Ozadje Applove vesoljske ladje

Kar pet milijard evrov vredna investicija je bila potrebna za izgradnjo Applovega Parka, ki še danes velja za enega večjih gradbenih projektov na svetu. Tako kot drugi investitorji so si tudi pri Applu želeli, da bo projekt zgrajen po vnaprej določenih časovnih in finančnih okvirih ter v vseh pogledih vzdržen tudi v prihodnje. Ni presenetljivo, da se je Apple gradnje lotil s pomočjo digitalnih tehnologij, ki počasi prihajajo tudi v slovensko prakso in celo zakonodajo.

Standard prihodnosti: projekti BIM

Gradbena revolucija, ki jo pooseblja BIM (Builidng Informatin Modeling) oziroma po slovensko informacijsko modeliranje stavb, v svetu traja že dve desetletji, zdaj pa je svojo pot začela tudi v Sloveniji.

Že gradnja stanovanjske hiše lahko hitro preseže zastavljene časovne in finančne okvire, kar za sabo potegne veliko slabe volje ter neprespanih noči. Lastniki se v času gradnje redko sprašujejo o vzdrževalnih stroških, ki jih bodo v prihodnosti imeli s svojim novim domom, pa čeprav bo imelo to velik vpliv na njihov družinski proračun. Ko pa govorimo o velikih projektih, torej o zasebnih ali javnih investicijah, pa so stroški, ki jih lahko prinese podaljšanje gradnje ali nepravilno planirano vzdrževanje, še toliko večji, zato se je še kako smiselno dobro pripraviti še pred začetkom gradnje.

Prav to pa mogoča gradnja uporaba BIM, ki omogoča, da še pred dejanskim začetkom gradnje načrtovanega objekta zgradimo njegov digitalni dvojček. Ob tem velja poudariti, da tu ne uporabljamo že preživelih programov, ki omogočajo geometrijsko postavitev objekta in njegovih elementov, pač pa programe, ki delujejo z inteligentnimi parametričnimi elementi. Ti pa poleg geometrijskih lastnosti vseh posameznih elementov vključujejo tudi vse preostale tehnične in fizikalne lastnosti.

Tehnologija BIM združuje in predvsem usklajuje vse stroke, vključene v proces gradnje oziroma z drugimi besedami povedano, omogoča, da si je še pred gradnjo mogoče ogledati vsak, tudi najmanjši element z vseh zornih kotov, omogoča pa tudi natančen vpogled v izračune predvidenih količin in cen. Prikaže zanesljivo čarovnico gradnje in tudi stroške vzdrževanja (ti lahko v celotni življenjski dobi objekta nekajkrat presežejo celotno investicijo) ter terminske načrte vseh prihodnjih vzdrževanih del, tako za celotno zgradbo kot tudi za njene posamezne elemente. Vnaprej lahko celo predvidimo tudi načine in stroške, ki bi nastali ob morebitnem odstranjevanju posameznih elementov objekta, njihovi razgradnji ter odpadu.

Možnost ogleda poljubno velikega projekta na stacionarnih in mobilnih napravah s pomočjo brezplačnega BIMx programa omogoča tako investitorjem kot gradbincem vpogled v celotno dokumentacijo in digitalni dvojček. Informacijsko modeliranje stavb omogoča postavitev digitalnega dvojčka še pred začetkom same gradnje, s čimer omogoči pravočasno optimizacijo brez dodatnih stroškov in postavitev natančne časovnice.



Ogled projekta v BIMx. Vir: Graphisoft

Konec neskončnim gradbenim aneksom

Če govorimo o celotni življenjski dobi objekta, torej začetni investiciji in nadaljnjem vzdrževanju, lahko v tem obdobju s tehnologijo BIM prihranimo tudi do 60 odstotkov vrednosti celotne investicije. Zato ni presenetljivo, da imajo nekatere države že vrsto let v svojo zakonodajo vpisano uporabo BIM pri gradnji vseh s strani države financiranih projektov.

Da bi bili državni projekti boljši, realizirani v načrtovanih finančnih in časovnih okvirih ter s finančno optimalnim vzdrževanjem, so na Finskem v zakonodajo BIM vpeljali že daljnega leta 2000, na Norveškem leta 2010, v Veliki Britaniji leta 2011, na Danskem in Nizozemskem leta 2012 in v Avstriji leta 2015.



Informacijsko modeliranje stavb združuje vse stroke, ki sodelujejo v procesu gradnje. Slika je simbolična. Vir: Getty Images

Na ravni EU že poteka priprava zakonodaje, ki bo standard BIM na koncu vpeljala tudi v slovensko zakonodajo. Gradbeništvo je gospodarska veja z velikimi finančnimi vložki in posledično velikimi potencialnimi prihranki, ki bodo tako prišli še bolj v ospredje pri načrtovanjih državnih projektov. Ti bodo tako bolj predvidljivi in po potrebi pravočasno optimizirani že v fazi priprave digitalnega dvojčka, s čimer se bo državni proračun lahko otresel dragih in nepredvidenih gradbenih aneksov.

Čeprav bo v Sloveniji, na osnovi zakonodaje EU, standard BIM sprva veljal le za projekte, financirane iz sredstev EU, bo morda država kot investitor prepoznala prednosti ter zahtevo po njihovi uporabi razširila tudi na druge projekte, kot so to že storile številne druge evropske države. Pri vpeljavi novega gradbenega zakona, ki je že v parlamentu, je omenjena tudi zahteva po uporabi BIM za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Navdihujoči primeri gradenj BIM z vsega sveta

Če si tehnologija BIM šele vtira pot v zakonodajo EU, pa jo že vrsto let v svojo korist izkoriščajo številni javni in zasebni investitorji. Zato ni presenetljivo, da so z njeno pomočjo zgradili številne megalomanske in tudi manjše projekte, pri katerih prav zaradi informacijskega modeliranja še toliko lažje sočasno sodelujejo projektanti in drugi gradbeni strokovnjaki z različnih delov sveta.

Apple Park – objekt, ki je viden tudi iz vesolja

Apple Park – zgradba, ki je vidna tudi iz vesolja. Vir: Foster & Partners

Tudi v Sloveniji imamo že nekaj objektov, ki so bili zgrajeni s pomočjo informacijskega modeliranja zgradb. Med njimi je tudi trgovina Ikea, ki stoji v Ljubljani, in je bila prva Ikeina trgovina na svetu, zgrajena s pomočjo BIM. Prav tako bo imel svojega digitalnega dvojčka tudi projekt drugi tir, ki bo prav tako eden izmed pionirskih projektov informacijskega modeliranja stavb v Sloveniji.

Trgovina Ikea v Ljubljani

Trgovina Ikea v Ljubljani, vir: Getty Images

Največja stoplnica na svetu Merdeka 118 zgrajena v Maleziji

Največja stoplnica na svetu, ki stoji v Maleziji. Vir: FENDER KATSALIDIS

Umetnostna šola Duke Ellington v Washingtonu

Šola uporabnih umetnosti Duke Ellington v Washingtonu. Vir: Cox Graae + Spack Architects | LBA Joint Venture

Program prihodnosti slovenskih arhitektov in gradbincev

Na voljo je nova verzija programa za arhitekturno načrtovanje, ki podpira BIM načrtovanje Archicad 25 namenjenega tako arhitektom kot gradbenikom. Program omogoča še enostavnejše sodelovanje med inženirskimi strokami pri načrtovanju, gradnji in pri vzdrževanju zgradbe s čimer omogoča izvedbo še boljših projektov.

S pomočjo novega programa se bodo izvajalci lahko izognili morebitnim težavam z ustrezno dokumentacijo, ki je pomembni sestavni del vsake gradnje. Vabljeni k ogledu kratke predstavitve programa Archicad skozi oči arhitekta. Podrobnosti so tiste, ki poskrbijo, da posamezen dizajn stavbe zasije v najboljši luči. Pri oblikovanju naj bi uporabniki imeli večjo svobodo pri oblikovanju, lažjo navigacijo in še bolj natančen izvoz količin vgrajenega materiala ali opreme. Novosti pri predstavitvah zagotavljajo realistično senčenje, prilagodljive teksture površin in izboljšana vernost vizualizacij za lažje in hitrejše odločanje. Pri pripravi dokumentacije natančnejše ocene količin in nove možnosti označevanja območij in elementov strojnih instalacij so le nekatere od ključnih izboljšav, ki so bile narejene v programu Archicad 25 na osnovi povratnih informacijah obstoječih uporabnikov. Povečali so tudi v program integrirano knjižnico iz katere uporabniki izbirajo posamezne elemente opreme, ki so zelo prilagodljivi. Načrtovanje kompleksnega stopnišča ali npr. kuhinje pa je postalo precej bolj enostavno.

Archicad 25. Vir: Graphisoft