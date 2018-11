Kdor išče popoln televizor, mora dati ta samsung v ožji izbor

Televizije še nikoli niso bile tanjše, lepše, bolj napolnjene z naprednimi tehnologijami in prikazovale tako krasne barve. Običajni kupec si ob gledanju filmov lahko odpočije svoje oči. Izbire je veliko in vsak proizvajalec ima svojo zamisel, s čim prepričati kupca, da je ravno njihov televizor najboljši. Tokrat smo v roke dobili enega izmed Samsungovih boljših televizorjev, Q7F. Vas zanima, česa je tale zverina zmožna?

Foto: Matija Lepoša

Izdelava je na višji ravni

V primerjavi s cenovno ugodnejšimi modeli pri Q7F nikakor niso skoparili s kovino. Podstavek je v celoti iz kovine in izjemno težak, kar zagotavlja, da bo televizor stal zelo stabilno. Tudi robovi okoli televizorja so iz kovine in prijetno hladni na dotik. Zadnja stran je sicer še vedno iz plastike, ampak ker imajo vse televizije antene za wifi in bluetooth, je to pač potrebno. Pa tudi, televizor sem nastavljal sam in njegovo dvigovanje je bilo hujše od obiska fitnesa. Malce plastike zavoljo nižje teže nikakor ne škodi.

Foto: Matija Lepoša

Montaža je bila zelo enostavna. Skupaj moramo združiti dvodelni podstavek, tega pa natakniti na zadnjo stran televizorja. Čez vijake dodamo še pokrov, ki jih skrije in doda televiziji bolj seksi videz.

One connect poenostavi stensko montažo

Samsung se je spomnil tudi zelo uporabne rešitve za tiste, ki želijo, da jim iz televizije štrli čim manj kablov. One connect omogoča, da iz televizorja prihaja samo en droben in prozoren kabel. Ta skrbi tako za napajanje kot za prenos signala. Kabel vodi v postajo one connect, ki se nevsiljivo zlije med preostale naprave, kot je recimo konzola ali zvočni ojačevalec. Prek nje pošiljamo signal na televizor. Postaja ima štiri HDMI-priključke, en priključek ethernet, en izhod za optični avdio in seveda vhod za anteno.

Foto: Matija Lepoša

Poln napredne tehnologije

Serija televizorjev Q je Samsungova serija višjega ranga. Q stoji za njihovo hišno tehnologijo "quantum dot", s pomočjo katere televizor zmore prikazati širšo paleto barvnih odtenkov. V osnovi gre za VA-panel, za katerega je značilno visoko kontrastno razmerje. To pomeni boljše črnine od tistih na IPS-panelih, še vedno pa kontrast ni ravno na ravni OLED-zaslonov. A Samsung je v njihovem primeru poskrbel, da slednjega sploh ne bomo pogrešali. Zakaj?

Kontrast in barve so vrhunski

Q7F je, kar se tiče reprodukcije barv, izjemno dober. Vsak televizor je tovarniško barvno kalibriran. Gledanje filmov je zato resnično pravi užitek. VA se v prikazovanju črne zelo dobro odreže, "quantum dot" pa poskrbi za izredno žive, a ne preveč nasičene barve. Razlika med dobrim in slabim zaslonom se vidi v tem, kako je zmožen prikazati nekatere izmed bolj živih barv. Pri slabem recimo rdeča barva tako udari ven, da pokvari ravnovesje drugih barv na sliki, kar je lahko zelo moteče. Q7F nima s tem popolnoma nobenih težav.

Foto: Matija Lepoša

Televizor odličen tudi za igralce videoiger

Z odliko je zmožen prikazati tudi določene podrobnosti v senčnih predelih. Tudi tu je videti razliko med dobrim in slabim zaslonom. Slab zaslon bo sence potemnil in skril detajle v njih. Samsungov televizor pa spet dokaže, da za svojo ceno ponudi res izvrstno kakovost. Zaradi tega je popolna izbira tudi za tiste, ki na televizorjih radi igrajo konzole. Zaradi natančnih barv in odlične ločljivosti v sencah boste igrice igrali odprtih ust.

Zmogljiv prikaz HDR-vsebin, a z eno "napakico"

Osebno predvajalnika blu-ray za UHD-vsebine nimam, zato sem kakovost preizkušal prek programa Netflix, ki je na televizorju že prednaložen. Skoraj vse, kar sem se odločil pogledati, je bilo prikazano popolno. Ta televizor bi lahko gledal ure in ure. Zakaj pa sem rekel, skoraj vse? No, televizor je več kot zmožen prikazovati HDR-vsebino. Netflix ima kar nekaj serij, ki so posnete v tem standardu, in moram reči, da je razlika opazna. V nasprotju s cenejšimi televizorji zmore Q7F dvigniti svetlost dovolj visoko, da HDR dejansko pride do izraza. A vseeno ima TV eno in dejansko edino pomanjkljivost. Osvetlitev edge LED.

Zanimivo je, ker je gledanje HDR-vsebine brez podnapisov resnično nemoteče in edge LED zmore osvetliti sliko samo tam, kjer je treba. Takoj ko vklopimo podnapise, pa se plošča povsem obrne. Ker so podnapisi beli, jih zaslon poskuša čim bolj osvetliti. Posledica pa je ta, da se hkrati osvetli celoten zaslon. In to se zgodi vedno, ko se prikaže podnapis. Na žalost je zaradi tega gledanje HDR temačnih prizorov (recimo grozljivk) zaradi bliskanja slike popolnoma negledljivo. Učinka HDR pa na žalost v nastavitvah televizorja ne moremo izklopiti.

Foto: Matija Lepoša

Preprost in čist uporabniški vmesnik

Grafični uporabniški vmesnik Tizen je precej preprost in z malo šare, ki bi motila njegovo upravljanje. Se ga kar hitro navadiš. Poleg nekaterih prednaloženih aplikacij, kot so YouTube, Netflix, AmazonPrime in HBOGO, lahko brez težav obiščemo tudi Samsungovo trgovino in po želji prenesemo dodatne aplikacije.

Foto: Matija Lepoša

Poleg slike navdušijo tudi zvočniki

Skupno gledano je Samsung Q7F resnično dober in vsestranski televizor. Kar bi za njegovo ceno kupec tudi pričakoval. Doma si lastimo cenejši Samsungov televizor in Q7F je neprimerljivo boljši. Slika ima več življenja, bolje zna prikazovati barve in črnine. Tudi zvočniki so več kot odlični. Ne bodo še zamenjali hišnega kina, a so zelo blizu. Najbolj so prisotni nizki toni, ki sežejo precej globoko in pripomorejo k boljši filmski izkušnji. In če v sliko in zvok vštejemo še kakovost izdelave, postane Q7F resnično mamljiv nakup.

Foto: Matija Lepoša

Televizor namenjen tistim, ki iščejo le najboljše

Seveda pa, kot rečeno, ta televizor ni brez težav. A te bodo motile le tiste, ki bodo hoteli gledati HDR-vsebino s podnapisi. Samsung bi to zadevo lahko enostavno rešil s posodobitvijo, ki bi omogočila izklop HDR-učinka, če ta uporabniku ne bi ustrezal. V nasprotnem primeru pa bo treba za HDR pogledati proti njihovemu paradnemu modelu Q9F, ki edge LED zamenja z osvetlitvijo full array. Ta zmore natančno osvetliti točno določeni del slike, namesto da osvetli celotno. Ampak to je že povsem drug cenovni rang. A da ne bo pomote, model Q7F je za ljudi, ki iščejo popolno sliko in dober, navdušujoč zvok, odlična izbira in vreden nakupa.

Televizor Samsung serije Q7F:

Ločljivost: 3.840 × 2.160

Možne diagonale zaslona: 123 centimetrov, 138 centimetrov, 163 centimetrov in 189 centimetrov

Tehnologija panela: VA (s pomočjo tehnologije "quantum dot")

Bitna globina slike: 10-bitna

Procesor: štirijedrni

Indeks kakovosti slike: PQI 3100

Osvetlitev zaslona: edge LED

Možnost montaže na zid: da, možnost namestitve na steno tudi brez odmika

Priključki: 4x HDMI, 3x USB, Ethernet, Ex-Link, CI-reža, priključek za anteno, S/PDIF-digitalni avdioizhod

Wifi: da

Bluetooth: da

Možnost zrcaljenja slike s telefonom: da

Zvočniki: 40 W (RMS)

Tehnologije: Precision Black Pro, Q Contrast, Q Color, Q Display, QHDR 1500, Q Viewing Angle, Q Engine, Auto Motion Plus

Všeč nam je bilo:

- zelo ostra slika

- odlična reprodukcija barv

- odličen kontrast

- zelo svetel zaslon, primeren tudi za svetle dnevne sobe

- močan in poln zvok

- preprost vmesnik

- vmesnik one connect

Ni nam bilo všeč:

- težavica pri predvajanju HDR-vsebine s podnapisi

- rahla degradacija barve pri gledanju zaslona pod kotom (lastnost VA-panelov)