Za 8.500 evrov (ali celo manj) lahko tudi star avto postane električni

Evropska mesta vedno bolj omejujejo promet po svojih središčih (zlasti starejšim vozilom na dizelski pogon), kar je dodaten razlog, zakaj postajajo električni avtomobili, na katere se te omejitve večinoma ne nanašajo, vedno zanimivejša možnost.

Številne pa vendarle odvrne visoka nabavna cena, ki presega 20 tisoč evrov in niti po državnih subvencijah (kjer obstajajo) ni konkurenčna klasičnim avtomobilom na bencin ali dizel.

Deset let stari twingo kot prototip predelave

V tem razkoraku je svojo priložnost zagledalo francosko zagonsko podjetje Transition-One, ki zatrjuje, da lahko v enem samem dnevu celo deset ali več let staro kripo predelajo v električni avtomobil. Cena: 8.500 evrov, v Franciji pa po uveljavitvi subvencije še samo pet tisoč evrov.

Njihova tehnologija predelave trenutno zmore vgradnjo električnega motorja, akumulatorjev in povezane nadzorne plošče v starejše modele avtomobilov znamk Renault Twingo II, Fiat 500, Citroën C1, Peugeot 107, Toyota Aygo in Volkswagen Polo.

Prvo vozilo, ki so ga prototipno predelali, je Renault Twingo iz leta 2009, ki z enim polnjenjem akumulatorjev dosega 180 kilometrov in dosega hitrosti do 110 kilometrov na uro. Na njem so trije akumulatorski sklopi spredaj in dva na mestu rezervoarja za goriva, vse s skupno težo 120 kilogramov.

Septembra bodo že zbirali prednaročila

Kot je pojasnil ustanovitelj družbe Transition-One Aymeric Libeau, bodo naslednji mesec začeli zbirati prednaročila, kar jim bo dalo vtis o obsegu povpraševanja, do konca leta pa pričakujejo tudi potrebna dovoljenja francoskih in evropskih regulatorjev.

Meni, da bi lahko že prihodnje leto predelali okrog štiri tisoč avtomobilov v obratu, ki ga še morajo zgraditi, in upa, da mu bo v ta namen uspelo zbrati šest milijonov evrov..

Niti tri odstotke električnih

Električni in hibridni avtomobili lani niso dosegli niti treh odstotkov vse svetovne prodaje novih avtomobilov.

Le prototype a fait ses 7000km, sur le chemin il y a eu LesEchos et cela donne cet article. https://t.co/sJh2GQJHCh — Transition-One (@transition_one) August 1, 2019

Poleg visoke cene je dejavnik, ki najbolj odvrača morebitne kupce, razmeroma majhen doseg med polnjenji, vsekakor veliko manjši kot z enim rezervoarjem goriva na običajnih avtomobilih. Ravno zato se električni avtomobili uveljavljajo predvsem v mestih, ker ta pomanjkljivost le ne pride toliko do izraza.

Revolucionarno ali preuranjeno?

Novemu pristopu predelave niso vsi naklonjeni. "Tehnično lahko vsak voziček predelamo v električni avtomobil, toda ali je to smiselno in kakšen napor to zahteva," je za Bloomberg povedal profesor avtomobilske tehnologije na münchenski tehnični univerzi Markus Lienkamp.

Njegov nasvet je voziti klasičen avtomobil do konca njegove življenjske dobe in ga (šele) takrat nadomestiti z novim električnim avtomobilom. Po njegovem mnenju je to finančno veliko bolj smiselno.