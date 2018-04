iPhone X tudi v atraktivni rdeči barvi?

iPhone X Foto: Telekomov Tehnik

Povsem točnih informacij o tem, kateri mobiteli iPhone bi bili lahko v rdeči barvi, ni. Se je pa na YouTubu pojavil video, ki prikazuje iPhona X v rdeči barvi. Gre sicer za amatersko narejen video, tako da ta sam po sebi še ne zagotavlja, da prihaja iPhone X v rdeči barvi.

Video rdečega iPhona X lahko vidite spodaj.

iPhone X je trenutno sicer na voljo samo v dveh barvah, in sicer v srebrni in sivi. iPhone 8 in iPhone 8 plus pa sta na voljo v zlati, sivi in srebrni barvi. Vse tri mobitele lahko kupite tudi pri nas. Mobitel iPhone 8 s 64 GB internega spomina lahko kupite prek te povezave, mobitela iPhone 8 Plus s 64 GB internega spomina in iPhone X s 64 GB internega spomina pa lahko kupite na tej oziroma tej povezavi.

Več o iPhonu X izveste v tem našem testu. Če je vašo pozornost pritegnil iPhone 8, pa si tukaj lahko pogledate tudi test tega mobitela.

