Začelo se je: kaj vse bodo naprtili novi tehnologiji, ki prihaja tudi k nam?

Ob domnevnih laserskih požigih gozdov v ameriški Kaliforniji je družbena omrežja pred kratkim preplavila še ena teorija zarote o dogodku, ki naj bi se pripetil na Nizozemskem. V parku v mestu Haag je pred mesecem dni poginilo na stotine ptic, krivec za to pa je jasen kot beli dan: mobilno omrežje 5G, na Facebooku trdi znani evropski nasprotnik prihajajoče tehnologije. Preverili smo, kaj je res in kaj ne.

Nizozemec John Kuhles je 3. novembra na Facebooku objavil zapis, v katerem trdi, da je množični pogin ptic v parku Huijgenspark, ki se je zgodil v drugi polovici meseca oktobra in prvih dneh novembra, povzročil preizkus antene za mobilno omrežje pete generacije.

Gre za prvi odmevnejši pogin živali, ki so ga aktivisti na spletu javno naprtili tehnologiji 5G.

Kuhles je izvajalca preizkusa omrežja 5G, to naj bi bilo kitajsko podjetje Huawei, tako rekoč brez dokazov obtožil, da je anteno v bližino parka postavil tako, da jo je bilo skoraj nemogoče opaziti, ko je začela delovati, pa so iz drevesnih krošenj v bližnjem parku začeli padati škorci in golobi.

John Kuhles je med drugim lastnik spletne strani Stop5G.net, na kateri poziva k zaustavitvi razvoja omrežij pete generacije, ker naj bi bil njihov namen zmanjševanje prebivalstva planeta Zemlje, dokler ne bi živih ostalo samo še 500 milijonov ljudi. Kuhles je v preteklosti trdil tudi, da potniška in tovorna letala po ljudeh namenoma škropijo strupe (tako imenovana teorija chemtrails), da je smrtno nevaren tudi že navaden brezžični internet Wi-Fi in da so cepiva način, s katerimi bo neznana svetovna elita pomorila ogromno ljudi oziroma nad njimi prevzela popoln nadzor. Zanimivo je, da se Kuhles medtem javno posmehuje tistim, ki verjamejo v teorijo zarote o tem, da je Zemlja v resnici ploščata. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Po podatkih haaških oblasti je med 19. oktobrom in 3. novembrom na območju mestnega parka Huijgenspark res umrlo več sto ptic. Našteli so 337 mrtvih škorcev in dva mrtva goloba. Kaj je povzročilo smrt živali, zdaj preiskujejo nizozemski državni in univerzitetni centri za veterino in divje živali, sumijo pa, da je šlo bodisi za strup bodisi za bolezensko epidemijo.

Haaške oblasti so v sporočilu za javnost prav v odziv na pisanje Johna Kuhlesa in spletnih strani, ki so iz njegove objave nato ustvarjale senzacionalne novice o teoriji zarote, sicer tudi pojasnile, da v tistem obdobju v bližini Huijgensparka ni potekal noben preizkus antene 5G. Ta podatek je haaški občini priskrbel nizozemski telekomunikacijski regulator Agentschap Telecom.

Huawei je preizkus antene za mobilno omrežje 5G v Haagu res izvedel, vendar ne v drugi polovici oktobra, temveč že julija letos. To je v svoji objavi zapisal tudi John Kuhles, dokazov, da je Huawei preizkus omrežja 5G izvajal tudi pred enim mesecem, pa ni navedel. Foto: Reuters

John Kuhles je svoj zapis nato uredil in oblasti sprva med vrsticami obtožil, da lažejo, a tudi pripisal, da so njegove trditve o tem, da je ptice pobilo omrežje 5G, vendarle samo domneve.

V isti sapi je Kuhles nato pripomnil, da je za pogin ptic morda krivo že obstoječe omrežje 4G, vendar tudi za to trditev ni predložil nobenih dokazov.

Množični (nepojasnjeni) pogini ptic na določeni lokaciji v naravi sicer niso nič nenavadnega in se dogajajo tako rekoč ves čas. Povzročijo jih lahko ekstremno vreme, bolezni, onesnaženje, klimatske spremembe, tudi načrtne ali nenačrtne zastrupitve. Zadnji primer smo imeli letos poleti tudi v Sloveniji, ko je na območju Ptujskega jezera v neznanih okoliščinah umrlo več deset rečnih galebov. Foto: STA

Kaj o omrežni tehnologiji 5G pravi stroka?

Ministrstvo za zdravje



Na ministrstvu so za Siol.net že pred nekaj meseci pojasnili, da omrežje 5G kljub temu, da bo zahtevalo vzpostavitev več manjših celic mobilnega omrežja, ki bodo omogočale veliko gostoto prenosnih hitrosti pri višjih frekvencah, izpostavljenosti posameznikov elektromagnetnemu sevanju ne bodo presegale mednarodnih priporočil, ki jih je določila Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection -ICNIRP).



"Vse do zdaj izvedene raziskave kažejo, da izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju pod vrednostmi, ki so določene z mednarodnimi smernicami, ne povzroča negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi," so še sporočili z Ministrstva za zdravje Republike Slovenije.



Takšno mnenje o elektromagnetnem sevanju ima tudi Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), ki pa na tem področju tudi ves čas opravlja nove znanstvene raziskave, da bi morebitno tveganje za zdravje ljudi lahko ocenili še bolj natančno.



To, da je elektromagnetno sevanje neionizirajoče, pomeni, da s seboj nosi premalo energije, da bi vplivalo na kemično sestavo snovi. V primeru neionizirajočega sevanja, ki mu je izpostavljen človek, to pomeni, da iz atomov, ki sestavljajo njegovo telo, ne more izbijati elektronov in premešati sestave molekul, kar lahko na koncu privede do celičnih mutacij in posledično rakavih obolenj. Nasprotno velja za ionizirajoče sevanje, ki mu je človek lahko izpostavljen v bližini radioaktivnih virov, med rentgenskim slikanjem in ob morebitnih izbruhih žarkov gama v vesolju. Foto: Thinkstock

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (Akos)



Z Akosa so za Siol.net pojasnili, da bodo moči baznih postaj za vzpostavitev omrežja 5G enake ali nižje od baznih postaj 4G, te pa nadalje sevajo znatno šibkeje od oddajnikov za radiodifuzijo (radio in televizija).



"Razlika med baznimi postajami 2G, 3G, 4G in zdaj 5G je le v tem, da bazne postaje 5G uporabljajo aktivne antenske sisteme, ki namesto fiksnih sektorjev s širokimi snopi v fiksni smeri proti skupini naključnih uporabnikov vsakemu posameznemu uporabniku dinamično dodelijo po potrebi svoj ozki snop in lahko ponudijo te ozke snope hkrati več uporabnikom," so zapisali.



To v praksi pomeni, da klasična bazna postaja s polno močjo seva ves čas, saj se mora prilagoditi uporabnikom, ki so na samem robu njenega dometa. Aktivna bazna postaja bo z veliko močjo medtem sevala tako dolgo, dokler bo aktivni uporabnik v dometu.

Telekom Slovenije, ki sodeluje v pilotnem projektu vzpostavitve omrežij 5G v EU



Pri največjem slovenskem telekomunikacijskem operaterju so za Siol.net opozorili, da je slovenska zakonodaja, kar zadeva mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja, zaradi previdnostnih ukrepov precej strožja od zakonodaje, ki velja v Evropski uniji.



Vlada Republike Slovenije je leta 1996 v Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju namreč določila do desetkrat strožje pogoje, kot sicer veljajo v EU, so pojasnili pri Telekomu Slovenije.



Dodali so še, da se umeščanje baznih postaj v prostor, to bo veljalo tudi za 5G, odvija v skladu s slovensko zakonodajo in z vključevanjem najsodobnejših tehničnih rešitev, ki temeljijo na minimiziranju vplivov na okolico, to pa zagotavlja uporabo mobilnih storitev, ki je varna tako za ljudi kot za okolje.

