ZDA Nemčiji ne pogojujejo več, koga (ne) smejo izbrati za dobavo infrastrukture za 5G

"Naši varnostni standardi veljajo za vse, ne samo za Huawei in ne samo za 5G," so zatrdili na pristojnem nemškem ministrstvu. Foto: Srdjan Cvjetović

ZDA so namreč še do pred kratkim močno pritiskale (tudi) na Nemčijo in njihovo izbiro dobavitelja telekomunikacijske infrastrukture.

Marca je ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard A. Grenell nemškemu gospodarskemu ministru Petru Altmaierju celo zagrozil, da bodo v primeru, če se Nemčija ne bi odpovedala Huaweiu, omejili izmenjavo obveščevalnih podatkov. To grožnjo so utemeljevali s strahom, da bi takšni podatki lahko prišli do kitajskih oblasti.

Nemški varnostni standardi so zelo visoki

Zdaj pa, kot poroča nemški časnik, ki se sklicuje na anonimne vire pri nemški vladi, ameriški visoki vladni uslužbenci ocenjujejo, da so predpisani nemški standardi za varnost vzpostavitve in delovanja omrežij 5G tako visoki, da jih nezanesljivi ponudniki nikakor ne bodo mogli izpolniti.

Ker je tak pristop po njihovih ocenah "perfekten", ni več potrebe, da bi Nemčija izrecno izločila nekega konkretnega ponudnika - v tem primeru kitajsko družbo Huawei, so še zapisali v nedeljski izdaji omenjenega nemškega časnika.

Standardi veljajo za vse dobavitelje in vsa omrežja

Pri nemškem ministrstvu za gospodarstvo in energetiko niso želeli komentirati ameriškega preobrata. Povedali so le, da so svoje že tako visoke varnostne standarde in zahteve pred kratkim še dodatno okrepili. "Naši varnostni standardi veljajo za vse, ne samo za Huawei in ne samo za 5G," so med drugim zapisali v odgovoru nemškemu časniku.

