Strokovnjaki računalniške varnosti opozarjajo na zlonamerne aplikacije za operacijski sistem Android, ki so pod pretvezo lažnih obljub o darilih uporabnike prepričale o namestitvi aplikacij, ki so jih zasula z vsiljivimi in lažnimi oglasi.

Google kot skrbnik vsebin na tržnici aplikacij Play Store za operacijski sistem Android zagotavlja, da so vse aplikacije, ki jih tam ponujajo, skrbno pregledane.

Toda že večkrat se je zgodilo, da, najbrž pod bremenom mnogih aplikacij, ki se prijavljajo, uvrstitev v Play Store občasno dosežejo tudi aplikacije, ki vsebujejo zlonamerno programsko kodo.

Večino so odstranili, vseh pa še ne

Na najnovejše zlonamerne aplikacije v trgovini Play Store so opozorili v podjetju za računalniško varnost White Ops. Točnega seznama sicer niso razkrili, tudi njihovega števila ne, a iz Googla zatrjujejo, da so večino teh spornih aplikacij že odstranili.

Še več, vsi, ki so te zdaj odstranjene aplikacije namestili prek tržnice Play Store, so lahko zdaj varni, ker so pri Googlu poskrbeli, da so te aplikacije, čeprav že nameščene, onemogočene s trenutkom, ko so jih odstranili iz tržnice Play Store.

Vse te sporne aplikacije so namestile pritajeni spletni brskalnik, ki je mobilno napravo žrtve nenehno zasipavala s spletnimi stranmi, nabitimi z oglasi, s katerimi so služili računalniški nepridipravi.

Uporabniki nasedli obljubi o darilih

Jedro te oglaševalske prevare je bot Terracotta, ki ga raziskovalci družbe White Ops spremljajo od konca lanskega leta, ko so prvič zaznali njegovo dejavnost.

Skupni imenovalec vseh teh zlonamernih aplikacij je tudi obljuba daril za tiste, ki jih namestijo. Športni copati, še drugačna obutev, včasih vstopnice, popusti ali dragi zobni posegi – to so le nekatere izmed obljub, kaj bodo dobili uporabniki, ki namestijo aplikacijo in jo pustijo ves čas dejavno na svoji mobilni napravi najmanj dva tedna.

Trije oglasi na minuto

O tem, kako agresivna je Terracotta pri dostavi nadležnih oglasov, govori podatek, da je zgolj v zadnjem tednu junija 65 tisočim žrtvam, ki so namestili kakšnega od teh programov, dostavila kar dve milijardi oglasov.

To so kar trije oglasi vsako minuto vsako uro vsakega dneva, kar je nekomu prineslo ogromno nezasluženega in neupravičenega oglaševalskega prihodka.

Terracotta ni le agresivna, temveč tudi zelo napredna, saj uporablja napredne tehnologije, s katerimi se izogiba odkritju s strani zlorabljenih oglaševalskih omrežij, so še zapisali pri podjetju White Ops.

Kradejo oglaševalcem, a siromašijo tudi lastnike mobilnih naprav

Terracotta predvsem oškoduje oglaševalska omrežja in pristne oglaševalce, a na slabem so tudi lastniki okuženih naprav, čeprav od njih nepridipravi ne črpajo neposredno denarja.

Ne gre le za nadlego, ki večkrat na minuto včasih tiho, včasih pa čez cel zaslon prikaže neželene oglase, temveč tudi za znatno porabo energije akumulatorja mobilne naprave in intenzivno porabo mobilnega podatkovnega prenosa med neprestanim delovanjem aplikacije, so še posvarili strokovnjaki računalniške varnosti.