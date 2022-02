Digitalni pomočniki za iskanje ključev, denarnic, hišnih ljubljenčkov ...

Kolikokrat ste po domovanju ali tudi zunaj tega iskali ključe, denarnico, mobilni telefon ali kaj drugega in ob tem izgubljali dragocen čas in živce?

Kolikokrat ste po domovanju ali tudi zunaj tega iskali ključe, denarnico, mobilni telefon ali kaj drugega in ob tem izgubljali dragocen čas in živce? Foto: Ana Kovač

Kolikokrat ste po domovanju ali tudi zunaj tega iskali ključe, denarnico, mobilni telefon ali kaj drugega, ob tem pa izgubljali dragocen čas in živce? Če se vam to dogaja pogosto, bi bilo gotovo dobro zaupati tehnologiji, da pomaga pri tem nadležnem in neprijetnem opravilu. Ali veste, kako?

Pri iskanju vključenega mobilnega telefona je sicer lažje, z drugega telefona ga lahko pokličete in upate, da ga boste slišali, a pri ključih, denarnicah in dokumentih to ne gre tako preprosto.

Starosta Chipolo in novinec Samsung

Eden od pionirjev tovrstnih izdelkov je sad slovenskega podjetja Chipolo. Svojo idejo so (zelo uspešno) predstavili že leta 2013 na Kickstarterju in od takrat svoje izdelke tržijo po vsem svetu.

Pametni obeski nam lahko pomagajo najti vse, kar ima za nas vrednost. Foto: Chipolo

Lani pa je svoj lonček na tem področju pristavil tudi Samsung, ki je predstavil dve različici svojih pametnih značk Samsung Galaxy SmartTag. Na ta način je okrepil svojo ponudbo povezanih naprav pod enotnim okriljem.

Temelj delovanja: povezava Bluetooth

Zasnova in delovanje vseh izdelkov obeh proizvajalcev sta praktično enaka: temelj je obesek, ki prek povezave Bluetooth omogoča povezavo z izbranim mobilnim telefonom (ali tablico). Dokler sta napravi povezani, je z eno mogoče "prebuditi" drugo, torej lahko z mobilnim telefonom poiščemo obesek ali obratno – z obeskom na ključu ali v denarnici lahko poiščemo tudi povezan telefon.

So pa med njimi razlike v dodatni funkcionalnosti, ki lahko opredelijo, kateri se najbolj približa potrebam uporabnika.

Trije preizkušanci dveh različnih proizvajalcev imajo veliko skupnega, a tudi nekaj pomembnih razlik, ki lahko usmerijo uporabnikovo izbiro. Foto: Srdjan Cvjetović

Chipolo: okrogli obesek ali tanka kartica

Izdelki Chipolo zdaj nastopajo v dveh oblikovnih izvedbah. Chipolo CARD je v obliki kartice, ki je tako primerna za skoraj neopazno bivanje v denarnici, ovitku potnega lista ali ob daljinskem upravljalniku, Chipolo ONE pa je okrogli obesek, ne bistveno večji od kovanca, ki se tako poda ključem, lahko pa najde svoje uporabno mesto tudi še kje drugje – denimo na ovratnici domačega kužka ali mačka.

Kartica je na voljo samo v beli barvi, žetonček pa v šestih različnih barvah – pravzaprav sedmih, več o tem že čez nekaj vrstic. Naprave imajo vodoodpornost po standardu IPX5, kar pomeni pred šibkim vodnim tokom, zato le previdno, da ne bo kakšnega neželenega padca v vodo.

Pri obesku Chipolo ONE je na voljo šest barv (pravzaprav sedem, če prištejemo še posebno "oceansko" različico), kartica Chipolo CARD, ki je primerna predvsem za denarnice, pa je na voljo v beli barvi. Foto: Chipolo

Omeniti velja tudi njihovo letošnjo novost, ki je tokrat sicer nismo preizkusili: tako ONE kot CARD sta dobila različico Spot, ki se povezuje z Applovo aplikacijo Find My in tako za svoje delovanje ne potrebuje namestitve dodatne aplikacije. V primerjavi z navadnima ONE in CARD sta posamezna pripadajoča "spota" po pet evrov dražja (več o cenah pozneje).

Za dobro morij in oceanov (ter nas samih)

Preizkusili smo obe izvedbi iskalnikov Chipolo, ki delujeta povsem enako. Pod drobnogled nismo vzeli niti ene od šestih standardnih barv žetona Chipolo ONE, temveč posebno izdajo Chipolo ONE Ocean Edition, izdelano iz recikliranih ribiških mrež, ki tako ne bodo okoljsko bremenile morij in oceanov ter njihovih obal.

Chipolo ONE Ocean Edition se (poleg malce višje cene) od preostalih pestrih barv pametnega obeska Chipolo ONE loči po tem, da je narejen iz odsluženih ribiških mrež, ki tako niso končale kot nesnaga v morjih in oceanih ali na njihovih obalah. Foto: Srdjan Cvjetović

Dodaten ekološki prispevek "oceanske izdaje" je tudi v tem, da Chipolo namenja po en evro od prodaje vsakega takšnega žetončka neprofitni organizaciji, ki skrbi za odstranjevanje plastike iz morij in oceanov.

Ena aplikacija, vse mobilne naprave

Uporaba naprav Chipolo (z izjemo prej omenjenih novih izvedb Spot) zahteva namestitev brezplačne istoimenske aplikacije, ki je na voljo tako za operacijski sistem Android kot iOS. Ob prvem zagonu je treba ustvariti uporabniški profil – mi smo izkoristili povezavo z obstoječim profilom Google.

Prednost samostojne aplikacije je, da lahko z njo uporabimo prav vsako mobilno napravo, ki deluje na enem od teh dveh operacijskih sistemov. Jezik aplikacije je enak sistemskemu jeziku naprave in bo tako Chipolo na napravah z izbrano slovenščino ravno tako v domačem jeziku.

Trije zaslonski posnetki aplikacije Chipolo nakazujejo, kaj vse znajo in zmorejo istoimenski obeski in kartice. Foto: Srdjan Cvjetović

Povezovanje chipola po zagonu aplikacije zahteva le nekaj trenutkov in pritiskov. V aplikaciji lahko vidimo, ali sta chipolo in karkoli je že ob njem v dosegu povezave Bluetooth in še zemljevid z označeno zadnjo lokacijo.

Kaj in kako, če povezave ni?

Če sta napravi povezani, lahko "pokličemo" chipolo s preprostim dotikom, še pred tem smo pa lahko izbrali enega od sedmih ponujenih (zelo preprostih in brez dvoma računalniških) zvokov. Glasnost bi bila sicer lahko višja, kar bi v hrupnem okolju prišlo še kako prav.

Če označimo, da smo izgubili pametni obesek (ali kartico), ostaja upanje, da jo bodo "našli" uporabniki iste aplikacije. Če se poveže z nekim drugim uporabnikom, bo lastnik prejel obvestilo o lokaciji. Foto: Chipolo Takrat (in ne samo takrat) lahko pomaga iskanje preostalih uporabnikov naprav Chipolo. Če označite, da je vaš chipolo izgubljen, boste takoj, ko v njegov doseg pride drug uporabnik aplikacije Chipolo, prejeli posodobljen zemljevid z lokacijo svojega chipola. Da, to so tisti trenutki, ko bi si želeli, da je takih uporabnikov čim več, vsaj tam, kjer so vaši pogrešani ključi ali denarnica.

Da ključa ali denarnice ne bi izgubili, lahko vklopite funkcijo opozarjanja, ko chipolo in z njim povezana mobilna naprava ne vidita več drug drugega. Takrat se sproži zvočno (enkratno) opozorilo, notifikacija pa ostane na telefonu. Če ključev in mobitela načrtno nimate vedno skupaj, tega najbrž ne boste želeli vklopiti, a vas ta funkcija lahko resnično odreši ostajanja pred zaklenjenimi vrati.

Tudi sprožilec fotoaparata

Povezava med chipolom in pametnim telefonom omogoča še eno zanimivo funkcijo, ki ni neposredno povezana z osnovnim poslanstvom. Chipolo namreč lahko uporabimo kot oddaljeni sprožilec fotoaparata na pametnem telefonu.

Naprave Chipolo je mogoče deliti z več uporabniki, to je, da več uporabnikov spremlja isti chipolo, a se je takrat iz logičnih in tehničnih razlogov treba odpovedati obveščanju o izgubi povezave (sistem ne more vedeti, ali je eden od več uporabnikov namenoma zunaj dosega naprave ali gre za pozabljeno napravo).

Za posamezni Chipolo ONE je treba odšteti 25 evrov, za "oceanski" pa štiri evre več, Chipolo CARD pa stane okroglih 30 evrov. V vseh primerih je z nakupom paketov več chipolov mogoče ceno na kos znižati do 30 odstotkov.

Zakaj izbrati Chipolo?



- Deluje s katerokoli mobilno napravo z operacijskim sistemom Android ali iOS,

- pestra izbira barv,

- deluje tudi kot sprožilec za fotografiranje na daljavo,

- cenovno ugodnejši,

- sad slovenske ustvarjalnosti.

Vse povezane Samsungove naprave pod eno streho

Če se Chipolo lahko pohvali, da njegovi obeski in kartice podpirajo zelo širok razpon pametnih telefonov, so Samsungove značke SmartTag in SmartTag Plus namenjene uporabnikom Samsungovih telefonov in tablic kot dodatek Samsungovi ponudbi različnih povezljivih naprav v enotnem okolju.

Preizkusili smo različico SmartTag Plus, ki ima za pet evrov prodajne cene več vse kot osnovni SmartTag, katerega priporočena redna maloprodajna cena je 34,90 evra, in še možnost preglednejšega iskanja z obogateno resničnostjo (Augmented Reality) – a le z novejšimi Samsungovimi telefoni višjega razreda. Takrat lahko s sliko resničnega ozadja na zaslonu telefona prejemamo navodila, ki nas pripeljejo do "taga" in tega, na kar je pripet, a tega žal nismo imeli možnosti temeljito preveriti.

Ob prvem zagonu je Samsungov pametni obesek SnartTag+ zahteval posodobitev programske opreme, aplikacija SmartThings pa je poskrbela, da se je medtem na zaslonu pametnega telefona vrtela predstavitev glavnih funkcij obeska (prikazani so le nekateri zasloni). Foto: Srdjan Cvjetović

Med modeloma je še ena razlika: osnovni je na voljo v treh barvah, plus pa v dveh. Pri obeh je zahtevan Samsungov račun, ki ga uporabniki Samsungovih mobilnih telefonov in tablic, edinih, ki delujejo s Samsungovimi obeski, gotovo že imajo.

Stikalo pametnega doma

Čeprav je Samsungov obesek omejen na Samsungove naprave, ravno ta enotni sistem omogoča višjo raven avtomatizacije med vsemi v njem povezanimi napravami. Tako je na primer mogoče samodejno pognati povezano napravo pametnega doma – med drugim prižgati luči ali vključiti televizor –, ko s ključi, na katerih je obesek SmartTag ali SmartTag+, vstopimo v domači prostor in povezava s pripadajočo mobilno napravo deluje. Škoda je le, da je mogoče izbrati zgolj dve možnosti: za krajši oziroma daljši pritisk tipke na Samsungovem obesku.

Samsungove značke se ponašajo z odpornostjo po standardu IP53, kar pomeni, da prenesejo kakšno kapljo, najbrž pa ne padca v vodo.

Med prednostmi obeskov Samsung SmartTag in SmartTag+ sta njihova vloga pri avtomatizaciji (nekaterih) dejanj in možnost uporabe kot stikal, a največ za eno napravo ali dve dejanji. Foto: Srdjan Cvjetović

Vsakomur (samo) svoje

Pet evrov dražji Samsung SmartTag+ se od osnovnega obeska SmartTag loči po dodatni možnosti iskanja v neposredni bližini s prikazom, ki uporablja obogateno resničnost (Augmented Reality). Foto: Samsung Aplikacija SmartThings ravno tako omogoča hitro povezovanje ob prvi uporabi ter vzajemno prebujanje med "tagom" in povezano (Samsungovo) mobilno napravo, zemljevid trenutne, a tudi zadnjih znanih lokacij v preteklih sedmih dneh.

Podobno kot Chipolo ima tudi Samsung možnost, da izgubljeni obesek iščejo in najdejo drugi uporabniki – a v obeh primerih samo, ko gre za isto aplikacijo. Nismo preverili, ali pri Samsungu tako lahko pomaga prav vsaka naprava Galaxy ali samo uporabniki z aplikacijo SmartThings.

Glasnost "oglašanja" Samsungovega obeska je nastavljiva med visoko in nizko, a v resnici ne vidimo razloga, zakaj ne bi izbrali visoke. Tudi tu je mogoče vklopiti opozarjanje ob izpadu povezave, a tudi tu iz povsem enakih razlogov le, če z značko ni povezanih več uporabnikov. V aplikaciji SmartThings najdemo tudi tristopenjski (okvirni) merilnik moči baterije obeska, ki bo opozoril, ko je stanje baterije nizko.

Samsung SmartTag in SmartTag+ poročata svojo zadnjo znano lokacijo, aplikacija SmartThings pa shranjuje zgodovino teh lokacij do sedem dni. Ali sumite, da bi vam kdo lahko sledil? Če za to uporablja drugo napravo SmartTag ali SmartTag+, ga (ali jo) boste hitro odkrili. Foto: Srdjan Cvjetović

Več deset metrov zagotovo, več pa …

Pri vseh preizkušancih je doseg naprave pogojem s povezavo Bluetooth in je seveda odvisen, ali smo na odprtem ali so vmes kakšne stene ali druge ovire, ki otežijo povezovanje. V idealnih okoliščinah je to lahko več kot sto metrov, v realnem svetu pa lahko računamo na nekaj deset metrov. Če primerjamo deklarirane številke v specifikacijah proizvajalcev, ima Samsung nekoliko daljši doseg.

Obeskom obeh proizvajalcev energijo zagotavlja standardna gumbasta baterija CR2032, ki jo je po iztrošenosti mogoče zamenjati – uporabniki tanke kartice Chipolo CARD tega privilegija nimajo. Koliko časa baterija traja, pa seveda nismo mogli preveriti, govora je o letu ali dveh.

Zakaj izbrati Samsung SmartTag ali SmartTag+?



- Deluje samo s Samsungovimi mobilnimi napravami,

- tesna integracija v ves sistem Samsungovih povezanih naprav prek aplikacije SmartThings,

- omogoča avtomatizacijo med povezanimi napravami pametnega doma v okolju Samsung SmartThings (na primer ob prihodu domov),

- možnost uporabe obeska kot stikala za izbrano napravo pametnega doma,

- prostorsko usmerjanje z obogateno resničnostjo pri iskanju založenega ključa, če je v dosegu povezave (samo pri modelu Samsung SmartTag+,kar je tudi edina razlika v primerjavi z osnovnim modelom SmartTag).