Zakaj so podrli ta ikonični znak, ni nikomur jasno

V Silicijevi dolini v ZDA, ki velja za tehnološko zibelko sveta, so ta teden razstavili in pospravili v skladišče legendarni znak, ki je nekdaj pripadal podjetju Ampex. Pri nas skoraj neznano podjetje je poskrbelo za enega največjih tehnoloških prebojev 20. stoletja, saj so izumili snemanje videa na magnetni trak. Če ne bi bilo Ampexa, danes morda tudi ne bi imeli Appla in pametnih telefonov iPhone.

Znak z velikim napisom AMPEX je bilo več kot pol stoletja mogoče videti ob avtocesti 101, ki vodi mimo Silicijeve doline v ameriški zvezni državi Kaliforniji. Nekdaj je pripadal istoimenskemu podjetju, ko pa je to sredi 90. let prejšnjega stoletja prenehalo izdelovati opremo za snemanje videa, je posest, na kateri stoji znak, in pripadajoče zgradbe kupila univerza Stanford in tja preselila del svojega univerzitetnega kliničnega centra.

Kje je bil znak Ampex:

Oblasti v mestu Redwood, kjer stoji znak, so razmišljale o predlogu, da bi znak postal del kulturne dediščine in potemtakem varen pred rušenjem, a so nazadnje odločile, da si takšne časti ne zasluži, je poročal lokalni medij Palo Alto Daily Post. Univerza Stanford je zato dobila blagoslov, da znak razstavi, kar se je zgodilo v četrtek.

Znak so pri Stanfordu pospravili v skladišče, dobi pa ga lahko, kdor ga bo želel vzeti, so zapisali v sporočilu za javnost. Zanimanja sicer še ni bilo, izkazali ga niso niti pri reorganiziranem sodobnem Ampexu, ki danes izdeluje naprave za shranjevanje podatkov.

Zakaj so mnogi prepričani, da bi znak Ampex moral stati še naprej

Leta 1944 ustanovljeno podjetje Ampex je oralo ledino na področju snemanja zvoka in videa na magnetni trak. Leta 1956 jim je uspel največji preboj, ko so predstavili prvi komercialno uspešen videorekorder.

Ampex VR-1000, prva komercialno uspešna naprava za snemanje videoposnetkov in zvoka na magnetni trak. Foto: Wikimedia Commons

Naprava je bila sicer tako draga, da so si jo lahko privoščile samo največje medijske hiše, a šlo je za izum, ki je povzročil televizijsko revolucijo. Pred tem so morali televizijci tako rekoč vse kadre posneti v živo ali pa na filmski trak z zelo zamudnim procesom, z Ampexovo tehnologijo pa so jih vnaprej lahko posneli na precej preprostejši način.

Dognanja podjetja Ampex na področju shranjevanja videa na magnetni trak so odločilno vplivala tudi na razvoj tehnologije, ki je posedovanje tovrstnih naprav - videorekorderjev, videokaset, videokamer na kasete - pozneje omogočila tudi gospodinjstvom. Na tem področju so pozneje zavladali Philips, Sony in JVC.

Ampexova "diplomiranca", brez katerih bi bil svet danes morda drugačen

Za Ampex sta med drugim delali tudi legendi tehnološkega sveta Nolan Bushnell in Larry Ellison.

Nolan Bushnell (levo) in Larry Ellison (desno). Foto: Reuters

Prvi, danes 75-letni Bushnell, je pri Ampexu kot novopečeni inženir pridobil prve delovne izkušnje na področju tehnologije in tam spoznal Teda Dabneyja, s katerim sta pozneje ustanovila podjetje Atari, začetnika sodobne industrije videoiger. Bushnell je znan tudi po tem, da je dal prvo službo Stevu Jobsu, ki je tudi na podlagi izkušenj, ki jih je pridobil pri Atariju, pozneje ustanovil svoje podjetje Apple.

Atari in z njim Bushnell sta tudi neposredno vplivala na ime podjetja Apple. Eden od razlogov, zakaj ga je Steve Jobs poimenoval tako, je bil, da se je želel v telefonskem imeniku uvrstiti pred Atari, svojega nekdanjega delodajalca. Na fotografiji Steve Jobs s pametnim telefonom iPhone 4. Foto: Reuters

Drugi, danes 74-letni Ellison, je ustanovitelj in predsednik tehnološkega podjetja Oracle, ki izdeluje programsko opremo za ustvarjanje podatkovnih baz za podjetja.

Larry Ellison je po zaslugi velike uspešnosti podjetja Oracle postal eden najbogatejših mož na planetu, vrednost njegovega premoženja je ocenjena na 51,1 milijarde evrov.

