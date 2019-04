LG-jev paradni konj, ki bo navdušil predvsem ljubitelje glasbe

Korejski LG je eno od podjetij, ki je bilo pri določenih stvareh vedno med prvimi. Radi uvajajo nove tehnologije in zamisli, ki se hitro izkažejo za zelo uporabne. Med prvimi so se, recimo, odrekli klasičnemu zaslonu s stranicami v razmerju 16:9. Med prvimi so v svoje telefone namesto telefoto objektiva dajali veliko bolj uporabne ultraširoke objektive. Med prvimi so drastično povišali ločljivost svojih zaslonov, v takrat še G trojki. Le kaj novega nam je torej prinesel model LG V40 ThinQ?

Da gre za nov model, je malce smešno reči, saj je bil telefon v drugih državah na prodaj že v začetku jeseni, na slovenski trg pa je prilezel šele pred kakšnim mesecem. Če je LG-jeva serija G konkurenca Samsungovi družini Galaxy S oziroma Huaweievi seriji P, je serija V primerljiva s Samsungovo družino Note ali Huaweievo družino Mate.

Foto: Peter Susič

Kakovostno ohišje, a v samo eni barvi

Tako kot vse zgoraj omenjene serije se tudi ta bohoti s kakovostno izdelanim ohišjem. Spet gre za aluminijast okvir in dva kosa stekla. V Sloveniji je na voljo samo in zgolj modra različica naprave, ki ima na zadnji strani brušeno steklo. To je odlično v boju proti mastnim prstnim odtisom, ne reši pa težave spolzkosti telefona. Pogumneži so lahko brez, a mi bi V40 zagotovo oblekli v ovitek.

Dober zaslon OLED

Sprednjo stran krasi velik zaslon, ki po diagonali meri 16,2 centimetra. Lanski trend je veleval, da je zareza (notch) obvezna, zato jo ima tudi V40. Do zdaj smo videli že toliko zarez na telefonih, da te sploh nismo opazili več. Ekran je barvit, izjemno oster (ločljivost QHD), sliko pa prikazuje s pomočjo tehnologije OLED, torej bodo črnine resnično črne. Med sprehajanjem pod direktnim soncem je zaslon na V40 temnejši od, recimo, zaslona na Galaxy S10, a razlika ni drastična.

Da, LG V40 ima na vrhu zaslona zarezo (notch), a teh smo se že počasi navadili. Foto: Peter Susič

Glavna kamera je super, drugi dve pa odvisno od situacije

Spredaj se v zarezi poleg zvočnika za klice skrivata še dve kameri, ena navadna in druga malce širša, če želimo s prijatelji narediti selfi. Zadaj pa je LG med prvimi (spomnimo, telefon je zunaj Slovenije v prodaji že od lanske jeseni) namestil tri kamere (te zdaj vgrajuje vedno več proizvajalcev). Torej glavno širokokotno, eno ultraširoko, po kateri je LG znan že dlje časa, ter telefoto z dvakratno povečavo.

Fotografije vseh kamer so po kakovosti več kot zadovoljive, še posebej ko fotografiramo v dobrih svetlobnih razmerah. Barvna nasičenost in kontrast sta mogoče malce pretirana, a to je seveda stvar okusa. V temi se zaradi dobre optične stabilizacije najbolje odreže glavna kamera, preostali dve pa na žalost malce manj. Dinamični razpon je dobro nadzorovan, a je pri konkurenci vseeno malce boljši. Galaxy S10, recimo, iz senc potegne več podrobnosti.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Zvok bo avdiofilom zelo všeč

Največjo pohvalo namenjamo zvočnim sposobnostim telefona. Da, zvočniki so lahko presneto glasni. Ko V40 položiš na leseno omarico in pustiš, da predvaja glasbo, zvok brez težav napolni manjši prostor. Za tiste, ki imajo težave s pretiho budilko, je V40 odlična rešitev. Zjutraj nas je skoraj kap, saj sta glasen zvok in močno vibriranje telefona dajala občutek, da se bo polomila nočna omarica.

V40 (hvala bogu) še vedno ohranja 3,5-milimetrski vhod za slušalke. Spodaj najdemo še USB-C, ki je sposoben zelo hitrega polnjenja, in zelo glasen zvočnik. Foto: Peter Susič

Glavna zvezda pa je seveda zvok, ki ga dobimo skozi 3,5-milimetrski avdiopriključek. Ob vklopu LG-jeve funkcije QuadDAC zvok skozi slušalke postane občutno glasnejši, bolj razločen in bolj nadzorovan. Razliko se najbolje opazi, če si lastimo avdiofilske slušalke. QuadDAC naj bi bil sposoben brez težav poganjati slušalke do upornosti 300 omov.

Naše 50-omske slušalke (Mee Audio PX) so tako dobro zvenele le takrat, ko smo jih priključili na ločen ojačevalec za slušalke. Je pa imel QuadDAC težavo z večjimi slušalkami Sennheiser HD6XX, saj telefonu nikakor ni uspelo ukrotiti nižjih tonov. A te slušalke imajo točno 300-omsko upornost, zato je to nekako razumljivo.

Avdiofilske slušalke, ki imajo večjo upornost od običajnih, bo V40 poganjal brez težav. Foto: Peter Susič

Ogromno funkcij, slaba preglednost

Najmanj osupljiva točka vseh LG-jevih telefonov je grafični uporabniški vmesnik. Ta je sicer osvežil svoj videz in deluje bolj privlačen kot nekoč, a pri uporabi lahko uporabnika zmede. Ob ogromnem naboru različnih funkcij se v Nastavitvah človek kar izgubi. Težava je tudi v tem, ker skoraj vsak proizvajalec iste oziroma podobne funkcije poimenuje drugače, zaradi česar je bil prehod na LG-jev vmesnik še toliko manj gladek.

Prepričala nas ni niti tipkovnica, ki ponudi ogromno tipk in zato priložnosti za tipkarsko napako. S slovensko tipkovnico moraš tipko S pridržati in potem prst potegniti v desno, da se izpiše črka Š. To je nekaj, kar ne spada v današnji čas. Šumniki bi morali biti bolj dostopni. Ponavadi je zanje potrebno le krajše pridržanje, zato jih nihče več ne piše.

Tipkovnica je odzivna in tipkanje hitro. Ustavi se šele, ko poskušamo uporabiti šumnik. Foto: Peter Susič

Sklepna misel

Vsak uporabnik ima svoj okus in tudi LG ima zveste uporabnike, ki bodo tudi za naslednji telefon izbrali korejca. LG V40 ThinQ ima veliko stvari, ki bodo prepričale. Dobre kamere (sploh v dobrih svetlobnih pogojih), dober zvočnik (škoda, ker je samo en, pa še ta meri navzdol), odličen avdioizhod skozi slušalke, oster in barvit zaslon, izjemno zanesljiv čitalec prstnih odtisov na hrbtu ter dolgo trajajočo dobo akumulatorja (baterije), če ne igramo igric po 12 ur na dan.

LG je v V40 ThinQ dodal vse, kar potrebuje sodoben telefon, zato je več kot primerljiv s svojimi tekmeci, a razen funkcije QuadDAC v nobeni izmed dobrot ne izstopa. Vse skupaj poskušajo prodati po dokaj visoki ceni. To ne bi bilo tako moteče, če bi serija V v Slovenijo prišla pravočasno, torej že ob svetovnem izidu, tako pa smo nanjo čakali vsaj štiri mesece ali več. V tem času so vsi proizvajalci že predstavili boljše in zmogljivejše produkte. LG V40 je zelo dober izdelek, le prišel je prepozno.

Foto: Peter Susič

Všeč nam je bilo:

- kakovostna izdelava in brušeno steklo, odporno proti madežem prstnih odtisov,

- barvit in oster zaslon,

- zelo gladko delovanje uporabniškega vmesnika,

- glasni in dobro zveneči zvočniki,

- še bolj glasen in razločen avdioizhod za slušalke.

Ni nam bilo všeč:

- zareza (notch) ni moteča, je pa nepotrebna,

- nepregleden uporabniški vmesnik,

- ne ravno dobre nočne fotografije z uporabo ultraširoke in telefoto kamere.