Slovenci lahko za mobilne storitve dejansko plačujemo manj, kot si želimo

Mobilni paketi so načeloma vsebinsko bogati, pri čemer je zaznati vse več teženj po količini prenosa podatkov, ki odloča o nakupni izbiri. Pri slednjem seveda največjo vlogo še vedno igra cena paketa. Operaterji se zato še vedno trudijo ponuditi kar največ za ugodno ceno.

In kakšna je za Slovence ugodna cena?

Po podatkih raziskave, ki jo je opravila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, povprečni mesečni izdatek osebe za mobilno telefonijo v Sloveniji znaša 17 evrov. Želja uporabnikov pa je plačevati 14,5 evra na mesec, kar bi torej označili za idealno ceno plačevanja za mobilne storitve. Operaterji si zato vedno prizadevajo ponuditi čim več za čim bolj ugodno ceno. Nazadnje je to znova uspelo Telemachu, sicer najhitreje rastočemu mobilnemu operaterju v zadnjih letih.

Družinski popusti pri mobilni telefoniji

Telemach odslej ponuja povezovanje do štirih uporabnikov v sklopu družinskih popustov za mobilne pakete VEČ in ponudbo za otroke VEČ IMAM. Enačba je pri tem enostavna – več članov pomeni več popusta pri mesečni naročnini. Ti uporabnikom dejansko prinašajo nižje cene mesečnih naročnin mobilnih paketov, ki pa vsebinsko ostajajo takšni, kot jih izberemo v redni ponudbi. Povežejo se lahko največ štirje uporabniki, pogoj pa je prijavljeno isto stalno prebivališče.

Ker uporaba mobilne telefonije postaja neizbežen vsakdan vseh generacij, so Telemachovi popusti na pakete VEČ, ŠE VEČ in NAJVEČ ter otroško ponudbo VEČ IMAM idealna priložnost za povezovanje in s tem nižanje stroškov mesečne naročnine celotne družine. Obenem velja, da vsak uporabnik ob svojem naročniškem paketu po enaki ceni kot običajno izbere zase najbolj primeren mobilni telefon.

Letno lahko prihranite več sto evrov

Mesečna naročnina pri posameznem paketu se torej znižuje z več povezanimi člani. Vzemimo za primer družino, kjer bi se pri Telemachu povezali štirje družinski člani (oče, mati in dva otroka – srednješolec in osnovnošolec) in pri tem izbrali paket NAJVEČ, dvakrat paket ŠE VEČ in ponudbo za otroke VEČ IMAM, ki vsaj v teoriji ustrezajo njihovim potrebam. V tem primeru bi povprečni mesečni izdatek na osebo v tej družini znašal le 13 evrov, kar je še manj od tistega, kar uporabniki opredeljujejo kot primeren znesek za plačevanje mobilnih storitev.

Družina, ki si z izbiro štirih paketov NAJVEČ zagotovi neomejeno komuniciranje – neomejen prenos podatkov, količina klicev in SMS sporočil v Sloveniji in EU –, s Telemachovimi družinskimi popusti letno prihrani kar 288 evrov.