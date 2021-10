Zamenjajte Adobe Acrobat s pametnejšim PDF-orodjem!

Oglasno sporočilo

Digitalizacija je ena ključnih funkcij tehnološkega in trajnostnega razvoja podjetja, organizacije ali družbe, ki si prizadeva za optimizacijo poslovnih procesov.

Vsakodnevno se srečujemo s fizičnimi ali digitalnimi dokumenti, katerih pretvarjanje, obdelovanje, primerjanje in urejanje lahko postane precej zapleteno, če za to ne uporabljamo primernega orodja oz. uporabljamo več orodji hkrati.

Rešitev FineReader PDF 15 je prava izbira za vsakega, ki želi optimizirati delo z dokumenti v elektronski obliki.

Zakaj potrebujem PDF-orodje?

Portable Document Format ali PDF predstavlja enotno elektronsko obliko zapisa dokumenta, ki se prikazuje enako ne glede na napravo ali operacijski sistem, ki ga uporabljamo, da PDF-datoteko odpremo. Ravno zaradi dostopnosti in univerzalnosti PDF-datotek danes govorimo o možnosti brezpapirnega poslovanja, saj vsi fizični in digitalni dokumenti skozi proces digitalizacije obdržijo svojo originalno podobo na katerikoli napravi.

Glavna prednost FineReader PDF je vodilna OCR-tehnologija, podprta z umetno inteligenco, ki zagotavlja izjemno natančnost pretvorbe dokumentov. Zanesljivost prepoznave podatkov in postavitve dokumenta je ključnega pomena za kakovostno digitalizacijo dokumentov in njihovo nadaljnje urejanje v naprednih urejevalnih programih. Primerjanje več različnih izvodov enakega dokumenta je s FineReaderjem hitro in zanesljivo, tudi če sta dokumenta v različnih formatih, fizični ali digitalni obliki.

Enkraten nakup, neomejena uporaba!

»Izberite pametnejše PDF orodje«



FineReader je stroškovno učinkovito orodje. Program kupite le enkrat, vaš pa je večno. Njegova uporaba ni omejena na dodatne nakupe znotraj orodja oziroma dodatne ponavljajoče se mesečne stroške. je stroškovno učinkovito orodje.Njegova uporaba ni omejena na dodatne nakupe znotraj orodja oziroma dodatne ponavljajoče se mesečne stroške.

Podjetjem in organizacijam so na voljo tudi različni tipi licenc, prilagojeni uporabniku: Concurrent ali mrežna licenca omogoča, da program namestite na vse računalnike znotraj organizacije, hkrati pa ga lahko uporablja toliko uporabnikov, kot je število zakupljenih licenc. Tako lahko do programa dostopajo vsi zaposleni, število licenc pa prilagodite svojim potrebam. Še en odličen primer, da je FineReader pametnejša PDF-rešitev, tudi z vidika uporabnika.

Enostavna uporaba = zadovoljen uporabnik

Z le nekaj kliki lahko dostopate do vseh funkcij, ki vam jih ponuja orodje. FineReader PDF je rešitev enostavne uporabe. Z le nekaj kliki lahko dostope do vseh funkcij, ki vam jih ponuja orodje, brez pridobivanja dodatnih znanj. Program je zasnovan na način, ki uporabniku omogoča intuitivno uporabo funkcij - urejanje besedil znotraj orodja spominja na urejevalnik Word®, digitalno podpisovanje dokumentov vam bo v užitek, z le nekaj kliki spremenite celotno postavitev dokumenta ali dostop zaščitite z varnostnim geslom, tudi upravljanje OCR-orodja je precej enostavno.

Hitro, z le nekaj kliki in brez potrebe po pridobivanju dodatnih znanj = zadovoljen uporabnik, ki svojo pozornost posveča kakovostnemu opravljanju naloge, ne temu, kako bo krmaril z orodjem.

Pri Solumi zaupamo FineReader PDF

V podjetju Soluma smo specializirani za digitalizacijo poslovnih procesov. Pri svojih rešitvah in orodjih, ki jih uporabljamo, iščemo predvsem zanesljivost in hitro uporabo.

“Brezplačno preizkusite”



FineReader uporabljamo vsakodnevno, zlasti za podpisovanje in primerjanje pogodb ter digitalizacijo fizičnih dokumentov s pomočjo zanesljivega OCR-orodja. Arhiviranje, iskanje podatkov po dokumentih ter njihovo pretvarjanje in primerjanje so za nas optimizirani poslovni procesi.



Kako pa je pri vas? BREZPLAČNO PREIZKUSITE FINEREADER ŠE DANES!

Naročnik oglasnega sporočila je Soluma d.o.o.