Pripomočki za iMaca Pro se na Ebayu prodajajo za neverjetno ceno

Na Ebayu v zadnjem času lahko zasledili že več oglasov oziroma dražb, v katerih se za izjemno visoko ceno prodaja računalniška periferija za Applov računalnik iMac Pro, ki je šel v prodajo v decembru. Torej miška, tipkovnica in sledilna ploščica. In kar je najbolj zanimivo, ljudje to tudi kupujejo.

iMac Pro Foto: Reuters

Kupujejo pa jo samo zato, ker je v temni barvi. Ja, ljudje so pripravljeni plačati precej več denarja za nek izdelek, samo zato, ker ni v klasični sivo-beli barvni kombinaciji, temveč je v temnejši.

Nekaj zadnjih dražb računalniške periferije iMaca Pro lahko vidite tukaj. V času pisanja te novice je bilo mogoče zaslediti dražbo, v kateri so tipkovnica, miška in sledilna ploščica iMaca Pro skupaj dosegle ceno kar 745 evrov. Sicer bo kupec na tej dražbi prejel še lightning kabel in Applove nalepke, a to sta malenkosti.

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.