Na spletu se vrstijo pozivi k bojkotu izredno priljubljene aplikacije za pomoč pri izgubi telesne teže in beleženje obrokov MyFitnessPal, ki ima po vsem svetu več sto milijonov uporabnikov. Razlog za to je nedavna odločitev vodstva podjetja, ki razvija MFP, da bi bila ena najbolj uporabnih prvin aplikacije, bralnik črtnih kod za takojšnji vnos živil, kupljenih v trgovini, od 1. oktobra plačljiva.

MyFitnessPal se je sredi prejšnjega desetletja uveljavil kot orodje številka ena za pomoč tako športnikom kot osebam, ki so želele slediti svojemu kaloričnemu vnosu in si s tem bodisi pomagati pri izboljšanju rezultatov bodisi vzpostaviti strožji nadzor nad izgubo telesne teže.

Aplikacija je med podobnimi izstopala zaradi gromozanske baze podatkov o živilih, ki je močno poenostavila vnašanje obrokov. Hranilnih vrednosti posameznega zaužitega živila namreč ni bilo treba vpisovati ročno, temveč je uporabnik v bazi podatkov zgolj poiskal ustrezne prehranske izdelke in samo določil količino.

Foto: Matic Tomšič

V res veliko pomoč pri iskanju točno določenih (negeneričnih, kot sta krompir ali mleko 1,5 %) oziroma lokalnih živil je bil bralnik črtnih kod, ki ga je bilo mogoče usmeriti v črtno kodo na kupljenem živilu. Če je bilo v bazi podatkov mogoče najti ujemanje, je aplikacija uporabnika takoj napotila na živilo. Šlo je za postopek, ki je trajal dobesedno nekaj sekund.

Preprostost uporabe, velika baza živil in pa dejstvo, da je bila večina najboljših funkcij aplikacije brezplačnih, so MyFitnessPalu prinesli precej prepoznavnosti. Aplikacijo je leta 2015, ko je imela 80 milijonov uporabnikov, za skoraj pol milijarde dolarjev kupil velikan športne konfekcije Under Armour, leta 2020 pa je njen novi lastnik postala ameriška kapitalska družba Francisco Partners. Takrat je imel MyFitnessPal že več kot 200 milijonov uporabnikov.

MyFitnessPal je leta 2018 doletel škandal, povezan z uhajanjem osebnih podatkov. Vseh 150 milijonov uporabnikov so takrat prosili, naj takoj zamenjajo gesla, saj so bili v nasprotnem primeru izpostavljeni morebitnim kibernetskim grožnjam. Foto: Reuters

Začetek konca?

Vodstvo MyFitnessPala je pred dnevi napovedalo, da se priljubljeni bralnik črtnih kod 1. oktobra seli pod okrilje MyFitnessPal Premium. Gre za naročniško storitev znotraj aplikacije MFP, ki ponuja nekatere napredne funkcije.

To pomeni, da bodo morali uporabniki aplikacije, ki želijo obdržati dostop do bralnika črtnih kod, za to plačati deset evrov mesečno, kolikor stane 30-dnevna naročnina na MyFitnessPal Premium, oziroma dobre štiri evre mesečno, če se odločijo za letno naročnino na storitev, za katero je treba v enkratnem znesku plačati 50 evrov.

Odločitev je med uporabniki izrazito nepriljubljena. Na družbenih omrežjih se pojavlja precej pozivov k bojkotu MyFitnessPala in selitvi k alternativnim ponudnikom podobnih aplikacij.

Nekateri kritiki poteze menijo, da bi bilo lahko zaklepanje bralnika črtnih kod za tako imenovani plačilni zid (paywall) zadnji žebelj v krsto aplikacije, ki se v zadnjih dveh letih, odkar je Under Armour aplikacijo prodal kapitalski družbi, zaradi poplave oglasov v brezplačni različici spoprijema z vse večjo negativno nastrojenostjo uporabnikov.