Prvi samsung s tremi kamerami zadaj

Samsungovi pametni telefoni serije A se načeloma uvrščajo v (višji) srednji razred, a je letošnji prenovi modela A7 južnokorejski proizvajalec namenil poseben posladek, s katerim mu je gotovo želel okrepiti veljavo.

Čast, da postane prvi Samsungov pametni telefon s tremi kamerami na zadnji strani, je tako doletela prav ta model, ne kakšnega iz sicer prestižnejših serij S in Note.

Štiri v vrsti (pravzaprav tri plus ena)

Te tri kamere (primarna z ločljivostjo 24 milijonov pik in odprtino f/1.7, globinska z ločljivostjo pet milijonov pik ter odprtino f/2.2 in ultraširoka (zajema kot 120 stopinj) z ločljivostjo osem milijonov pik in odprtino f/2.4) so se zvrstile od zgornjega levega roba zadnje strani navzdol, niz pa končuje LED-bliskavica.

Oblikovalci so se tokrat odločili za stekleno zadnjo stran, ki tako kot vse steklene ploskve daje zelo lep vtis, dokler ne postane nenačrtovana zbirka najrazličnejših prstnih odtisov. Foto: Bojan Puhek

Še ena premiera za Galaxy A7 (2018): to je prvi Samsungov telefon z ultraširoko kamero, pohvali pa se lahko tudi z 19 prilagoditvenimi načini (od ptic, hrane in uličnih prizorišč prek besedil, portretov, sončnega vzhoda in živali do snega, slapov in plaže ter še česa vmes), ki imajo nalogo poskrbeti za čim boljšo samodejno izbiro fotografiranja.

Sicer pa so se oblikovalci tokrat odločili za stekleno zadnjo stran, ki tako kot vse steklene ploskve daje zelo lep vtis, dokler ne postane nenačrtovana zbirka najrazličnejših prstnih odtisov.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Fotografije, posnete s privzetimi nastavitvami fotoaparata na zadnji strani pametnega telefona Samsung Galaxy A7 (2018).

Tudi tokrat všečen Samsungov zaslon

Šestpalčni (15,2-centimetrski) zaslon Super Amoled FHD+ (1080 x 2220 pik) ima razmerje stranic 18,5 : 9, njegov prikaz pa je, kot smo že vajeni pri Samsungovih mobilnih napravah, živahen in prijeten.

To so lastnosti, zelo primerne predvsem za filmofile in ljubitelje iger (drugi bi si morda želeli močnejši procesor, kot je osemjedrni s taktom 2,2 gigaherca na dveh in 1,6 gigaherca na preostalih jedrih), a tudi za vse preostale, ki jim bo gotovo všeč tudi dobra svetilnost zaslonskega prikaza.

Ne manjka niti prikaz Always-On, ki na varčen način poskrbi, da so v stanju mirovanja vedno prikazane najpomembnejše informacije, kot so ura, datum in stanje akumulatorja.

Pri Samsungu so pričakovanja glede zaslona vedno visoka in pametni telefon Galaxy A7 (2018) tega ne bo spremenil. Foto: Bojan Puhek

Stare slušalke? Ni problema!

V nasprotju z večino novih telefonov, kjer je vmesnik USB-C že praktično postal standard, ima Samsung Galaxy A7 (2018) vmesnik microUSB.

V bližini, prav tako na spodnji strani telefona je tudi analogni 3,5-milimetrski priključek za slušalke, ki so se mu že pred časom številni novi telefoni odpovedali, a ga bodo navdušenci glasbe, ki ostajajo zvesti starim slušalkam, gotovo veseli.

Zvest starim standardom: Samsung Galaxy A7 (2018) ima vmesnik microUSB in 2,5-milimetrski analogni priključek za slušalke. Foto: Bojan Puhek

Osmica z lastno nadgradnjo Experience UI

Rahel pridih prejšnjega časa daje tudi izbrani operacijski sistem, saj so se odločili za osmo veliko različico Androida, torej O oziroma Oreo. To niti ni nujno slabo, dokler niso vse aplikacije prilagojene za novejši Android 9.

Na operacijski sistem so nadgradili svoj uporabniški vmesnik Experience UI, niso pa odstopili od svojega prepričanja, da morajo uporabnikom že ob nakupu nastaviti kar nekaj aplikacij (kar nekaterim sicer ustreza, druge pa zelo moti). Med prednastavljenimi aplikacijami so tudi Microsoftova pisarniška orodja ter družbeni omrežji LinkedIn in Facebook, prav tako tudi Samsungovo orodje PenUp, za katero nismo prepričani, zakaj je tam, saj je namenjeno za pisalo S Pen, ki ga ta telefon nima.

Čast, da postane prvi Samsungov pametni telefon s tremi kamerami na zadnji strani, je doletela model Galaxy A7 (2018), ne kakšnega iz sicer prestižnejših serij S in Note. Foto: Bojan Puhek

Ali veste, kje je čitalnik prstnih odtisov?

Če iščete čitalnik prstnih odtisov, ne glejte zadaj, spredaj ali pod zaslonom – na tem telefonu je integriran v tipko za zagon, ki je spodnja tipka na desni stranici telefona (pod tipko za uravnavanje glasnosti). Čeprav se nam je ob postopku navajanja telefona na naš prstni odtis zazdelo, da deluje malce okorno, je med našim preizkusom vse prepoznave opravil z odliko, hitro in zanesljivo.

Morda se vam bo sprva ta tipka, kjer domuje tudi čitalnik prstnih odtisov, zdela malo preveč poglobljena, a ste zato vsaj lahko prepričani, da je ne boste zlahka pritisnili po pomoti in tako nehote prižgali oziroma ugasnili napravo. To je sicer prvi Samsungov telefon, ki ima čitalnik prstnih odtisov postavljen pod tipko za zagon.

Toda le glejte, da ga boste imeli čim bolj stran od tekočin, ker nima deklarirane vodoodpornosti.

Morda se vam bo sprva tipka za vklop oziroma izklop, kjer domuje tudi čitalnik prstnih odtisov, zdela malo preveč poglobljena, a ste zato vsaj lahko prepričani, da je ne boste zlahka pritisnili po pomoti in tako nehote prižgali oziroma ugasnili napravo. Foto: Bojan Puhek

Bixby je prav tako prisoten

Boste pa zato našli Samsungovega virtualnega pomočnika Bixby, za katerega vsakič napišemo, da njegovi najboljši časi gotovo še prihajajo (tudi tokrat smo enakega mnenja).

A če so mu pri nekaterih telefonih namenili posebno tipko (ki je tako pri večini ostala neizkoriščena), je na tem telefonu ni, do Bixbyja pa vendarle lahko pridete hitro že z eno potezo prsta po osnovnem zaslonu.

Širokokotna kamera je verjetno največja pridobitev

Samsung Galaxy A7 (2018) prinaša kar nekaj zaželenih oblikovnih in funkcionalnih značilnosti telefonov višjega razreda in še nekaj premiernih lastnosti za Samsung, vse to pa za občutno manj denarja kot serija S ali Note. Lahko rečemo, da gre za strojno spodoben pametni telefon s premijsko podobo in (vsaj za Samsung) drugačno zasnovo fotografiranja, ki odpira nove ustvarjalne priložnosti.

Verjetno je še največji plus prav širokokotna kamera, ki je bodo veseli predvsem tisti, ki pogosto snemajo pokrajino.

Če je cena omejitev ali vsaj pomemben dejavnik pri odločanju za nakup mobilnega telefona in (zlasti) če ste vajeni Samsungovih mobilnih naprav, je Samsung Galaxy A7 (2018) zanesljivo kandidat, ki bi ga morali upoštevati. Foto: Bojan Puhek

Toda razlika v ceni med tem telefonom in paradnimi konji le ima svoje razloge. Pri običajni vsakdanji rabi ni nikakršnih težav z delovanjem, če pa pretiravate s številom odprtih aplikacij ali z aplikacijami, ki nimajo skromnih zahtev po računalniških sredstvih, se lahko začne kazati razlika, ki je posledica šibkejšega procesorja in preostalih varčevanj z zmogljivostjo v primerjavi z najdražjimi in najboljšimi.

V svojem cenovnem razredu je gotovo konkurenčno zmogljiv

Prav tako ne moremo pričakovati, da bo Samsung Galaxy A7 (2018) kljub dobremu delovanju ponoči oziroma nasploh pri pomanjkljivi svetlobi zagotavljal enako dobre fotografije kot bistveno dražji paradni konji – vsak ljubitelj nočnih fotografij bo moral sam presoditi, kaj mu zadošča in kaj ne.

Verjetno je še največji plus pametnega telefona Samsung Galaxy A7 (2018) širokokotna kamera, ki je bodo veseli predvsem tisti, ki pogosto snemajo pokrajino. Foto: Bojan Puhek

Toda če je cena omejitev ali vsaj pomemben dejavnik pri odločanju in (zlasti) če ste vajeni Samsungovih mobilnih naprav, je Samsung Galaxy A7 (2018) zanesljivo kandidat, ki bi ga morali upoštevati.

Razmerje cene (priporočena maloprodajna cena brez vezave naročniškega razmerja je 339 evrov) in tega, kar za to ceno dobite, je – zlasti ob upoštevanju, da je to Samsung – nedvomno vredno premisleka, to, da gre za prvi Samsungov telefon s trojno kamero, pa je še en plus.

Pametni telefon Samsung Galaxy A7 (2018)

Dimenzije: 159,8 x 76,8 x 7,5 milimetra

Masa: 168 gramov

Operacijski sistem: Android 8.0 (Oreo)

Procesor: osemjedrni, dve jedri s taktom 2,2 gigaherca, ostalih šest s taktom 1,6 gigaherca

Zaslon: Super AMOLED, na dotik, šestpalčni (15,24 centimetra), ločljivost 1080x2220 pik (FHD+), 16 milijonov barv

Kamera zadaj: primarna z ločljivostjo 24 milijonov pik in odprtino f/1.7, globinska z ločljivostjo pet milijonov pik ter odprtino f/2.2 in ultraširoka (zajema kot 120 stopinj) z ločljivostjo osem milijonov pik in odprtino f/2.4, LED-bliskavica, samodejno ostrenje, nima optičnega stabilizatorja

Kamera spredaj: ločljivost 24 milijonov pik, odprtina f/2.0, nima samodejnega ostrenja, nima optičnega stabilizatorja, bliskavica

Ločljivost snemanja videoposnetkov: FHD (1920 x 1080 pik) in 30 sličic na sekundo

Pomnilnik (RAM): štirje gigabajti

Shrambni prostor (ROM): 64 gigabajtov, od tega na razpolago uporabniku 50,2 gigabajta, razširljiv s pomnilniškimi karticami microSD (do 512 gigabajtov)

SIM-kartica: nano-SIM, podpora Dual SIM, reže SIM 1 + SIM 2 + MicroSD

Mobilna omrežja: 2G (GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900), 3G/UMTS (2100, 1900, 850, 900 megahercev), LTE/4G (2100, 1800, 850, 2600, 900, 800, 2300, 2500 megahercev).

Povezovanje: ANT+, USB 2.0. vmesnik micro USB, lokacijska tehnologija GPS, Glonass, Beidou, 3,5-milimetrski vhod za slušalke, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5 gigahercev, Bluetooth v5.0 (LE do 2 megabita v sekundi Mbps), NFC, Smart Switch (sinhronizacija z osebnim računalnikom), Gear podpora - Galaxy Watch, Gear Circle (Manager podpora), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX2

Senzorji: senzor pospeška, čitalnik prstnih odtisov, žiroskop, geomagnetni senzor, senzor za pokrov, senzor svetlobe, senzor bližine

Akumulator (baterija): 3300 miliamperskih ur, ni odstranljiva

Pričakovani čas uporabe z enim polnjenjem: internet (3G) do 12 ur, internet (LTE) do 14 ur, internet (WiFi) do 14 ur, predvajanje videoposnetkov do 17 ur, predvajanje glasbe do 48 ur ali do 74 ur z izključenim prikazom Always-On-Display, pogovori (3G) do 19 ur

Oblika datoteke za predvajane videoposnetke: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Ločljivost predvajanja videoposnetkov: FHD (1920 x 1080) in 60 sličic na sekundo

Oblika datoteke za predvajane zvoke: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA

Kaj nam je bilo všeč :

- razmerje cene in zmogljivosti,

- trojna glavna kamera,

- nenavadna, vendar priročna lokacija čitalnika prstnih odtisov.