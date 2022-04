V preizkus smo hkrati prejeli dva nova pametna telefona znamke Realme, modela 9 Pro in 9 Pro+. Telefona sta videti kot dvojčka in sta si v marsičem tudi podobna, a je drugi pod pokrovom "motorja" dovolj drugačen in naprednejši, da ima plus v imenu upravičeno.



Na prvi pogled razlik med pametnima telefonoma Realme 9 Pro in Realme 9 Pro+ tako rekoč ni. Očitne postanejo šele, ko oba telefona spoznaš malce bolje, je pa res, da jih večina nezahtevnih uporabnikov, ki sta jim telefona tudi namenjena, najverjetneje ne bi opazila nikoli, saj na uporabniško izkušnjo z izjemo čitalnikov prstnih odtisov, ki sta na različnih mestih, nimajo res bistvenega vpliva. Ko oba telefona dodobra proučiš, sicer postane jasno, da je Realme 9 Pro+ precej boljši nakup od bratca brez plusa. Foto: Matic Tomšič

V tem prispevku se bomo sicer osredotočili predvsem na model Realme 9 Pro+, a ne zato, ker bi bilo med pametnima telefonoma premalo razlik, da bi bilo smiselno napisati dva različna članka, temveč predvsem zato, ker je model 9 Pro+ zaradi razlike v ceni, ki pri operaterjih ob obročnem odplačevanju na dve leti znaša le dobra dva evra na mesec, preprosto boljša in bolj smotrna izbira kot pa 9 Pro.

Štirje razlogi, zakaj bi priporočili nakup pametnega telefona Realme 9 Pro+

Odlična vrednost za denar. Razen morda ene, ki jo omenjamo v nadaljevanju, pametni telefon nima skritih kapric ali velikih minusov, ki bi lahko koga resneje odvrnili od nakupa.

Realme 9 Pro+ v prosti prodaji stane okrog 450 evrov, s popusti pa se cena lahko spusti tudi krepko pod 400 evrov. Za ta denar uporabnik dobi pametni telefon, pri katerem bo pomanjkljivosti, ki bi lahko koga odvrnile od nakupa, našel le pikolovec.

Jasno je seveda, da gre za pametni telefon srednjega, glede na najvišje cene telefonov na trgu morda tudi novega nižjega srednjega razreda, zato je od tega pametnega telefona nepošteno pričakovati vse, kar imajo dvakrat, tudi trikrat dražji modeli. Je pa razlika v kakovosti in uporabnosti vseeno precej manjša kot razlika v ceni.

Foto: Matic Tomšič

Realme 9 Pro+ je namreč dovolj vsestranski, da večina povprečnih uporabnikov oziroma morebitnih kupcev, ki telefon iščejo v 400-evrskem cenovnem razredu, od telefona za tisoč ali več evrov razen višjega mesečnega obroka ali večje brazde na tekočem računu ne bi imela bistveno več.

Glavni fotoaparat je vrhunski.

Realme 9 Pro+ ima glavni fotoaparat s 50 milijoni slikovnih točk in Sonyjevim senzorjem IMX 766. Posnetki, ki jih zna narediti, so lahko vrhunski, kakovost fotografij je verjetno ena od najboljših, če ne kar najboljša v njegovem cenovnem razredu.

Sistem kamer je eno od področij, kjer Realme 9 Pro+ kar opazno prekaša sicer zelo podobnega Realme 9 Pro. Foto: Matic Tomšič

Ob dobri osvetlitvi vprašanja, ali bo fotografija dobra in kristalno jasna, tako rekoč ni, raven podrobnosti je v takih primerih vrhunska, kar je jasno, če fotografijo obrežemo ali povečamo. Zelo sprejemljivo se 9 Pro+ odreže tudi v slabših svetlobnih pogojih. Izjemno pozitivno preseneča nočna fotografija, ki je prav tako ena od najboljših v tem cenovnem razredu.

Dobrodošla lastnost za uporabnike, ki svoje fotografije pozneje tudi obdelujejo, bo možnost zajema posnetkov v formatu RAW.

Primeri fotografij:

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

To je izrezan del zgornje fotografije, ki dokazuje zelo visoko raven podrobnosti. Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Foto: Matic Tomšič

Pametni telefon je sicer tudi povsem soliden snemalec videa, a na tem področju ne izstopa tako, da bi bilo treba kaj posebej poudarjati. Videoposnetke zajema v klasičnih ločljivostih 1080p in 4K, pri čemer zna 4K snemati zgolj s 30 slikami na sekundo.

Hitrost delovanja, povezljivost z omrežjem 5G in obilica uporabnih funkcij vključno s spretno umeščenim merilnikom srčnega utripa

Realme 9 Pro+ poganja Mediatekov procesor Dimensity 920 5G, ki v teoriji in v diagnostični programski opremi za merjenje hitrosti sicer sopiha za najzmogljivejšimi sodobniki, v praksi pa 99 odstotkov uporabnikov teh razlik niti ne bi opazilo, dokler jih kdo ne bi posebej navedel.

9 Pro+ namreč pri splošni uporabi deluje prav tako urno in zanesljivo kot številni veliko dražji tekmeci, kar se od telefona za skoraj 400 evrov danes navsezadnje tudi že pričakuje. Tak pametni telefon obremeniti tako zelo, da bo začel trpeti performans, je danes skoraj nemogoče.

Kdor že ima izkušnje z operacijskim sistemom Android, se bo tudi pri uporabi Realme 9 Pro+ počutil kot doma. Foto: Matic Tomšič

Kaj ponuja uporabniku? Tu so možnost povezave z omrežjem 5G, odklepanje zaslona s prstnim odtisom prek senzorja, ki je skrit pod zaslonom, ali z obrazom (ta način deluje ekspresno), tudi merilnik srčnega utripa, ki je spretno "zapakiran" kar v čitalnik prstnih odtisov.

Polnjenje baterije, ki ob povprečni uporabi zdrži slab dan in pol, je s priloženim polnilnikom lahko res zelo hitro (po zagotovilih proizvajalca do 50 odstotkov v 15 minutah ob povsem izpraznjeni bateriji).

Merjenje hitrosti srčnega utripa je zanimiva lastnost, a deluje bolj muhasto kot zanesljivo, obenem pa jo je težko najti, saj je zakopana globoko v menijih z nastavitvami. Foto: Matic Tomšič

Preostanek uporabniške izkušnje je razmeroma generičen oziroma podoben vsem pametnim telefonom, ki imajo nameščen operacijski sistem Android 12. Realme (na srečo) pri tem ni izumljal tople vode in ustvarjal uporabniškega vmesnika, ki bi se trudil biti drugačen ali bi pretirano inoviral.

Realme 9 Pro+ ima tudi klasični izhod za priklop žičnatih slušalk, ki je pri številnih proizvajalcih sicer padel v nemilost. Foto: Matic Tomšič

Dober zaslon

Zaslon je eno od področij, kjer se modela Realme 9 Pro+ in 9 Pro razlikujeta najbolj. Ne le, da ima 9 Pro+ ironično manjši zaslon od sodobnika brez plusa v imenu, drugačna je tudi tehnologija prikaza. Cenejši model ima zaslon IPS, 9 Pro+ pa zaslon tipa Super AMOLED, kar pomeni, da je slika precej bolj živa in kontrastna, po želji uporabnika tudi svetlejša.

Zaslon modela 9 Pro+ je tudi zelo odziven in pomikanje po menijih gladko, a morda vendarle za odtenek manj kot pri 9 Pro, ki ima hitrejše osveževanje slike (120 hercev, 9 Pro+ pa "le" 90 hercev).

Malce pikolovstva: kaj bi Realme lahko storil bolje?

Manjka možnost uporabe spominske kartice

To je verjetno glavna negativna lastnost pametnega telefona Realme 9 Pro+ in skoraj zagotovo tudi edini resen razlog, ki bi morebitnega kupca lahko preusmeril drugam. 128 gigabajtov privzetega prostora za shranjevanje podatkov (pri testnem modelu) danes ni več samoumevno veliko in nekdo, ki ogromno fotografira in snema, bo ta prostor zapolnil hitro. Nato bo pred dilemo: ali naj izbriše del podatkov ali pa si plača naročnino na katerega od oblakov.

Ena od novosti pametnega telefona Realme 9 Pro+ je dizajn oziroma barva, ki se spreminja, ko nanjo posijejo močni viri svetlobe, na primer sonce. Foto: Realme

Glavna kamera je super, ostale ne ravno

Sprednja kamera za tako imenovane selfije je v najboljšem primeru povprečna, fotografije so pogosto videti nekoliko sprane. Makro fotografija bi lahko bila boljša, pri uporabi širokokotnega objektiva pa je slika precej zrnata oziroma z veliko šuma.

Nobene zaščite pred vodo

Če vam Realme 9 Pro+ pade v vodo oziroma ga ujame dež, je zelo mogoče, da vse ne bo v redu. Sploh v prvem primeru.

Ob zelo visoki obremenitvi se telefon kar segreje, vprašanje je, kako bo s tem poleti

Ob igranju iger je Realme 9 Pro+ postal precej topel. Ne sicer tako, da bi ga bilo neprijetno držati v rokah, a dovolj, da so se te začele potiti. Nekateri tuji preizkuševalci tega telefona so med dolgotrajnejšo visoko obremenitvijo medtem na ohišju namerili skoraj 45 stopinj Celzija. Poraja se vprašanje, kaj se bo v takšnih scenarijih dogajalo poleti, ko je verjetnost uporabe pametnega telefona v višjih temperaturah in ob neposredni sončni obremenitvi večja.

Treba je sicer poudariti, da se pametni telefon Realme 9 Pro+ tako segreje redko. Kdor ga ne bo uporabljal za dolgotrajno igranje grafično zelo zahtevnih iger, nima razloga za skrb.

Kakšne so poglavitne razlike med Realme 9 Pro in Realme 9 Pro+



Foto: Matic Tomšič

- Model 9 Pro je malce večji in malce težji od modela 9 Pro+ (diagonala zaslona 16,7 centimetra v primerjavi s 16,2 centimetra, teža 195 gramov v primerjavi s 182 grami).



- Model 9 Pro ima zaslon IPS s hitrostjo osveževanja 120 hercev, model 9 Pro+ pa zaslon Super AMOLED s hitrostjo osveževanja 90 hercev.



- Model 9 Pro poganja procesor Qualcomm SM6375 Snapdragon 695, model 9 Pro+ pa procesor MediaTek Dimensity 920 5G.



- Model 9 Pro ima čitalnik zaslona ob strani na gumbu za vklop, model 9 Pro+ pa pod zaslonom.



- Model 9 Pro je na voljo zgolj v konfiguraciji s 128 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov, model 9 Pro+ pa je mogoče kupiti tudi z 256 gigabajti.



- Model 9 Pro omogoča uporabo spominske kartice, model 9 Pro+ pa ne.



- Model 9 Pro ima drugačen (manj kakovosten in zelo podoben tistemu iz lanske serije Realme 8) fotoaparat kot model 9 Pro+. Prav tako ne zna snemati videa v ločljivosti 4K, Realme 9 Pro+ pa to zmore.



- Model 9 Pro ima za odtenek višjo zmogljivost baterije, a ne podpira hitrega polnjenja z enako močjo kot model 9 Pro+.