Sporočilo, ki ga ne želi dobiti nihče: "Vaše stvari so šle v tri krasne"

Vodstvo WeTransfer, verjetno najbolj priljubljene spletne storitve za brezplačen prenos datotek, kot so fotografije in videoposnetki, je včeraj razkrilo, da je njihova platforma med 16. in 17. junijem datoteke posredovala ne le prejemnikom, ki so jim bile namenjene, temveč tudi naključnim osebam, ki jih pošiljatelj ne pozna.

WeTransfer deluje tako, da uporabnik datoteke, na primer fotografije in videoposnetke, ki jih želi nekomu poslati, najprej naloži v oblak prek WeTransferjeve spletne strani in doda e-poštni naslov prejemnika, temu pa WeTransfer nato prek e-pošte pošlje sporočilo s spletno povezavo, s katere lahko datoteke prenese na svoj računalnik.

Spletna stran wetransfer.com je zelo neposredna in uporabniku takoj ponudi obrazec za nalaganje in pošiljanje datotek. Wetransfer.com je sicer na seznamu najpogosteje obiskanih spletnih strani glede na specifično storitev, ki jo ponuja, zelo visoko in sicer na 230. mestu. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Med dvodnevnim varnostnim incidentom, o katerem je začel WeTransfer uporabnike prek e-pošte obveščati ta teden, so bile povezave z datotekami dostavljene tudi na druge naključne e-poštne naslove. WeTransfer sicer zagotavlja, da je datoteke zelo verjetno odprl samo prejemnik, ki so mu bile namenjene, in nihče drug, a s stoodstotno gotovostjo tega vendarle še ne morejo trditi.

Izjava za javnost o varnostnem incidentu, ki jo je izdal WeTransfer. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

WeTransfer je do zdaj ukrepal tako, da je blokiral vse aktivne povezave do fotografij in videoposnetkov, ki so bile razposlane več kot le ciljnemu prejemniku, in nekatere uporabnike tudi odjavil iz njihovih uporabniških računov ter jih prosil, naj za vsak primer spremenijo geslo.

Kako obsežna je bila napaka, za zdaj še ni znano. WeTransfer je v petkovem sporočilu za javnost obljubil, da bodo kmalu razkrili več podrobnosti.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Dokler se WeTransferjev incident ne razjasni, lahko, če vas skrbi varnost vaših dokumentov, fotografij in videoposnetkov, a še naprej potrebujete storitev, kot je WeTransfer, preizkusite Smash.



Smash je brezplačen in, to bo pomembno predvsem za snemalce in monterje videa, ne pozna zgornje meje velikosti datotek, ki jih lahko naložite ter pošljete dalje (je pa res, da se bodo datoteke, ki so večje od dveh gigabajtov, nalagale počasneje).

