Kaj vas lahko prepriča, da za damski pregibni telefon odštejete 1.500 evrov? #video

Samsungu je uspelo izdelati zložljivi telefon, ki ni nič več in nič manj, kar bi od pregibnega telefona pričakovali: je kot običajen pametni telefon, a s to prednostjo, da se lahko zloži in s tem v vašem žepu, torbici ali jakni zavzame bistveno manj prostora.

V teoriji se to sliši povsem preprosto, a v praksi je izdelava takšnega telefona, da bi deloval, kot uporabnik pričakuje, velik izziv. Pri Galaxy Z Flip je Samsungu to uspelo s pomočjo ultratankega stekla, to pa ima žal pomanjkljivost, ki je marsikdo ne bo mogel spregledati: na morebitne sledi nohtov je občutljiv veliko bolj kot zasloni drugih pametnih telefonov.

Kako se obnese upogljivi zaslon?

A sledi nohtov na stran; zaslon AMOLED zagotavlja neverjetno kakovost barv in omejuje sevanje modre svetlobe, vendar pa se vseeno težko primerja z zasloni običajnih Samsungovih (nepregibnih) telefonov, ki so v zadnjih letih s svojo kakovostjo precej razvadili svoje uporabnike.

Potem je tu še pregib, lastnost pregibnih telefonov, ki je nihče, ki takšen telefon v roke prime prvič, ne more spregledati. Ta je pri povsem razprtem Galaxy Z Flipu sicer viden, a ne moti ob ogledu fotografij in videov.

Foto: Jan Lukanović

"Težava" se pojavi pri odpiranju zaslona, to je z eno roko precej težko storiti, kar naj bi pri Samsungu naredili namerno. Pregib naj bi bil namenoma trši zato, ker telefon s tem pridobi dodatno funkcionalnost: polovično pregibanje namreč omogoča prostoročno videoklicanje in snemanje selfijev ter tudi lažji ogled videov, saj tako telefon le zložite, obrnete in postavite.

Ko je telefon v upogljivem načinu, se aplikacije razdelijo na pol, tipke za upravljanje so na spodnji polovici, zgornja polovica pa je namenjena gledanju.

V upogljivem načinu se lahko spremeni tudi v uro na nočni omarici.

Ker je pregibanje ob uporabi tega telefona seveda pogosto in bi se lahko v tečaju nabiral prah, je Samsung to rešil s čistilno tehnologijo, ki odstranjuje prah v skritem tečaju.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Kaj pa, ko je zaprt?

Ko je telefon zaprt, je – zahvaljujoč tankemu zaslonu – še vedno dovolj ozek, da bo v žepu hlač ali jakne in celo v majhni večerni torbici zavzel bistveno manj prostora, nekatere funkcije pa bodo vidne na spodnji polovici telefona. Katere, lahko izbirate sami.

Zunanji zaslon omogoča hitro obveščanje, zahvaljujoč neprekinjenosti konteksta pa lahko pritisnete na obvestilo in ob razprtju telefona takoj preidete k uporabi ustrezne aplikacije.

Ko smo že omenjali odtise – zunanji del telefona je sicer trpežnejši od notranjega, a bo marsikoga zmotila vidnost prstnih odtisov po prijemanju telefona. Poleg tega boste ob nakupu prejeli opozorilo, da nanj, ko je zaprt, ne polagajte plačilnih kartic, ključev in kovancev.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Samsung Galaxy Z Flip



Masa: 183 gramov

Dimenzije: 73,6 x 167,3 x 7,2 mm (odprt); 73,6 x 87,4 x 17,3 mm (zložen)

Diagonala zaslona: 17 cm

Operacijski sistem: Android 10

Procesor: osemjedrni

Pomnilnik: 8 gigabajtov

Shrambni prostor: 256 gigabajtov

Glavna kamera: ločljivost 12 milijonov pik

Sprednja kamera: ločljivost 10 milijonov pik

Baterija se je izkazala bolje kot kamera

Zadnja dvojna kamera (širokokotna (12 MP) in ultra širokokotna kamera (12 MP)) ter sprednja kamera z 10 MP sta dovolj dobri, zadovoljivi, a ne najboljši.

Težko se primerjata s trenutno konkurenco na trgu, pa čeprav se dobro odrežeta tudi z nočnimi posnetki. Vendar so tudi že mnogi Samsungovi modeli dokazali, da "dovolj dobre" kamere niso več dovolj dobre – biti morajo fenomenalne in pri tem bi imel Galaxy Z Flip še veliko prostora za izboljšave.

Se je pa baterija Samsungovega drugega pregibnega telefona izkazala precej bolje. Ker dvojna baterija z zmogljivostjo 3300 mAh zagotavlja več moči na manjšem prostoru, lahko telefon zlagate in razpirate ves dan. Omogoča pa tudi brezžično polnjenje.

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Foto: Branka Grbin

Je kot običajen pametni telefon? Ne.

Galaxy Z Flip ni kot običajen pametni telefon iz treh razlogov: ker se pregiba, ker je zaslon preobčutljiv na ostre dotike in ker kamera ni tako dobra, da bi upravičila visoko ceno, ki znaša približno 1.500 evrov.

Se pa po zgolj nekaj dneh uporabe zazdi, da lahko konkurira običajnim (nepregibnim) telefonom predvsem zaradi edinstvene prednosti: ustregel bo uporabnikom, ki obožujejo velike zaslone, a jim ti kradejo prostor v žepu hlač ali suknjiča.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Kaj nam je bilo všeč:

- velik zaslon, a majhnost telefona, ko je zaprt,

- vzdržljivost baterije,

- funkcionalnost upogljivega načina.

Kaj nam ni bilo všeč:

- cena, cena in še enkrat cena,

- ranljivost zaslona in vidljivost prstnih odtisov na zunanjem delu telefona,

- dejstvo, da telefona ne moremo imeti v zaščitnem ovitku.

