Zadnji udarec za človeka, ki "resnico" prodaja tudi Slovencem?

Družbeno omrežje Twitter je v začetku tedna dokončno ukinilo uporabniški račun Davida Ickeja, morda najbolj znanega razpihovalca teorij zarot na svetu. Kaplja čez rob so bile Ickejeve neumorne zavajajoče objave o novem koronavirusu. Razvpiti Britanec, čigar vsebine so v zadnjih letih na spletu množično delili tudi Slovenci, je tako izgubil še zadnji kanal, prek katerega je dosegel največ ljudi.

Kontroverzni Britanec David Icke je imel na družbenem omrežju Twitter nekaj manj kot 400.000 sledilcev. Platformo je letos uporabljal predvsem kot megafon za razširjanje izmišljenih informacij o pandemiji bolezni covid-19 oziroma o novem koronavirusu.

David Icke je bil po analizi britanske neprofitne organizacije za boj proti sovražnemu govoru na spletu CCDH glavni krivec za razmah lažnih novic o pandemiji koronavirusa. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Icke je bil v začetku leta eden prvih, ki so trdili, da koronavirus SARS-CoV-2 ne obstaja in da simptome bolezni covid-19 v resnici povzročajo mobilna omrežja pete generacije 5G. Absurdno trditev, katere razpečevanje se je čez poletje vendarle nekoliko umirilo, so v spletnih skupnostih, ki so nasprotovale uvedbi omrežja 5G, ob začetku epidemije množično delili tudi Slovenci. Šlo je sicer za tako ekstremno teorijo, da so se od nje javno distancirali tudi organizatorji največjega gibanja proti tehnologiji 5G v državi.

Deljenje zavajajočih informacij o covid-19 je Ickeja nazadnje stalo uporabniškega računa na Twitterju. Odgovorni pri družbenem omrežju so v začetku tega tedna pojasnili, da je uporabniški račun @davidicke kršil pravila platforme o širjenju lažnih informacijo o pandemiji, za kar si je prislužil dokončno ukinitev.

To je vse, kar je ostalo od Ickejevega uporabniškega računa na Twitterju. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Gre za letošnji tretji in morda tudi odločilni udarec za Davida Ickeja. 68-letni nekdanji nogometaš, ki je v zadnjih desetletjih postal neke vrste mesija teorij zarot, je spomladi namreč izgubil že svoja druga dva osrednja kanala - uporabniška računa na Facebooku in YouTubu.

Icke je z ukinitvijo treh pomembnih računov izgubil neposredni dostop do več kot dveh milijonov sledilcev in posredno do še veliko večjega števila ljudi. Ker so Twitter, Facebook in YouTube letos tudi spreminjali pravila glede zavajajočih objav in samodejno blokirajo precej lažnih in potencialno nevarnih vsebin, lahko Icke te oddaja le še prek marginaliziranih kanalov, kjer ima precej manjše občinstvo.

Kaplja čez rob: Ickejeva zavajajoča objava, da bo vojska vdrla v britansko mesto Liverpool in prebivalce prisilno testirala na prisotnost novega koronavirusa. Liverpool se res pripravlja na pilotni projekt masovnega periodičnega testiranja prebivalcev, a v to ne bodo silili nikogar, vojska pa bo nudila zgolj logistično podporo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Skoraj zagotovo je zaslužil več od politikov in znanstvenikov, ki jih obtožuje sprejemanja podkupnin

O čem David Icke piše oziroma govori? Lažje bi odgovorili na vprašanje, o čem ne.

Icke, ki trdi, da so ga na Zemljo poslali vesoljci oziroma višja sila, svoje sledilce med drugim prepričuje, da svetu vlada rasa kuščarjev oziroma reptilov iz druge dimenzije, ki vse ljudi nadzorujejo in z njimi upravljajo z baze na Luni, da so bili vsi odmevni teroristični napadi in atentati zrežirani, da so podnebne spremembe izmišljene, da nas letala zaprašujejo s strupi, da so Judje zakuhali prvo in drugo svetovno vojno ter celo financirali Hitlerja. Še bi lahko naštevali.

David Icke je v nedeljo sodeloval tudi na protestu zoper ukrepe britanske vlade za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki se ga je udeležilo kar 10.000 Londončanov. Britansko zdravstvo se zaradi poslabšanja epidemiološke slike na Otoku medtem utaplja v novih primerih covid-19. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

68-letni nekdanji nogometaš je po zaslugi svojih "resnic" danes milijonar. Icke je namreč prodal precej knjig - na voljo so tudi v Sloveniji - in s svojimi nastopi razprodal koncertne dvorane in stadione. Na svoji spletni strani ob knjigah prodaja še prehranske dodatke, dobro pa je služil tudi s prodajo oglasnega prostora na YouTubu, kjer je imel njegov zdaj sicer ukinjeni kanal skoraj milijon naročnikov.

Vrednost njegovega premoženja je ocenjena na skoraj 9 milijonov evrov, kar je skoraj zagotovo več od mnogih politikov, znanstvenikov in zdravnikov, ki jih je večkrat obtožil skrivanja dokazov o zarotah oziroma sprejemanja podkupnin.

