Z gledanjem pornografije do čistejših plaž in morja

Pornhub, ena najbolj priljubljenih spletnih strani s pornografskimi vsebinami, je v okviru projekta Pornhub Cares (Pornhubu je mar, op. p.) zagnala okoljevarstveno kampanjo, s katero zbirajo sredstva proti onesnaževanju obal in svetovnih morij s plastično embalažo. V sodelovanju s parom, ki na omenjeni strani objavljata pod psevdonimom Leolulu, so posneli 11-minutni film, imenovan Drtiest porn ever (Najbolj umazan pornič, op. p.). Za vsak ogled bo omenjena stran darovala sredstva neprofitni organizaciji, ki se ukvarja s čiščenjem svetovnih morij.