoli druge aplikacije za ogled videov. Zaslon ima velik razpon osvetlitve in nam omogoča lahko uporabo tudi ob zelo močnem sončnem dnevu.

Zvočniki naprave zadostujejo mnogim uporabnikom

Na dnu naprave najdemo dokaj zmogljiv mono zvočnik. Pri tem modelu serije S nismo opazili 3,5-milimetrskega vhoda za slušalke, kar pomeni, da moramo uporabiti USB-C slušalke ali si priskrbeti 3,5-milimetrski adapter za analogne slušalke.

Zvočnik za pogovor med klicem je zgoraj, a pod steklom, vendar pa se sogovornik še vedno sliši razločno in jasno.

Smo dobili mali prenosljivi "gimbl" v žepu?

Na hrbtni strani naprave so tri leče: široka, ultra široka in makro leča. Z njimi smo se poigrali in ugotovili, da lahko naredimo izjemno lepe makro slike. Široka in ultra široka leča pri tej napravi nista nič pretirano posebnega, je pa zato dosti bolj zanimiva izkušnja pri snemanju videa, saj ima naprava na voljo tudi stabilizacijo slike, kar pomeni, da bo slika bolj mirna, ko se naprava premika.

Seveda ne bo popolnoma izravnala slike, se pa lahko zelo približamo posnetku, kot da bi posneli s profesionalno kamero in filmskim elektronskim stabilizatorjem.

Kar da snemanju še toliko boljši občutek, so možnosti snemanja v resoluciji 2160p "4K" in 1080p "FULL HD", opcije, za katere se danes mladi močno zanimajo.

Vse, kar prinese Android 10

V napravi je nameščen trenutno najnovejši Googlov operacijski sistem Android 10. Vsebuje kar nekaj novih možnosti za lažjo uporabo naprave. Med vsemi nam je najbolj všeč možnost temne teme, kar pomeni, da so vse Samsungove aplikacije na temnem ozadju.

Poleg slednje nam novi Android 10 ponuja tudi boljšo zaščito podatkov, bolj prijazno uporabo za otroke, bolj kakovostno predvajanje glasbe in še in še.

Primeren za ljubitelje brezžičnih naprav

Kaj je pravzaprav naša ugotovitev? Da je naprava zelo primerna za mlajše uporabnike, ki so privrženi uporabi brezžičnih naprav in želijo imeti velik zaslon za lažji pregled vsebine. Ima kakovostno kamero, s katero mladi ustvarjajo vsakodnevne video posnetke ali slike za ohranitev spominov na potovanjih.

In kar je najbolj pomembno, sodi v srednji cenovni razred, ki pa po funkcionalnosti in zmogljivosti ni čisto srednji, je blizu višjemu cenovnemu razredu. Ima dober kakovosten akumulator, velik zmogljiv zaslon in odlično kamero pa vendar malo slabši okvir in ne podpira brezžičnega polnjenja.

Všeč nam je:

- naprava je lahka,

- kvalitetna stabilizacija,

- izjemno hitro polnjenje baterije.