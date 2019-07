Zaradi ekstremistične tetovaže italijanski voznik ob službo

Francoski potnik na avtobusu nizkocenovnega prevoznika FlixBus na progi med Toulousom na jugozahodu Francije in prestolnico italijanske regije Lombardija Milanom je osupnil, ko je na voznikovi roki zagledal tetovažo z napisom Mein Kampf (Moj boj, op. p.) – naslovom ideološke knjige nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja.

Odkritje se je hitro znašlo na družbenih omrežjih, kjer so komentarji večinoma izražali ogorčenje. "Kako je mogoče, da ima vaš voznik takšno tetovažo, ali to odraža vrednote vašega podjetja?" se je spraševalo več uporabnikov družbenega omrežja Twitter.

We can assure you that the case is being handled and there will be actions taken.



FlixBus is unconditionally opposed to all forms of discrimination and as a result, the driver concerned has been suspended immediately and will no longer be able to operate for FlixBus./TR