Videokomunikacije - Od spektakularnega neuspeha do sodobnega načina komuniciranja

Komunikacija preko videa se je, še posebej v zadnjem letu, uveljavila kot ključno orodje, ki podjetjem in posameznikom pomaga (učinkoviteje) komunicirati in ohranjati stike. Podjetjem omogoča interne pogovore in sestanke s poslovnimi partnerji ali strankami ne glede na to, kje so. Videokomunikacija je uporabna v vseh panogah, od izobraževanja, zdravstva, pisarniških in storitvenih dejavnosti do zasebne komunikacije s prijatelji in družino. Toda koncept videokomuniciranja ni bil vedno dobro sprejet. Pravzaprav je večina njegove zgodovine zgodba o neuspehu.

Foto: Telekomov Tehnik

Ideja in prva zasnova video pogovora sega v trideseta leta prejšnjega stoletja, video klic pa je javnosti prvič predstavljen leta 1964. Potencial takšne komunikacije je prepoznalo le malo ljudi, saj so bili stroški njene uporabe enostavno previsoki. Zato v tistih časih tehnologija (ti. Picturephone) ni pridobila dovolj uporabnikov, da bi napredna ideja delovala množično in v praksi. Velik preboj prinesejo devetdeseta leta s pojavom internetnega protokola in naprednejših tehnologij stiskanja videov - komunikacija preko videa je svojo širšo uporabnost dobila leta 1994. Danes je zaradi hitrega interneta in dostopne tehnologije s kakovostnimi slikami visoke ločljivosti in kristalno jasnim zvokom standard komuniciranja na daljavo. Tudi v poslovnem svetu.

Kaj je videokomunikacija?

Videokomunikacija je komunikacija med prostorsko oddaljenimi udeleženci, ki se vidijo in poslušajo s pomočjo video opreme, računalnikov, prenosnih telefonov. Z njeno uporabo lokacija udeležencev ni več pomembna - sestanki na daljavo, delo od doma, predstavitve, konference, izobraževanja ali druženje lahko danes potekajo virtualno.

Še vedno mislite, da sestanki na spletu niso primerljivi s sestanki v živo? Enostavnost videokomunikacij in prednosti njihove uporabe so podjetjem še vedno premalo poznane. Prihranek časa in denarja, večje zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo dela od doma in večja produktivnost ekipe so le nekatere od prednosti sodobnega poslovnega komuniciranja. Z uporabo videokomunikacij Telekoma Slovenije boste lahko komunicirali digitalno, brez skrbi, dodatnih stresnih odločitev in mrzličnega iskanja rešitev, saj ponujamo celovite videokonferenčne storitve – od postavitve platform za sodelovanje na daljavo do opreme za sejne sobe ali osebno uporabo.

Videokonferenčni sistemi in virtualne sejne sobe so postale nova poslovna realnost

Sodobni videokonferenčni sistemi in virtualne sejne sobe omogočajo sodelovanje na daljavo med zaposlenimi ali s poslovnimi partnerji in strankami. Omogočajo virtualna srečanja kjerkoli in kadarkoli.

Uporaba in uvedba celovitih videokonferenčnih rešitev Telekoma Slovenija v procese poslovanja podjetja je enostavna in hitra. Izkušeni strokovnjaki vaše sejne sobe opremijo z videokonferenčnimi sistemi nove generacije svetovno uveljavljenih proizvajalcev. Rešitve so primerne za vse velikosti, oblike in razporeditve prostorov ter za različna oblačna okolja (npr. Microsoft Teams). Ker pa boste iz svojih poslovnih prostorov komunicirali tudi z vašimi zaposlenimi, poskrbimo tudi za njihovo videokonferenčno opremo, kot so kamere, mikrofoni ali slušalke. Virtualnega srečanja se lahko udeležite preko sobnih videokonferenčnih sistemov, osebnih računalnikov, mobilnih telefonov in tablic ali s stacionarnih videotelefonov.

Za učinkovito povezovanje vseh udeležencev uvedemo še rešitve za virtualna srečanja, sodelovanje na daljavo in delo izven pisarne z virtualnimi sejnimi sobami, v katerih je mogoča izvedba sestankov, izobraževanj ipd. ter varna izmenjava datotek. Za celostno postavitev in uvedbo videkomomunikacij poskrbimo mi, za vaš posel ste tukaj vi.

Prihodnost je tukaj že danes; optimizirajte svoje delovne procese, prihranite svoj čas, denar in živce, povečajte zadovoljstvo zaposlenih z možnostjo dela od doma in usmerite svoje podjetje na pot sodobnega digitalnega poslovanja.

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.