Zakaj je bolje, da sami ne iščete posodobitev za Windows 10

Uporabljate operacijski sistem Windows 10? Če niste zelo izkušen uporabnik in se niste pripravljeni ukvarjati z ne povsem dokončanimi različicami programske kode, je verjetno bolje, da se uprete skušnjavi iskanja posodobitev in raje počakate, da vam jih sistem ponudi sam.

Strokovnjaki računalniške varnosti vedno (in z razlogom) svetujejo sprotno nameščanje vseh varnostnih popravkov in nadgradenj.

Toda v primeru operacijskega sistema Windows 10 ta nasvet morda le ima dodaten "toda".

Zakaj pri operacijskem sistemu Windows 10 splošni varnostni nasvet ni primeren?

Microsoftov operacijski sistem Windows 10 (pravzaprav tudi vsi njegovi predhodniki) periodično ponuja nujne nadgradnje in popravke kakor tudi opcijske komponente. Kdor pa ne želi počakati uradne objave, lahko tudi sam požene iskanje razpoložljivih popravkov in nadgradenj.

Toda, če niste vešči ali pripravljeni ukvarjati se z večjim tveganjem zaradi morebitnih napak v programski kodi, tega v operacijskem sistemu Windows 10 kljub prej omenjenem splošnem nasvetu za sprotno nadgradnjo morda le ne boste želeli narediti.

Sami iščete nadgradnjo? Potem ste pripravljeni tudi na ne povsem dokončne različice!

S poizvedbo po nadgradnji, ki jo sprožite sami, boste namreč Microsoftu implicitno podali soglasje, da vam lahko dostavi tudi kakšno le delno preizkušeno različico komponent operativnega sistema, ki so sicer namenjene naprednejšim skupinam uporabnikov v programu Windows Insider.

Ko je korporacijski podpredsednik za Windows pri Microsftu Michael Fortin to pred nekaj dnevi kot prvi javno pojasnil, je s tem sprožil plaz odzivov, ki tej praksi niti niso najbolj naklonjeni.

"Validirana" različica ima večjo verjetnost nepravilnega delovanja

Fortin je na Microsoftovem blogu (med dolgimi vrsticami) pojasnil, da poizvedba po nadgradnji lahko poleg rednih posodobitev, namenjenih vsem uporabnikom, v tretjem in četrtem tednu vsakega meseca najde tudi periodične različice, znane z oznakama C in D.

Microsoftov direktor jih opisuje kot "validirane, kakovostno odobrene različice sistema", a so te v resnici vendarle razvojni predogledi, ki so namenjeni predvsem naprednejšim uporabnikom in so lahko še vedno podvrženi kakšni napaki ali nevšečnosti več kot končna različica, odobrena za vse uporabnike.

Celo sam Fortin v istem zapisu priznava, da te različice niso v celoti preizkušene (in jih s prenosom pravzaprav preizkušajo tudi uporabniki) kot redne v celoti odobrene mesečne nadgradnje, ki so znane z oznako B - tiste, ki jih sistem ponudi uporabniku tudi, kadar jih ta ne išče. Lahko se celo zgodi, da kakšna različica C ali D povzroči resnejšo okvaro sistemskih nastavitev ali nedelovanje dela računalnika ali celo celote.

Z iskanjem čim hitreje posodobljene varnosti lahko tako v operacijskem sistemu Windows 10 pristanete celo na nižji stopnji varnosti.

Uporabnikom bi morali nedvomno pojasniti, kaj se zgodi

Z iskanjem posodobitev, preden jih sistem ponudi sam, se Microsoftu (najbrž nevede) predstavite kot napreden uporabnik, ki je pripravljen na tveganja (in odkritja) novih različic, ko so te še v preizkušanju.

Za marsikoga to morda niti ne bi bilo sporno, če bi Microsoft to uporabnikom le pojasnil, preden stisnejo gumb za poizvedbo, ki so ga brez takšnih posebnosti vajeni uporabljati že dolga leta in tudi na predhodnih operacijskih sistemih.

Ob težavah z nekaterimi izmed prejšnjih nadgradenj operacijskega sistema Windows 10 (med drugim tudi izgubljene datoteke po nadgradnji) celo v dokončni različici, pa so takšni pomisleki še veliko bolj utemeljeni. Prav tako tudi priporočila za sprotno in popolno varnostno shranjevanje vseh pomembnih podatkov.