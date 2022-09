Xiaomi se pripravlja na predstavitev novih prvakov

Xiaomi 12T in Xiaomi 12T Pro bosta njihova nova najzmogljivejša modela in nadomestila Xiaomi 12 in Xiaomi 12 Pro. Fotografije, ki so zaenkrat prišle na dan, kažejo, da sta videti skoraj identično kot predhodnika, je pa seveda precej razlik pod pokrovom. Osrednja funkcionalnost modela 12T Pro je namreč kamera s kar 200 milijoni slikovnih elementov oz. megapiksli. Slike bodo bržkone videti lepo tudi na telefonu, saj obljubljajo OLED s frekvenco osveževanja 120 Hz. Nadgradnjo bo doživel tudi procesor, poganjal ga bo namreč novi procesor Snapdragon 8+, hitrejša in varčnejša različica predhodnika, kar bo pripomoglo k res dolgem delovanju baterije, saj naj bi ta imela kar 5000 mAh. Podrobnosti o običajnem modelu Xiaomi 12T zaenkrat še niso znane, je pa mogoče pričakovati, da bo po specifikacijah in funkcionalnosti nekje med lanskim Xiaomi 12 in aktualnim Xiaomi 12T Pro.

Čeprav uradno vsebina Xiaomijevega dogodka še ni znana, so mnogi viri potrdili predstavitev obeh telefonov, niso si pa edini glede morebitne predstavitve drugih izdelkov. Med glavnimi kandidati naj bi bile nove brezžične slušalke Xiaomi Buds Pro, pametne ure Mi Watch, usmerjevalniki AIoT, ali drugi izdelki za pametni dom.

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.