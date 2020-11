YouTube uvaja veliko spremembo, ki jo bo marsikdo sovražil

Za Američane takoj, za nas sredi leta 2021

Prenovljeni YouTubov pravilnik že velja v Združenih državah Amerike, drugod po svetu, torej tudi v Sloveniji, pa bomo novost občutili sredi prihodnjega leta.

Sprememba je preprosta. YouTube bo oglase od začetka veljavnosti novih pogojev uporabe prikazoval pred predvajanjem vseh videoposnetkov, pa četudi njihovi ustvarjalci tega ne želijo.

Kaj se spreminja?

Za gledalce bo to pomenilo dodatno motnjo, saj je zelo verjetno, da bodo morali oglase preskakovati ali pa si jih ogledati še pogosteje.

Oglase na YouTubu je seveda mogoče zaobiti z orodji, ki jih blokirajo. To je najlažje storiti na osebnem računalniku (v brskalnik namestimo vtičnik, kot je uBlock Origin), malce težje pa na pametnem telefonu (najlažje z aplikacijo YouTube Vanced) ali pametnem televizorju. Foto: Matic Tomšič

Tisti ustvarjalci videoposnetkov, ki niso člani YouTubovega partnerskega programa za deljenje prihodkov od oglasov, pa bodo ne le izgubili del nadzora nad svojimi videoposnetki, saj bodo dobesedno prisiljeni v prikazovanje oglasov, temveč tudi ne bodo prejeli denarja od oglaševanja v njihovih videoposnetkih.

Manjši ustvarjalci vsebin bodo lahko izkoriščani

Sodeč po odzivih na družbenih omrežjih so mnogi uporabniki YouTuba, ki so tudi ustvarjalci vsebin, s spremenjenim pravilnikom precej nezadovoljni.

YouTubov partner oziroma član programa YPP (YouTube Partner Program), ki omogoča monetizacijo videoposnetkov, lahko postane vsak ustvarjalec, čigar kanal na YouTubu ima vsaj 1.000 naročnikov, uporabniki pa so njegove vsebine v zadnjem letu gledali vsaj 4.000 ur. Foto: Reuters

Pritožujejo se predvsem lastniki manjših kanalov, ki ne dosegajo kriterijev za pridružitev partnerskemu programu, a bo YouTube pred njihove videoposnetke zdaj vseeno postavil oglase in pobral sto odstotkov vseh prihodkov, in lastniki večjih kanalov, ki oglasov v svojih videoposnetkih preprosto niso želeli prikazovati. Od zdaj (oziroma od leta 2021) naprej ne bodo več imeli izbire.

Za YouTube dileme seveda ni

Z YouTubovega vidika sta glavna argumenta za spremembe pogojev uporabe oziroma za prikazovanje oglasov na vseh videoposnetkih kristalno jasna.

Tako imenovano pravico do monetizacije, kot so jo poimenovali pri Googlu, ki je lastnik YouTuba, si lahko privoščijo zato, ker ustvarjalcem vsebin ponujajo platformo, ki jim omogoča ne le brezplačno nalaganje vsebin, temveč tudi takojšnji potencialni dostop do vseh gledalcev na planetu, in ker v tem trenutku ni prave alternative YouTubu.

