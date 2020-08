FRITZ!Repeater 2400: Časten in zmogljivejši naslednik nekdanje uspešnice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako kot model 1750E, ki ga ni več v ponudbi, je FRITZ!Repeater2400 zasnovan za neposreden vklop v vtičnico. Njuna podobnost je vidna tudi pri razporeditvi petih lučk, ki sporočajo jakost signala WiFi. Če ne bi bilo nekaj razlike v tem, kaj malega je rdeče na sicer beli podlagi, bi bila ta dva modela od zunaj skoraj enaka.

Povezovanje z usmerjevalniki, ki imajo tipko WPS, traja manj kot minuto. Foto: Ana Kovač

S svojimi 160 grami mase FRITZ!Repeater 2400 meri 15,5 centimetra v višino, slabih osem milimetrov v širino in malo več kot šest milimetrov v dolžino.

Razume se z mnogimi, najbolje se počuti med svojimi

Tudi ta ojačevalnik iz družine FRITZ! se najbolje razume z usmerjevalniki in drugimi ojačevalniki istega proizvajalca, s katerimi deli tudi skupen spletni vmesnik, mobilne aplikacije za nadzor in upravljanje ter lasten operacijski sistem FRITZ!OS. Funkcije Mesh bodo med drugim poskrbele, da ojačevalnik v hipu prevzame nastavitve osrednjega usmerjevalnika, če to seveda želite.

Del spletnega vmesnika za upravljanje in nadzor omrežnih naprav FRITZ! Foto: Srdjan Cvjetović

Toda FRITZ!Repeater 2400 bo znal ojačati signale tudi vseh preostalih usmerjevalnikov, ki podpirajo standarde brezžične povezave WiFi (802.11 ac/n/g/b/a). Z vsemi usmerjevalniki, ki imajo tipko WPS, povezovanje traja le nekaj deset sekund več, kot je potrebno za pritisk te tipke na usmerjevalniku in tipke na samem ojačevalcu.

FRITZ!Repeater 24i00 ima en priključek za omrežni kabel (dražji model 3000 ima dva). Foto: Ana Kovač

Podatki ga ne bodo zadušili

V primerjavi s trenutnimi petimi člani družine ojačevalnikov FRITZ!Repeater se model 2400 zanesljivo uvršča na drugo mesto. Od najzmogljivejšega modela 3000 ga poleg zunanje podobe (3000 je namizni in ima svoj napajalnik) ločita nekoliko nižja prepustnost in en vmesnik za omrežno povezavo s kablom manj (model 3000 ima dva).

Toda 2400 še vedno zagotavlja veliko več kot zadostno prepustnost, ki presega dostopne hitrosti interneta, kar pomeni, da pri njem ne bo prihajalo do ozkega grla. Ima po štiri antene na vsakem od dveh frekvenčnih območij (2,4 in pet gigahercev), kar teoretično omogoča 2333 megabita v sekundi (1733 megabitov v frekvenčnem območju pet gigahercev in 600 megabitov v območju 2,4 gigaherca, ki ima praviloma boljši doseg).

FRITZ!Repeater 2400 teoretično omogoča prenos do 2333 megabitov v sekundi, zato glede na za danes običajne hitrosti dostopa v internet na njem ni pričakovati ozkih grl pri podatkovnem prenosu. Foto: Ana Kovač

Najmočnejši z najnovejšo nadgradnjo operacijskega sistema

Ena od pomembnejših prednosti ojačevalnika FRITZ!Repeater 2400 je, da je med prvimi prejel programsko nadgradnjo na operacijski sistem FRITZ!OS 7.20 (postopoma pa prihaja ta nadgradnja tudi na preostale modele).

Ojačevalnik FRITZ!Repeater 2400 ima po štiri antene za vsako od dveh frekvenčnih območij (2,4 in pet gigahercev). Foto: Ana Kovač

Ta različica prinaša mnoge izboljšave in novosti glede optimizacije omrežnega prometa (npr. izboljšana samodejna izbira komunikacijskega kanala) in omrežnih pravic naprav v omrežju ter varnosti, vključno s podporo z novim standardom šifriranja WPA3.

FRITZ!Repater 2400 je (bil) med prvimi napravami, ki so prejele nadgradnjo na operacijski sistem FRITZ!OS 7.20. Foto: Srdjan Cvjetović

Kos bo vsem skritim kotičkom doma

Za večino uporabnikov bo ojačevalnik FRITZ!Repeater 2400 izpolnil pričakovanja glede dostave brezžičnega signala v oddaljene kotičke bivalnega prostora in ne bodo pogrešali še nekaj več prepustnosti in dodaten vmesnik za omrežni kabel, zaradi česar je oblikovno drugačen model 3000 skoraj za polovico dražji.

Model 2400 je drugi najzmogljivejši v družini ojačevalnikov FRITZ!Repeater. Foto: Ana Kovač

Priporočena redna maloprodajna cena za ojačevalnik FRITZ!Repeater 2400 v Sloveniji znaša namreč 94 evrov, a praksa kaže, da je priporočena cena predvsem za občutek, kajti včasih in ponekod je tovrstno opremo mogoče najti tudi ceneje.