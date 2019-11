Z njo trenira tudi Peter Prevc

Oglasno sporočilo

Petra poznamo kot mirnega in tihega športnika, ki je nase opozoril s trdim delom in vrhunskimi rezultati. Je preprost fant močnega karakterja, ki se pogumno sooča z vzponi in padci v karieri. Je zgled predanosti. Zdi se, kot bi bil ves čas zatopljen v svoje misli in svoj svet, saj mu slava ne laska preveč, a jo je vzel v zakup, ker šport, v katerega ga je potisnilo življenje, preprosto ljubi. Priznamo si lahko, da je Peter Prevc naš heroj že zato, ker je človek z veliko začetnico in nas uči o pomembnosti doslednosti, vztrajnosti in preudarnosti vsakič, ko spregovori. Kot bi govorili o podjetju Huawei in njegovih vrednotah, zato ne preseneča, da prav v Petru vidijo zrcalo svojih izdelkov.

Trenutkov z družino je pozimi manj

Ko kamere ugasnejo, Petrova preprostost zaživi v vsej svoji lepoti. Njegov sicer komaj zaznaven nasmeh postane bolj sproščen. »Moje dneve zdaj že pošteno zapolnjujejo treningi, doma pa predvsem sin, ki zdaj že, ne hodi, pač pa teče. V družinskih trenutkih uživam,« z žarom v očeh pripoveduje Peter, ki sedaj že ve, da prihaja tisti letni čas, ko bo veliko zdoma in bodo trenutki z družino redkejši.

Peter si rad privošči espresso v dobri družbi, se odpravi na kak hrib ali sprehod, kjer mu tempo koraka narekujejo ritmi glasbe iz Huawei FreeBuds 3 slušalk. »Čeprav ne igram nobenega instrumenta, niti ne pojem, mi glasba veliko pomeni, saj imam glasbenike v družini in med prijatelji. Med tekmami pa mi pomaga ohraniti osredotočenost,« pripoveduje Peter, ki na vsakem koraku s svojim slogom sporoča, da govorimo o brezkompromisnem športniku, ki skrbno spremlja vsak svoj korak, zapisan v napreden modni dodatek – pametno uro Huawei Watch GT 2.

»Na uro sem se zares privadil. Ob vadbi spremljam ritem srca, po vadbi pa z veseljem pregledujem rezultate vadbe v aplikaciji Zdravje,« uporabnost ure opisuje Peter in odkimal, ko smo ga povprašali, če si kdaj izmeri nivo stresa. Prav presenetilo nas je, kako miren je ta fant. »Morda pa si ga izmerim preden stopim na velikanko, čeprav mislim, da sem najbolj pod stresom na novinarskih konferencah.«

Sicer prav rad v objektiv svojega pametnega telefona Huawei P30 Pro ujame selfie, ki ga deli s svojimi sledilci na Instagramu ali pa z njimi deli fotogenične utrinke mesta, v katerem se nahaja. Z vrhunskim fotoaparatom na pametnem telefonu je to pač vse tako preprosto! »Ta telefon ima zares nekaj »pametnih for«. Stvar, ki me je najbolj presenetila, je zagotovo fotoaparat. Zaradi vseh obljub, kaj zmore, sem imel do njega zelo visoka pričakovanja, a je izpolnil prav vsa.«

Peter se je z novo uro Huawei Watch GT 2 začel spoznavati v teh dneh, a ker je že na njeno predhodnico zelo navajen, se prav veseli, da preveri novosti.

Gotovo bo opazil korak naprej v zmogljivosti, a ne na račun življenjske dobe baterije. Vgrajen procesor Kirin A1 namreč odlikujejo visoka energijska učinkovitost, vsebuje napredno enoto za obdelavo zvoka, aplikativni procesor, enoto za povezavo Bluetooth ter ločeno enoto za upravljanje porabe. Procesorski del temelji na jedrih Cortex-M7, ki dosegajo porabo 10 μA na MHz, kar je precej pod industrijskim povprečjem 30 μA. Zaradi tega ura Huawei Watch GT 2 s premerom 46 mm delujejo neprekinjeno do dva tedna z vključenim inteligentnim nadzorom srčnega utripa in funkcijo prikaza obvestil s pametnega telefona. Poleg tega lahko tedensko opravite do 30 minut telefonskih pogovorov preko povezave Bluetooth, do 30 minut poslušate glasbo, do 90 minut beležite športno dejavnost ali imate vključeno natančno beleženje kakovosti spanja.

Brezčasna estetika za vse priložnosti

Na videz podobna predhodnici, nova ura prinaša tudi novo raven estetike oblikovanja. Okoli odličnega 1,39 palčnega zaslona AMOLED ločljivosti 454 x 454 slikovnih pik tako rekoč ni robov, stekleno zaščitno vrhnjo steklo pa je na robovih brušeno pod kotom, kar daje uri sodoben in živahen videz, ne da bi to vplivalo na siceršnjo brezčasno estetiko klasično oblikovane ure. Zasnova zaslona je sodobna in »umetniška«, primerna za ljudi, ki imajo radi lepe, a preprosto oblikovane stvari, ki so danes modne.

Druga generacija pametne ure Huawei Watch GT prinaša tudi nekaj možnosti, ki vam bodo prav prišle v vsakodnevnem življenju. Za povezavo s telefonom do razdalje 150 m skrbi vmesnik Bluetooth, ker pa ima ura vgrajen tudi zvočnik in mikrofon, lahko prek nje opravite telefonski razgovor v primerih, ko je telefon v dosegu brezžičnega vmesnika, ne pa tudi v dosegu roke. Pomnilnik ure pa je velik kar 4 GB, veliko več kot pri prvi generaciji, zato je na njem dovolj prostora za do 500 glasbenih datotek v formatu MP3 - za glasbeno podlago med vadbo, kadar telefona nimate pri sebi.

V športnem načinu ura podpira 15 različnih športov, osem na prostem (tek, hoja, plezanje, pohodništvo, tek na stezi, kolesarstvo, plavanja in triatlon) in sedem v prostorih (hoja, tek, sobno kolo, plavanje v bazenu, prosta vadba, veslanje na napravi, vadba na eliptičnem kolesu). Med spremljanjem podprtih športov oziroma telesnih dejavnosti ura zagotavlja celovit nadzor, saj zna beležiti približno 190 podatkov, ponuja pa tudi njihovo analizo pred in med vadbo, po vadbi pa prikaže strokovne nasvete. S tem prevzame vlogo osebnega trenerja in poskrbi, da je vadba učinkovitejša in varnejša.

Poleg ure Huawei Watch GT 2 46 mm je Huawei na slovenskem trgu sočasno napovedal tudi svoj najnovejši pametni telefon srednjega cenovnega razreda Huawei Nova 5T. Tega odlikuje procesor Kirin 980, velik zaslon brez robov ter kar pet kamer: štiri zadaj in ena spredaj.

Za ljubitelje glasbe pa najnovejše brezžične slušalke z inteligentnim zvokom in aktivnim blaženjem hrupa Huawei FreeBuds 3.

