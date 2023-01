Sedam razlogov, zakaj ciljano TV-oglaševanje osvaja slovenski trg

Ciljano TV-oglaševanje (t. i. Addressable TV) je nov pristop, s katerim gledalci prejmejo oglase, ki jih najbolj zanimajo, oglaševalci pa hitreje pridejo do svojih zdajšnjih in potencialnih kupcev in uporabnikov. Svetovni trendi kažejo, da bo leta 2023 z velikim korakom osvojilo vse več kotičkov svetovne oglaševalske krajine.

Zadnji izsledki raziskave, ki so jo izvedli pri Go Addressable, so pokazali, da kar 41 odstotkov oglaševalcev, ki se do zdaj niso odločali za ciljano TV-oglaševanje, namerava tega začeti uporabljati letos. Kar 37 odstotkov tistih, ki so ciljano TV-oglaševanje že preizkusili, pa letos načrtuje povečanje sredstev, namenjenih tej obliki oglaševanja (Vir: https://goaddressable.com/).

Če dodamo še podatek, da je 99 odstotkov vprašanih oglaševalcev z možnostmi, ki jih odpira Addressable TV, zadovoljnih ali celo zelo zadovoljnih, skorajda ni več dvoma, da ta v svetu postaja eden od nepogrešljivih asov v rokavih snovalcev najučinkovitejših oglaševalskih kampanj.

V nadaljevanju smo zbrali sedem razlogov, zaradi katerih smo prepričani, da se tudi pri nas ciljanemu TV-oglaševanju obeta svetla prihodnost, in zaradi katerih verjamemo, da je zdaj pravi čas, da mu tudi slovenski oglaševalci pogumno stopijo naproti.

1. Oglaševalski dragulj, ki združuje najboljše iz digitalnega in televizijskega sveta

Z uvedbo ciljanega TV-oglaševanja lahko zdaj slovenski oglaševalci prvič na enem mestu uživajo vse prednosti, ki jih sicer poznajo iz digitalnega oglaševanja v kombinaciji z vsemi dobrotami televizijskega sveta. Omogočamo jim, da se pojavijo na velikih zaslonih televizije – medija, ki ga oglaševalci še vedno zelo ljubijo, ker doseže velik razpon občinstva in pri njih vzbuja močna čustva –, hkrati pa si po meri ustvarijo svoje ciljno občinstvo in izmerijo rezultate njihovih kampanj z natančnostjo, ki je bila do zdaj poznana le v digitalnem okolju. Za oglaševanje v medijskem prostoru televizijskih sporedov s ciljanim TV-oglaševanjem dobijo oglas, ki je stoodstotno viden, in to le izbranemu relevantnemu občinstvu.

2. Oglaševalci lahko zgradijo TV-občinstvo, ki ga želijo doseči, in mu ponudijo personalizirano izkušnjo

Eden močnejših razlogov, zaradi katerih se oglaševalci vse bolj navdušujejo nad ciljanim TV- oglaševanjem, je zagotovo to, da omogoča možnosti segmentiranja in ciljanja ("targetiranja") občinstva, kakršnih do zdaj televizijskem okolje ni omogočalo. Zdaj lahko oglaševalci, ki stremijo k natančnemu doseganju določenih ciljnih skupin, tudi prek televizijskega zaslona dostavijo pravi oglas v pravo gospodinjstvo ob pravem času. Glede na lokacijo, demografijo, vedenjske vzorce in interese lahko tako sami zgradijo občinstvo, ki ga želijo doseči in znotraj enega televizijskega programa prikazujejo različne oglase.

3. Nove možnosti merjenja vodijo k večji prožnosti televizijskega oglaševanja

Še ena velika prednost, ki jo prinaša ciljano TV-oglaševanje, je možnost spremljanja in natančnega merjenja rezultatov ter učinkovitosti kampanj v realnem času. To seveda prinaša tudi veliko večjo prožnost in možnost prilagajanja kampanje v realnem času ter dostavo ustreznih sporočil ustreznim profilom gledalcev z določeno frekvenco prikazovanja.

4. V okolju ciljanega TV-oglaševanja je zagotovljena večja varnost blagovne znamke

Okolje, v katerem je oglas prikazan, v gledalcu vzbudi različne občutke in blagovno znamko lahko poveže s kontekstom, v katerem je prikazana. Ker televizija še vedno ima visok ugled, je tveganje, da bi se oglas pojavljal v družbi vsebin, ki bi lahko sprožile negativne povezave, minimalno. Prenos ciljanega oglaševanja v televizijsko okolje tako pripomore k pozitivnemu dojemanju blagovne znamke in utrjuje njen ugled.

5. Prihodnost ciljanega TV-oglaševanja je dosegljiva za oglaševalce vseh vrst in velikosti

Z uvedbo ciljanega TV-oglaševanja so se možnosti za oglaševanje na televiziji naposled odprle podjetjem vseh vrst in velikosti, tudi tistim, ki so jim bili veliki ekrani še do nedavnega nedostopni zaradi stroškov in okrnjenih možnosti naslavljanja ("targetiranja") ciljnih skupin. O obetavni prihodnosti razvoja ciljanega TV-oglaševanja priča tudi raziskava SBS Belgium, ki navaja, da je med oglaševalci, ki se odločajo za ciljano TV-oglaševanje, več kot 50 odstotkov takih, ki na televizij pred tem sploh niso oglaševali.

6. Optimalna kombinacija prinaša večjo učinkovitost oglasov

Ciljano TV-oglaševanje prinaša vse dobrote premijskega oglaševanja na velikih televizijskih zaslonih, nadgrajene še s stoodstotno vidnostjo oglasa na ekskluzivnem položaju, kar povečuje njihovo učinkovitost. Tako kažejo tudi izkušnje iz tujine, saj je Sky s svojo raziskavo (vir: Sky) ugotovil, da so kampanje s ciljanim TV-oglaševanjem dosegle večji učinek ne glede na vrsto blagovne znamke. Za skoraj 50 odstotkov se je namreč zmanjšalo preklapljanje kanalov med oglasi, priklic oglasov pa se je znatno povečal. Gledalec bo seveda oglas, ki je bil ciljno usmerjen nanj glede na njegove interese in vrednote, bolj zaznal, se z njim poistovetil in si ga vtisnil v spomin, čemur sledi tudi višja stopnja konverzije in nakupov.

7. S ciljanim TV-oglaševanjem se lahko oglaševalci bolj približajo mlademu in težje dostopnemu občinstvu

Zaradi sprememb v navadah televizijskih gledalcev, predvsem mladih in t. i. "light viewer"-jev, ki vedno manj gledajo linearno televizijo in so bolj naklonjeni videovsebinam na zahtevo ali ogledu z zamikom, ki omogoča prevrtavanje oglasov, so televizijski oglaševalci že nekaj časa postavljeni pred izziv, kako doseči tudi tovrstno ciljno občinstvo. Ciljano TV-oglaševanje na pladnju prinaša rešitev, saj veliko lažje doseže tudi mlade in tiste, ki televizije ne spremljajo veliko.

Z uvedbo ciljanega TV-oglaševanja na slovenski trg so tudi slovenski oglaševalci naposled dobili možnost stopiti v korak s spremembami navad svojih strank pri gledanju televizije in svojo blagovno znamko popeljati onkraj omejitev linearnih TV-oglasov. Tistim, ki do zdaj še niso imeli priložnosti, da bi zasijali s televizijskih zaslonov, pa ta postaja vse dostopnejša.